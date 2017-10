Hackschnitzel-Heizwerk: Ziel ist die „schwarze Null“

Im Fernwärmebereich sind die Murnauer Gemeindewerke nach wie vor in den roten Zahlen. Das soll sich ändern, wenn der Kemmelpark komplett bebaut ist. Die dortige Hackschnitzelanlage wurde vor genau zehn Jahren in Betrieb genommen. Eine Bilanz.

Murnau – Das Thema Fernwärme ist in Murnau derzeit augenfällig. Denn am Rathaus werden hierfür dicke Rohre verlegt. Der Ausbau des Netzes schreitet voran.

Eine wichtige Anlage steht im Kemmelpark. Im Oktober 2007, also vor genau zehn Jahren, wurde sie in Betrieb genommen. „Der Markt Murnau wollte damit in ökologischer Hinsicht ein Zeichen setzen“, betonte der damalige Bürgermeister Dr. Michael Rapp (CSU) bei der Eröffnung und sprach von einem „Pilotprojekt weit über die Landkreisgrenzen hinaus“.

Das Projekt schlug mit 2,2 Millionen Euro zu Buche. Die Summe teilte sich auf in 1,2 Millionen Euro für die Biomasseheizanlage und eine Million Euro für die Erschließung des Kemmelparks mit Fernwärmeleitungen.

Der Hackschnitzelkessel hat eine Nennleistung von 900 Kilowatt. Zur Zeit sind über 60 Gebäude an die Fernwärme angeschlossen. Auch außerhalb des ehemaligen Militärareals gibt es größere Abnehmer: die Wohnanlagen am Kapellenweg und an der Michaelstraße, das Restaurant Zum Murnauer und das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb).

Anfangs ist das Gelände eher schleppend bebaut worden. „Jetzt sind wir aber ziemlich weit“, sagt Helmut Hackl, technischer Leiter der Murnauer Gemeindewerke. Es gibt nämlich nur noch drei Flächen, wo noch keine Objekte stehen.

Wenn das Areal voll bebaut ist, soll auch das Defizit der Vergangenheit angehören, das die Gemeindewerke im Fernwärmebereich Jahr für Jahr verbuchen. 2015 lag es zum Beispiel bei 56 000 Euro. „Durch jeden Anschlussnehmer wird es besser“, betont Hackl. „Am Ende sollte eine schwarze Null stehen.“

Hackls Resümee nach zehn Jahren fällt positiv aus. „Das Geld bleibt in der Region. Das ist eine tolle Sache.“ Der Rohstoff kommt nämlich aus den heimischen Wäldern. Bereitgestellt wird die Biomasse von der Bäuerlichen Hackschnitzel Liefergesellschaft (BHLG). Sie wird nach Wärmemenge bezahlt. Die Organisation schafft im Jahr etwa 6000 bis 7000 Schüttraummeter Hackschnitzel herbei.

Auch Geschäftsführer Georg Miller zieht ein positives Fazit. „Wir sind froh, dass wir das haben.“ Die Gemeindewerke seien ein „sehr guter Kunde“. Auch mit der „Ausbeute“ ist der Leibersberger zufrieden, also mit dem, was die Anlage pro Schüttraummeter an Wärme produziert. Die Anliefersituation sei zwar etwas beengt. Aber mit kleinen Kippern „sind wir im Vorteil“. Die BHLG hat derzeit 23 Gesellschafter. Darunter ist auch die Waldbesitzervereinigung Ammer-Loisach. „Damit decken wir den ganzen Landkreis ab“, sagt Miller. Zudem sind die Gemeindewerke inzwischen mit im Boot. Hintergrund ist die geplante große Lagerhalle für Hackschnitzel samt Trocknung, die die BHLG im Murnauer Ortsteil Achrain errichten will (wir berichteten).

Größere Debatten gab es 2009, weil sich Häuslebauer im Kemmelpark keine solarthermischen Anlagen aufs Dach setzen dürfen, um etwa Brauchwasser für die Dusche zu erhitzen. Die Gemeindewerke verwiesen damals auf die Wirtschaftlichkeit der Hackschnitzelanlage. Die Regelung gilt nach wie vor. Wenn man Solaranlagen erlaubt hätte, wäre das „kontraproduktiv“ gewesen, sagt Hackl heute.

Für 2018 ist ein weiterer Meilenstein in Sachen Fernwärme geplant. Denn dann wollen die Gemeindewerke den Markt mit dem Kemmelpark mit Leitungen verbinden. Unter der Reschstraße liegen bereits die entsprechenden Leerrohre. Die Leitungen sollen dann über das Kreuzfeld, den Griesbräu, die Petersgasse und Postgasse zum Kultur- und Tagungszentrum verlaufen.

Die Planung der Heizanlage im Kemmelpark hatte seinerzeit das Ingenieurbüro Jörg Grünbauer übernommen, als Architekt war darüber hinaus Ralf Bues an dem Projekt beteiligt. Kaplan Josef Cholikara erteilte im Oktober 2007 dem Heizwerk den kirchlichen Segen.

Roland Lory