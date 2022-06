Aufbruch in neuen Lebensabschnitt: 94 junge Frauen und Männer haben Abi in der Tasche

Von: Andreas Mayr

Teilen

Beifall von den Abiturienten erhält Schulleiter Tobias Schürmer für seine Festrede. © Andreas Mayr

Aus, vorbei: 94 Schülerinnen und Schüler haben am Murnauer Staffelsee-Gymnasium ihre Abizeugnisse erhalten. Die jungen Leute haben etwa 13 000 Unterrichtsstunden und 600 000 Schulminuten hinter sich.

Murnau – An Tagen, an denen die Worte austauschbar sind und die Texte sich wiederholen, sind es die Symbole, die sprechen. Die erklären, warum es ist, wie es ist. Diese Abiturfeier in Murnau also, die erste im alten Stil post Corona, war vielleicht deshalb so bemerkenswert, weil ihre Sprache so eindeutig war. Jeder Atemzug, jedes Lied, jede Geste wirkte wie ein Brennglas, das alles von diesem Nachmittag auf die Essenz aus zwölf Jahren Schule konzentrierte: auf die 94 Schülerinnen und Schüler des Staffelsee-Gymnasiums und ihr Abitur.

Der Bildungseinrichtung ist damit eine elegante wie erfreuliche 180-Grad-Wende gelungen nach dem Ausrutscher des Vorjahres. Da hatte es aus Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft massive Kritik gegeben, weil der Ehrentag, der eigentlich den Schülern dienen sollte, zum verbalen Wetteifern mutierte und die Schüler, nun ja, man muss das so hart sagen, auf der Bühne abgefertigt wurden. Für die Absolvia 2022, so wirkte das zumindest, schleiften Schulleitung und Organisatoren Punkt für Punkt ab und schnitzten ein ganz neues Konzept zusammen. Das begann etwa bei der Bildsprache. Auf der Bühne errichteten die Hausmeister eine Tribüne, auf der die Absolventinnen und Absolventen mit ihrem Zeugnis Platz nahmen. Sie thronten über der Aula, von jedem zu sehen. Schöner kann man Wertschätzung nicht inszenieren. Obendrein ergänzte sich das mit dem Thema, „Abilymp 2022 – Wenn Götter gehen“, weil die Schüler somit nicht nur im schulischen Sinn auf dem Gipfel angekommen waren.

Fünfminütige Abirede

Den Festrednern hatten die Macher geraten, ihre Beiträge auf wenige Minuten zu begrenzen. Nur Tobias Schürmer überzog ein wenig, was man ihm als Schulleiter an diesem Tag gerne zugestand. In beinahe Lichtgeschwindigkeit (42 Minuten) rauschte der offizielle Teil vorbei. Selbst die Abiturrede im Anschluss von Ophelie Jüptner und Moritz Vogelsang endete nach fünf Minuten – und enthielt trotzdem alles, was ein Rückgriff auf acht Jahre Gymnasium braucht: Anekdoten vom Kampfmeister Holzmann, dem Ex-Schulleiter mit Schwarzgurt, oder den Gras-Bobtouren am Hörnle, gepaart mit den nötigen Dankesworten. Fünf Minuten? Das muss man erst einmal schaffen. Klasse durch Schlichtheit, Verdichtung, Reduktion. Das war das Erfolgsrezept, das diese Abiturfeier durchzog.

Beinahe zwei Stunden Rampenlicht blieben somit den Schülern, die für die stärksten Momente sorgten. Das waren, wenig überraschend, die, in denen nicht gesprochen wurde. Etwa die Musikauswahl der „Göttinnen und Götter“, wie sie Schulleiter Schürmer nannte. Bei ganz vielen Schülern fühlte es sich an, als würden die Töne und Bässe tatsächlich das Leben und Leiden der vergangenen Jahre abbilden: Sie liebt Techno, er liebt Rap, und gleich sechs Schüler liebten ABBA. Weil Schürmer die Techniker animierte, den Lautstärkeregler schön auf Anschlag zu drehen, versank die ganze Aula in der Glückseligkeit der jungen Menschen. Ehrenpreise für große Leistungen verwob man geschickt ins Übergabe-Prozedere. Mit einem Durchschnitt von 2,24 reiht sich auch dieser Jahrgang in zuletzt höchst erfolgreiche Abschlussjahre ein. Bei 32 der 94 Absolventinnen und Absolventen steht eine eins bei der Abschlussnote nach gerundet 13 000 Unterrichtsstunden und 600 000 Schulminuten, wie Schürmer vorrechnete. Lena Schedler aus Seehausen gelang gar die Bestnote 1,0.

Hymne auf das Leben

Am Ende, nach nicht einmal zweieinhalb vergnüglichen Stunden, erhoben sich die Murnauer „Götter“, sangen „Viva la Vida“, übersetzt „Lebe das Leben“. Es gab keine bessere Anweisung für alles, was nun passiert. Danach verließen sie die Aula – und waren frei.

Auch interessant: „Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ werden installiert