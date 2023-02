Wieder kein Politikerderblecken in Murnau - Als Grund werden Terminprobleme genannt

Von: Roland Lory

Als Astronauten auf der Bühne: (v. l.) die Derblecker Kurt Schweda, Petra Albrecht, Hans-Jürgen Steib, Ursula Ohliger und Adi Sam bei ihrem vorerst letzten Auftritt im März 2019. © Kornatz-archiv

Den Großkopferten die Leviten lesen: Das machen nicht nur die Kabarettisten am Nockherberg in München, sondern auch die Politikerderblecker in Murnau. Nach einer Corona-Zwangspause sollte das Spektakel eigentlich heuer wieder stattfinden. Doch gewisse Umstände stehen dagegen.

Murnau – Bei einer Sache kann man sich sicher sein: Wenn im Griesbräu das Politikerderblecken steigt, ist der Festsaal rappelvoll. Dabei gilt die Devise: Hauptsache, man kommt vor. Denn, wenn man nicht erwähnt wird, spielt man offenkundig keine allzu große Rolle. Zuletzt hatten die Protagonisten eine Durststrecke zu ertragen. Denn wegen der Pandemie war an eine solche Veranstaltung nicht zu denken. Die bis dato letzte fand 2019 statt.

Heuer hätten Beuting, Speer und Co. eigentlich wieder ihr Fett wegbekommen sollen. Doch das lässt sich nicht realisieren. Aus terminlichen Gründen, wie Kurt Schweda vom Derblecker-Team und Griesbräu-Chef Michael Gilg auf Nachfrage übereinstimmend mitteilen. Die Veranstaltung findet traditionell samt Starkbieranstich in der Fastenzeit statt. Veranstalter ist der Griesbräu. Im Zeitraum, der in Frage kommt, waren dort offenkundig alle Freitage und Samstage anderweitig belegt. Unter der Woche wollen die Derblecker nicht zur Tat schreiten. Und woanders hinzugehen, „kommt nicht in Frage“, sagt Schweda. „Wir sind kein Wanderzirkus.“ Die Veranstaltung sei „gut im Griesbräu stationiert“. Aber: „Wir kommen terminlich nicht zusammen.“ Was Schweda und Gilg bedauern. Der Wirt sagt: „Wir haben es ganz fest vorgehabt.“ Doch der Griesbräu habe in der Zeit „ziemlich viele Veranstaltungen“. Personell „wäre es schon gegangen“, sagt Gilg.

Schweda: „Es geht weiter“

Schweda nimmt’s gelassen, dass es heuer nicht klappt. „So erhöhen wir die Spannung für das nächste Mal.“ Denn eines steht fest: Das Politikerderblecken wird nicht eingestellt. Schweda: „Es geht weiter, selbstverständlich. Das geben wir nicht auf.“ Schließlich sei man in der Region in Kooperation mit dem Griesbräu die Ersten gewesen, die so etwas auf die Beine gestellt hätten. 2001 war Premiere gewesen.

Dass kein Stoff zusammenkommt, gilt als unwahrscheinlich. „Es sammelt sich immer etwas an“, sagt Schweda. So dürfte auch 2024 wieder für Spitzen und Seitenhiebe gesorgt sein.

