Wittwer plant Teil-Abwanderung aus Eschenlohe

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Teilen

Seit fast 50 Jahren in Eschenlohe: die Spedition Wittwer. © Bartl

Die Spedition Wittwer will mit ihrem Hauptsitz aus Eschenlohe abwandern und das operative Geschäft verlagern – nach fast 50 Jahren im Ort. Entlassungen sind nicht vorgesehen. Geschäftsführer Georg Wittwer begründet den Schritt mit fehlenden Flächen und übt Kritik an Bürgermeister Anton Kölbl. Der wehrt sich.

Eschenlohe – Die Fronten wirken verhärtet. Georg Wittwer beklagt fehlende Unterstützung und mangelnde Kommunikation – eine Kritik, die der Geschäftsführer der Eschenloher Spedition Wittwer an Bürgermeister Anton Kölbl (CSU) richtet. Dieser betont indes, oft seine „schützende Hand über das Unternehmen gehalten“ und versucht zu haben, bei Schwierigkeiten zu vermitteln sowie Lösungen zu finden. Ein zentrales Problem lässt sich nach Kölbls Worten aktuell nicht aus der Welt schaffen: „Es gibt keine Flächen, die wir Wittwer anbieten können.“ Areale, auf denen sich Lkw-Auflieger abstellen lassen; Platz, den der Unternehmens-Chef nach eigenen Worten dringend benötigt.

Spedition Wittwer will Hauptsitz eventuell ins Gebiet zwischen Schongau und Augsburg verlagern

Nun glaubt er, diese möglicherweise andernorts gefunden zu haben. Wittwer, der aktuell mit einer knapp 220 Lkw umfassenden Flotte Kundenaufträge erledigt – künftig sollen es fast 300 sein –, will seinen Hauptsitz vom Gewerbegebiet Blauänger an der B2 in den Bereich zwischen Schongau und Augsburg verlagern, in dem ein Großteil seiner Kunden ansässig sei. „Das operative Geschäft wandert ab“, sagt er – somit erhalte Eschenlohe von seinem Unternehmen künftig auch keine nennenswerte Gewerbesteuer mehr. Zwei Optionen lägen auf dem Tisch. „Wir befinden uns in Verhandlungen“, erklärt Wittwer. „In einem Fall sind wir relativ weit.“ Im Sommer soll die Entscheidung fallen. Läuft für ihn alles glatt, möchte er mit dem Hauptsitz im nächsten Jahr Eschenlohe verlassen. Zerschlagen sich beide Alternativen, plant Wittwer trotzdem zu gehen. Die heute 65 Mitarbeiter vor Ort will er auf Dauer behalten. Eschenlohe, wo das international operierende Transport- und Logistikunternehmen 1974 von Georg Wittwers Eltern Wolf-Rüdiger und Thea gegründet worden ist, wo also die Wurzeln der Wittwer-Welt liegen, droht künftig im täglichen Geschäft die relative Bedeutungslosigkeit mit Werkstatt, Waschanlage und Lager.

Witter-Umzug: Geschäftsführer macht aus Plänen keinen Hehl

Wittwer macht aus seinen Plänen keinen Hehl. In einem Schreiben an Bürgermeister und Gemeinderat vom 19. Mai, adressiert ans Rathaus, bereitet er die Entscheidungsträger darauf vor, dass er mit der Nachricht, die fürs Dorf keine gute ist, an die Öffentlichkeit gehen wird. „Aufgrund der Entwicklung unseres Unternehmens und der damit erheblichen Vergrößerung unseres Fuhrparks sind unsere Platzverhältnisse in Eschenlohe nicht mehr ausreichend“, heißt es darin. „Leider sind im Ort und in der näheren Umgebung keine Flächen für uns verfügbar.“ Dann schneidet Wittwer in dem Brief ein Thema an, das offenbar ein maßgeblicher Grund für seine Verlagerungspläne ist: sein Antrag vom Oktober 2020, den der Gemeinderat am 17. Dezember 2020 in nichtöffentlicher Sitzung behandelte. Dieser zielte im Kern darauf ab, dass Wittwer Flächen des Holzlagerplatzes westlich der Kleingarten-Anlage langfristig pachten, kaufen oder gegen ein eigenes Grundstück im Gewerbegebiet In der Enz tauschen möchte, da er wegen eines aufgestockten Auflieger-Fuhrparks mehr Abstellplatz benötigt.

Gemeinderat lehnt Wittwer-Antrag Ende 2020 ab

Der Gemeinderat lehnte damals ab, Kölbl teilte Wittwer die Entscheidung mit – versehen mit dem Zusatz: „Da uns dein Betrieb sehr wichtig ist, kann sich der Gemeinderat eine kurzfristige Lösung vorstellen (eine oder zwei Wochen). Wir können dies gerne noch persönlich besprechen.“ Der Bürgermeister sagt, dass Wittwer für seine Lkw-Auflieger phasenweise – etwa um die Weihnachtszeit, wenn es viele abzustellen galt – das Areal am Holzlagerplatz durchaus nutzen durfte, das „umzingelt“ sei von ökologisch sensiblen Flächen. „Wir haben aber gesagt: Wir verpachten nicht dauerhaft an Einzelfirmen.“ Einen Teil nutzt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim, einen die Bayerischen Staatsforsten; ein dritter verbleibt bei der Gemeinde. Neben Wittwer bemühten sich nach Angaben Kölbls weitere Betriebe um eine Fläche. Der Transport- und Logistikunternehmer sagt, er habe die Rats-Entscheidung damals akzeptiert. Vor ein paar Wochen aber erfuhr er ein Detail, das ihn ärgert: Er will aus dem Teilnehmerkreis der Sitzung Ende 2020 gehört haben, dass Kölbl dem Gremium seinen Antrag nicht zur Gänze vorgetragen oder vorgelegt habe. Ein Gemeinderat habe ihm gegenüber erklärt: „Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich zugestimmt.“

