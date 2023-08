Nach Unwetter: Autowerkstätten und Abschleppdienste im Dauereinsatz – über 150 Autos müssen geborgen werden

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Die kaputte Frontscheibe eines Autos in Bad Bayersoien. Solche Autos müssen abgeschleppt werden. © Sehr

Nach dem Unwetter im Landkreis Garmisch-Partenkirchen herrscht Ausnahmezustand bei Kfz-Werkstätten, unter anderem in Murnau. Seit Samstag sind die Abschleppdienste im Dauereinsatz.

Murnau – Über 55 Fahrzeuge waren am Montagmittag bereits bei ihnen in der Halle gelagert. Man hat den Eindruck, es handelt sich um einem Autofriedhof. Zerschlagene Frontscheiben, zerbeulte Karosserien, zersplitterte Scheinwerfer-Abdeckungen, zerstörte Panorama-Dächer. Doch brauchen Sabine Mayr und ihre Mitarbeiter noch mehr Platz. Denn über 100 teils völlig kaputte Autos müssen noch geholt werden.

Mayr ist seit über 35 Jahren in der Branche. Aber die Mit-Geschäftsführerin des Autohaus Mayr in Murnau kann sich an so eine Ausnahmesituation nicht erinnern. Als Vertrags- und Mobilitätspartner des ADAC schleppen sie bei Unfällen oder Schadensereignissen Fahrzeuge ab. Nach dem verheerenden Unwetter am Wochenende im nördlichen Landkreis haben sie vor allem eines zu tun: vom Hagel zerstörte Autos unter anderem aus dem Raum Bad Bayersoien und Benediktbeuern zu bergen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.)

Viele Autos müssen abgeschleppt werden – doch Feuerwehr hat zuerst Vorrang

„Wir haben seit Samstag nicht mehr viel geschlafen“, erzählt Mayr. Zumal aktuell zwei Mitarbeiter in Urlaub sind. „Doch wir tun, was wir können.“ Sofern es die Lenkzeiten zulassen, ist jedes der zwei großen Abschleppfahrzeuge samt Hänger unterwegs. Am Montagnachmittag waren alleine im Ammertal noch über 50 Autos zu holen. „Aber die Feuerwehr hat uns gebeten, noch etwas zu warten“, sagt Mayr. Denn zuerst bräuchten diese mit ihren Einsatzwagen Platz. Sie versuchten, Schlimmeres zu verhindern. Schließlich sind bei über 80 Prozent der rund 400 Häusern in Bad Bayersoien die Dächer durchlöchert worden. Die Gebäude trocken zu halten, hat oberste Priorität.

Beispiellosen Stress hat auch das Murnauer Autohaus Stanglmair. „Die Leitungen glühen seit dem frühen Morgen“, sagt eine Angestellte dem Tagblatt. An Reparatur sei noch gar nicht zu denken. „Wir müssen zuerst die Schadensmeldungen sammeln und einordnen.“ Was ist Totalschaden, wo fehlen Scheiben komplett oder sind wasserdurchlässig, wo gibt es nur Dellen oder Kratzer? Bis Montag war noch gar nicht absehbar, wann mit den Reparaturen begonnen werden kann.

Mitarbeiter versuchen die Autos zuerst provisorisch abzudichten, ehe die eigentlich Reparatur erfolgen kann

So ist es auch bei Mayr: „Die Mitarbeiter versuchen gerade zuerst, die Autos provisorisch abzudichten.“ Erst dann kann gesagt werden, wie viele Ersatzteile es braucht, wie viele auf Lager sind, bis wann geliefert werden kann. Den hiesigen Autohäusern stehen also noch sehr anstrengende Wochen bevor.

Mayr hat zudem die Geschichte über die vom Hagel verletzten Störche sehr bewegt. „Wir haben in unserem Autohaus eine Spendenkasse aufgestellt“, teilt sie mit. Damit soll Geld für den Tierschutzverein gesammelt werden, der sich um die angeschlagenen Vögel kümmert. Denn jeder brauche zurzeit Hilfe – Mensch als auch Tier.

GAP-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Garmisch-Partenkirchen.