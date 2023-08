Grenzwertige Pläne und Schonzeitverkürzungen beim Rotwild

Wird durch die derzeit praktizierten Jagdmethoden immer scheuer und gehetzter: das Rotwild, hier Hirschkühe, im Landkreis. © imago stock&people

In drei Fällen hat „Wildes Bayern“ gegen Bescheide des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen auf Schonzeitverkürzung beim Rotwild geklagt – in zwei Fällen führte das zum sofortigen Stopp der Abschussbewilligungen. Besonders fassungslos ist man im Verein aber über den Vorstoß des staatlichen Forstbetriebs Oberammergau, so genannte „übergangene Stücke“ bei den „nicht führende Alttieren“ bereits ab Anfang Mai und nicht erst ab August abschießen zu wollen. Ein riskantes Vorhaben, das unter Umständen grausam enden kann.

Landkreis – Es gibt Bilder, die einem jeden mitfühlenden Menschen das Herz zerreißen. Sie zeigen Hirschkühe, die kurz vor dem Setzen, also vor der Geburt ihrer Kälber, abgeschossen wurden. Zerlegt, sind in ihrem Inneren die fast fertig ausgebildeten kleinen Tiere zu sehen, die durch den Tod der Mutter in deren Leib elend ersticken mussten. Ein solches Vorgehen ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Der Abschuss von sogenannten Alttieren (Rotwild) ist per Gesetz erst ab 1. August eines Jahres erlaubt, um sicher zu sein, dass sie nicht mehr trächtig sind.

Einen von vielen als riskant angesehenen Vorstoß hat nun der staatliche Forstbetrieb Oberammergau mit einem Antrag ans Landratsamt Garmisch-Partenkirchen unternommen – und zwar auf einen vorgezogenen Abschuss von „nicht führenden Alttieren (übergangene Stücke)“ um drei Monate, von 1. August auf 1. Mai. Zur Erklärung: Nicht führende Alttiere sind Hirschkühe, die keine Kälber bei sich haben, die wenigen übergangenen Stücke sind Alttiere, die nicht befruchtet (beschlagen) wurden. Im Mai sind Hirschkühe aber in der Regel hoch trächtig – eine Verwechslung von trächtigen und nicht-trächtigen Tieren ist stark gegeben, eine Unterscheidung sehr schwierig.

Ein erstickter Fötus im Mutterleib: Das passiert, wenn man „übergangene“ mit tragenden Alttieren verwechselt. Das Bild zeigt einen Fall in Tirol. Der Jäger meinte, das habe er ja nicht gewusst, erklärt Wildbiologin Dr. Christine Miller. © Wildes Bayern

Die Untere Jagdbehörde im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hatte dieses Ansinnen des Forstbetriebs zwar abgelehnt, wollte sich aber dazu auf Anfrage des Tagblatts nicht näher dazu äußern und verweist auf laufende Verfahren. „Selbst sehr erfahrenen Jägern kann hier ein Fehler unterlaufen“, sagt hingegen Dr. Christine Miller, Vorsitzende des Vereins „Wildes Bayern“, der sich den Schutz von Wildtieren auf die Fahnen geschrieben hat. „Das Risiko ist äußerst groß, hier ein trächtiges Tier kurz vor dem Setzen zu erwischen.“ Forstbetriebsleiter Markus Achhammer betont auf Nachfrage des Tagblatts, dass „das korrekte Ansprechen jeglicher Wildart eine Grundvoraussetzung für eine verantwortungsbewusste, tierschutzgerechte Jagdausübung ist“.

Nun zur Vorgeschichte, in deren Rahmen das Ansinnen des Forstbetriebs Oberammergau aufgekommen war: Rotwild hat in Bayern von Anfang Februar bis Anfang Juni eine komplette Schonzeit. In dieser Zeit dürfen auch so genannte einjährige Schmaltiere und Schmalspießer nicht abgeschossen werden und können, zumindest was diesen Stress anbelangt, ein bisschen durchatmen. Am 1. Juni geht die Jagd auf diese Einjährigen wieder los. Alttiere genießen per Gesetz noch bis Anfang August Schonzeit.

