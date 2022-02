Kirche in der Krise: Zahl der Austritte in Murnau verdreifacht - Vorsitzender des Pfarrgemeinderats setzt Zeichen

Von: Roland Lory

Teilen

Beim Pressetermin: (v.l.) Martin Festl (Zweiter Vorsitzender), Pfarrer und Dekan Siegbert Schindele und Dietmar Knopp, Kandidat für den Pfarrgemeinderat. © Lory

In für die Kirche turbulenten Zeiten wählen die Katholiken ihre Pfarrgemeinderäte. 14 Kandidaten stehen in der Murnauer Pfarrei St. Nikolaus auf der Liste. Einer, der nicht mehr antritt, ist der Vorsitzende Peter Braun. Er will ein Signal setzen, dass es in der Kirche ein „Weiter so“ nicht geben kann.

Murnau – Das Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München und Freising hat in der katholischen Welt für eine erhebliche Krise gesorgt. Davon zeugen nicht zuletzt viele Kirchenaustritte. Auch an Murnau geht diese Entwicklung nicht spurlos vorüber. Im Gegenteil: Zwischen 1. Januar und 15. Februar sind dort 33 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind exakt drei mal mehr als im Vorjahresvergleich. 2021 hatten elf Katholiken der Kirche den Rücken gekehrt. Insgesamt waren es im Vorjahr 104 gewesen (2020: 82). Ein Gang ins Rathaus genügt. Die Kosten belaufen sich auf 35 Euro.

Es gäbe sicher günstigere Zeiten für eine Pfarrgemeinderatswahl. Doch diese finden am 20. März statt. In der Murnauer Pfarrei St. Nikolaus stehen 14 Kandidaten auf der Liste. Die Männer und Frauen bestimmen in den nächsten vier Jahren in allen Fragen mit, die die Kirche vor Ort betreffen. Der Schwerpunkt liegt jedoch in der Beratung.

„Entsetzen über die Missbrauchsfälle“

Peter Braun, der bisherige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, kandidiert nicht mehr. Er nennt persönliche, aber auch andere Gründe. „Zum einen bietet sich mir die Möglichkeit, mein Entsetzen über die Missbrauchsfälle und vor allem deren (Nicht-)Aufarbeitung zum Ausdruck zu bringen, andererseits möchte ich ein Zeichen setzen, dass es ein ,Weiter so‘ nicht geben kann.“ Mittlerweile hätten es auch Kirchenobere registriert beziehungsweise erkannt, dass die Kirche ein strukturelles Problem habe. „Somit betrifft dies auch uns.“ Die Kirche befinde sich am „absoluten Nullpunkt“, sagte Braun gestern dem Tagblatt. Der Ball liege nun bei ihr. Der 53-jährige Lehrer war seit 2018 Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, seit 2014 gehörte er dem Gremium an. Aus der Kirche will der studierte Theologe aber nicht austreten. Denn: „Ich sehe mich nach wie vor als Christ und Mitglied der Pfarrei.“

Mehr als die Hälfte tritt nicht mehr an

Mehr als die Hälfte des bisherigen Pfarrgemeinderats kandidiert nicht mehr. Der Zweite Vorsitzende Martin Festl hingegen schon. Der Missbrauchsskandal macht den 21-jährigen Studenten durchaus nachdenklich. Doch er sagt: „Schwarze Schafe gibt es immer.“ Er sehe das Schöne an der Kirche vor Ort, die „tollen Erfolge“. Einer derjenigen, die dem Gremium bisher nicht angehörten und nun mitarbeiten wollen, ist Dietmar Knopp (70). Der Rechtsanwalt und Theologe lebt seit zwei Jahren in Murnau. Zuvor gehörte er bereits in Königstein im Bistum Limburg dem Pfarrgemeinderat an. In Murnau fand Knopp eine Pfarrgemeinde vor, „die sehr lebendig ist und sehr viel für die Jugend tut. Das ist kein Club grauhaariger Rentner“. In Bezug auf den Missbrauchsskandal fordert Knopp, die Opfer verstärkt in den Blick zu nehmen. Er ist überzeugt: „Das Aufräumen ist die Grundlage für ein konstruktives Weitergehen und eine erhöhte Attraktivität der Kirche.“

Vertrauensbeweis der Eltern

Pfarrer und Dekan Siegbert Schindele zeigt sich traurig über die „mächtige Welle“ an Kirchenaustritten. Er sieht es so: „Wenn ich austrete, schreibe ich die Kirche ab. Wenn ich dabei bleibe, kann ich mitgestalten.“ Dass der Missbrauchsskandal kurz vor den Pfarrgemeinderatswahlen hochkochte, sei „eine große Herausforderung“. Der Geistliche wertet es jedoch als „großartiges Zeichen“, dass sich trotzdem Menschen aufstellen lassen, nach dem Motto „Jetzt erst recht“. Dass vieles unter den Teppich gekehrt wurde, sei ein „großes Versagen“. Doch Schindele ist es wichtig zu betonen: „Man kann nicht die ganze Kirche als Verbrecherbande hinstellen. Wenn ein Trainer ein Kind missbraucht, wird auch nicht die ganze Bundesliga aufgelöst.“ 96 Prozent der Kleriker seien „völlig unschuldig“. Als Vertrauensbeweis der Eltern wertet es der Dekan, dass bereits 56 Jugendliche zur Rom-Fahrt angemeldet sind. Diese findet an Ostern statt.

Am Dienstagabend wurde in St. Nikolaus ein Dankgottesdienst gefeiert. Danach traf sich der scheidende Pfarrgemeinderat letztmals. Er ist allerdings noch bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums im Amt. Die Gläubigen können am Samstag, 19. März, und Sonntag, 20. März, vor und nach den Gottesdiensten zur Urne schreiten. Das Pfarrheim am Mayr-Graz-Weg ist das Wahllokal. Es gibt auch die Möglichkeit der Briefwahl. „Man kann im Pfarrbüro die Unterlagen anfordern“, informiert Schindele.

Die Kandidaten

Zur Pfarrgemeinderatswahl treten in Murnau folgende Personen an: Martin Festl (21, Student); Martin Fischer (33, Theologe); Robert Frey (56, Verwaltungsangestellter); Gerlinde Führmann (49, Krankenschwester); Dr. Julia Hofmann (49, Ärztin); Dietmar Knopp (70, Rechtsanwalt/Theologe); Christiane Lambrecht (57, Diplom-Kauffrau); Hannelore Lechner (74, Hausfrau); Jonathan Puls (17, Schüler); Robert Rieger (51, Amtlich anerkannter Sachverständiger); Johannes Unterstein (71; Rentner); Maria Schilcher (18, Schülerin); Katrin Probst (52, Hausfrau); Roman Heinrich (47, Lehrer).

Auch interessant: Riesige Spendenbereitschaft in puncto Orgel