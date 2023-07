Wird aus alter Mariensäule ein Mahnmal? Antrag kommt am Donnerstag auf den Tisch

Von: Roland Lory

Neue Verwendung in Planung: die Bruchstücke der alten Mariensäule. © Markt Murnau

Die alte Murnauer Mariensäule befindet sich schon seit längerem im Dornröschenschlaf. Das könnte sich allerdings bald ändern. Denn der Verein Murnau Miteinander schlägt vor, aus den Bruchstücken ein zeitgeschichtliches Mahnmal zu machen. Der Antrag wird heute Abend im Hauptausschuss behandelt.

Murnau – Anfang 2022 unternahmen die Mitglieder des Teams „Kunst und Kultur“ des Vereins Murnau Miteinander eine Ortsbesichtigung. Dabei stellten sie fest, dass sich die Bruchstücke der ehemaligen, 1939 von den Nationalsozialisten als angebliches Verkehrshindernis abgetragenen Mariensäule noch auf einem Lagerplatz neben der Kläranlage in Achrain befanden. Da aus Sicht des Teams und des Vereinsvorstands die Fragmente der ursprünglichen Säule geborgen werden und einen würdigen Aufstellungsort erhalten sollten, beantragte Murnau Miteinander im Frühjahr 2022 bei der Marktgemeinde, die Bruchstücke zu erhalten und als zeitgeschichtliches Mahnmal zu errichten – mit entsprechenden Hinweistexten und an einem angemessenen Standort.

Der Verein schlug vor, die Bruchstücke nicht wieder als Säule aufzurichten, sondern als Fragmente in ihrer Verletztheit zu belassen. Hierbei verwies der Verein auf ein Beispiel aus München. An er Ecke Schelling-/Ludwigstraße gibt es ein Kunstprojekt von Beate Passow und Andreas von Weizsäcker, das den Titel „Wunden der Erinnerung“ trägt. Zu sehen sind dort Einschuss- und Einschlaglöcher an der Backsteinwand im ehemaligen Salinengebäude (heute Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität). Zwar schlug Murnau Miteinander mehrere aus Sicht des Vereins mögliche Standorte vor. Jedoch war dem Verein ausschließlich wichtig, dass ein würdiger Platz gefunden werde.

Bürgermeister befürwortet Initiative

Am heutigen Donnerstag befasst sich der Murnauer Hauptausschuss mit dem Vorstoß. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) begrüßt laut Rathaussprecherin Annika Röttinger „den Antrag und dankt für die Anregung von Murnau Miteinander“. Gibt es einen Standort, den der Markt Murnau präferieren würde? Die Verwaltung hält sich bedeckt. „Es gibt bereits Standortvorschläge, die in der Sitzung diskutiert werden“, teilt Röttinger mit. „Eine wesentliche Anforderung ist, dass es sich nur um eine öffentlich zugängliche Fläche handeln kann.“

Ein Zeitplan ist der Sprecherin zufolge in Vorbereitung, hänge aber von der Entscheidung der Gremien ab. „Das Vorhaben soll nach Möglichkeit noch heuer umgesetzt werden.“ Es liegt bereits ein Textvorschlag vor, der vom Arbeitskreis „NS-Vergangenheit“ erarbeitet wurde. Dieser wird dem Hauptausschuss in der heutigen Sitzung vorgestellt. Danach wird das Thema noch in großer Runde im Marktgemeinderat behandelt.

Der Tagesordnungspunkt heißt „Antrag auf Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus“. Von Opfern ist in dem Papier aber nicht explizit die Rede, sondern, wie erwähnt, nur von einem zeitgeschichtlichen Mahnmal. „Es geht um nationalsozialistisches Unrecht als solches“, stellt Dr. Christoph Foerst klar, stellvertretender Vorsitzender von Murnau Miteinander. Angesichts von aktuell „deutlichen Rechtstendenzen in der Bundesrepublik“ sieht er das Werk auch als „Mahnmal gegen rechts“.