Im April haben der Forstbetrieb Oberammergau und zwei so genannte Eigenbewirtschaftungen eine Verkürzung dieser Schonzeit von Einjährigen von 1. Juni auf 1. Mai beantragt, also um einen Monat vorzuverlegen – und zwar für das Staatsjagdrevier Oberammergau und die Jagdreviere Murnau 1 und Murnau 2 im Murnauer Moos.

Das Staatsjagdrevier Oberammergau reicht von Unterammergau bis an die Landesgrenzen nach Tirol und umfasst 34 000 Hektar Jagdfläche. „Auf rund zehn Prozent dieser 34 000 Hektar wurde ohnehin die Schonzeit durch eine Verordnung der Regierung von Oberbayern schon komplett aufgehoben“, weiß Miller. Auch dagegen hatte „Wildes Bayern“ in der Vergangenheit bereits geklagt. Der Verein ging diesbezüglich durch alle Instanzen, eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird in den nächsten Monaten erwartet.

Die Untere Jagdbehörde im Landratsamt hatte diese jetzt besagten drei Anträge am 25. April auf vorgezogenen Abschuss positiv beschieden. „Die Jagdbehörde kann per Gesetz durch Einzelanordnungen für bestimmte Gebiete oder für einzelne Jagdreviere aus besonderen Gründen die Schonzeiten aufheben“, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

„Wildes Bayern“, das von dieser Vorverlegung und dem darin enthaltenen Passus mit den „übergangenen Stücken“ Wind bekommen hatte, hat am 30. April Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht München eingereicht und damit eine aufschiebende Wirkung, also einen sofortigen Stopp der Schonzeitverkürzung in den zwei Revieren im Murnauer Moos erreicht. Im Falle Oberammergau konnte dies nicht mehr geschafft werden, da der Forstbetrieb einen Antrag auf Sofortvollzug hinterhergeschoben hatte, der vom Landratsamt auch umgehend genehmigt worden war. „Dort wurde dann ab 3. Mai auch tatsächlich geschossen“, sagt Miller.

Der Verein wirft, wie in den Klageschriften zu lesen ist, dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, respektive der Unteren Jagdbehörde vor, nicht ausreichend beziehungsweise gar nicht geprüft und vor allem nicht differenziert genug in puncto verschiedene Verbissbelastungen oder tatsächlichen Schadflächen in den einzelnen Revierteilen vorgegangen zu sein. „Im Staatsrevier des Forstbetriebs Oberammergau zeigen sich diese Zustände als nicht homogen“, sagt Miller. Außerdem seien die Begründungen in den Anträgen mehr als dürftig gewesen. „In Revieren mit wenig Verbiss gibt es keinen Grund, die Schonzeit zu verkürzen. Sie wollten halt einfach verlängerte Jagdzeiten haben. Hier wurde vom Landratsamt schlicht und ergreifend durchgewunken.“

Weiterer Vorwurf ist, dass die Untere Jagdbehörde bei den Anträgen nicht die Untere Naturschutzbehörde mit ins Boot geholt habe. Diese kümmert sich wiederum beispielsweise im Murnauer Moos um den Schutz seltener Vögel wie den Großen Brachvogel. Eine Vorverlegung der Abschüsse auf 1. Mai hätte auch zu empfindlichen Beeinträchtigungen beispielsweise bei den Wiesenbrütern durch Jagd und mögliche Nachsuche nach dem geschossenen Wild geführt. „Die Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde hat die Untere Jagdbehörde dann erst im Juni nachgeschoben“, moniert die Wildbiologin. Zu spät in ihren Augen, denn ab 1. Juni galten ja ohnehin schon wieder die regulären Abschusszeiten.

Die zu diesen Vorfällen jeweils um eine Stellungnahme gebetenen Behörden – das Landratsamt, das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von Ministerin Michaela Kaniber (CSU) sowie der staatliche Forstbetrieb Oberammergau – verweisen in ihren knappen Antworten auf die laufenden Verfahren und darauf, dass sie deshalb nicht näher auf die Fragen eingehen könnten. Nur vier von neun Fragen des Tagblatts hat das Landratsamt beispielsweise beantwortet. Auf die Anfrage der Zeitung beim Ministerium kam, dass man den Antworten aus dem Landratsamt nichts hinzuzufügen habe. Die Termine für die Hauptverhandlungen am Verwaltungsgericht in Sachen „Wildes Bayern“ gegen Landratsamt Garmisch-Partenkirchen stehen noch nicht fest. MICHAELA SPERER