Eschenloher Spedition Wittwer sucht Alternativflächen

Kölbl widerspricht der Darstellung. Kämmerer Christoph Gratz, der gestern nicht im Dienst zu erreichen war, fungierte dem Bürgermeister zufolge in der betreffenden Sitzung als Schriftführer: „Er erinnert sich, dass ich den Antrag der Firma Wittwer vorgelesen habe“, sagt Kölbl. Gleiches sei im Protokoll vermerkt, die entsprechende Niederschrift sei genehmigt.

Wittwer jedenfalls nahm, wie er nun im Brief an Kölbl und den Gemeinderat schildert, die Entscheidung zum Anlass, nach Alternativen zu suchen. Bei den zwei Optionen, die sich konkret auftaten, handelt es sich zum einen um die mögliche Übernahme einer Logistikfirma, eventuell samt Mitarbeitern, zum anderen um Gewerbeflächen samt Immobilien. Den Standort Eschenlohe will Wittwer, der auch von Blagoevgrad (Wittwer Bulgaria) sowie vom Veneto (Wittwer Italia) aus operiert und 330 Mitarbeiter in den drei Ländern beschäftigt, behalten. Das versichert er auch in seinem Schreiben.

Unternehmer verweist auf deutlich gestiegenen Gewinn

Bereits zwei Tage vor diesem hatte Wittwer eine Kurznachricht an Kölbl verfasst, in der er seine Pläne schildert. Er bot dem Bürgermeister unter anderem an, ihm bei Interesse im persönlichen Gespräch den aktuellen Stand und den weiteren Verlauf zu berichten; Kölbl bestätigt den Eingang der Whatsapp nach einem „nicht ganz einig“ verlaufenen Telefonat. Wittwer „anzurufen und mir weitere Ohrfeigen abzuholen, schenkte ich mir“. Der Unternehmer schildert seine Perspektive: Er habe vom Bürgermeister anschließend „keinerlei Reaktion, null“ erhalten: „Ich war echt schockiert. Ich erreiche ihn überhaupt nicht mehr.“ Es gehe um Arbeitsplätze, um den Standort – und für Eschenlohe um Gewerbesteuern. Wittwer, der auf einen deutlich gestiegenen Gewinn seines Betriebs verweist, legt den Bescheid der Gemeinde vor, der für 2021 und 2022 eine „Anpassung der Vorauszahlung“ vorsieht. Festgesetzt werden für beide Jahre insgesamt über 400 000 Euro an Gewerbesteuern. Bei Kämmerern gilt als Faustregel, dass 65 Prozent der Summe bei der Gemeinde verbleiben.

Eschenloher Bürgermeister hat „Gefühl, als Vorwand und Buhmann“ herhalten zu müssen

Kölbl betont, dass seine Kommune „weit, weit größere“ Gewerbesteuerzahler habe als Wittwer, er sagt aber auch: „Alle Betriebe sind wichtig.“ Es gebe in Eschenlohe keine andere Firma, die von der Allgemeinheit so viel Unterstützung bekommen habe wie Wittwer. Er könne sich den „Rundumschlag“ des Geschäftsführers nicht erklären und habe das Gefühl, als „Vorwand“ und „Buhmann“ für etwas herhalten zu müssen, das er nicht kenne. Kölbl glaubt: „Da soll jetzt Druck aufgebaut werden, um an Flächen zu kommen.“ Bis vor wenigen Wochen fand er das Verhältnis zwischen ihm und Wittwer „ganz normal“. Doch es blieb nicht ohne Spannungen. Kölbl erzählt, dass der Unternehmer ihn vor Jahren nach einem Streit einmal aus dem Betriebsgebäude komplimentiert habe.

Bayernpartei-Gemeinderat plädiert für weitere Gespräche: „Wittwer gehört zu Eschenlohe“

Vielleicht sitzen beide bald doch wieder an einem Tisch – dafür plädiert zumindest Gemeinderat Beppo Geiger, der die Hiobsbotschaft vom geplanten Abzug des Wittwer-Hauptsitzes am Sonntag erfahren hat und „aus allen Wolken gefallen“ ist. „Ein Wahnsinn“, findet der Fraktions-Chef der Bayernpartei. „Ich bin der Meinung, dass man noch einmal das Gespräch suchen sollte.“ Geigers Vorstellung: Der Bürgermeister unterhält sich mit Wittwer und bezieht anschließend den Gemeinderat ein. „Dann können wir beraten, wie wir am besten vorgehen.“ Schon diesen Donnerstag tagt das Gremium hinter verschlossenen Türen; das Thema Wittwer ist nicht vorgesehen, dürfte aber kurzfristig sicher auf den Tisch kommen. Für Geiger steht fest: „Wittwer gehört zu Eschenlohe.“