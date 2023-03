Seniorenbeirat und Wirtschaftsförderverein: „Ziehen unverändert an einem Strang“ - Rathaus veröffentlicht Zahlen zum Ortsbus

Von: Roland Lory

Bitte einsteigen: Der Omobi-Ortsbus steht am Mayr-Graz-Weg. © Constanze Wilz

Die Sondersitzung zum ÖPNV wirft ihre Schatten voraus. Das Rathaus veröffentlicht Zahlen auf der Murnau-Homepage, Seniorenbeirat und Wirtschaftsförderverein melden sich nochmals zu Wort, ebenso fünf Gemeinderatsfraktionen.

Murnau – Der Countdown läuft, die Sondersitzung zum ÖPNV steht bevor. Im Vorfeld der Zusammenkunft der Murnauer Gemeinderäte am Montag, 27. März (19 Uhr, Kultur- und Tagungszentrum), haben der Seniorenbeirat (SBM) und der Verein zur Wirtschaftsförderung eine gemeinsame Stellungnahme verschickt. Die Vorsitzenden Rainer Paschen und Peter Wiesendanger weisen darauf hin, „dass der SBM und die Wirtschaftsförderung unverändert an einem Strang ziehen“. Der Verein zur Wirtschaftsförderung identifiziere sich zu 100 Prozent mit dem gemeinsam gestellten Bürgerantrag. Nach der Gemeinderatssitzung am Montag seien beiderseits „Beschlüsse über das weitere Vorgehen vorgesehen“.

Bürgerbegehren als Option

Zur Erklärung: Seniorenbeirat und Wirtschaftsförderverein machen sich für eine Fortführung des Rufbusses in Murnau stark. Dafür wird es im Gemeinderat aber wohl keine Mehrheit geben. Bleibt das Gros des Gremiums bei seiner Haltung, dann deutet viel darauf hin, dass zumindest der Seniorenbeirat den nächsten Schritt geht. „Wir denken dann über ein Bürgerbegehren nach“, sagte Paschen vor ein paar Tagen.

Die Option Bürgerbegehren ist für Wiesendanger nicht der Weisheit letzter Schluss. „Was demokratisch beschlossen wird, werden wir akzeptieren“, hielt er diese Woche fest. Gestern teilte er dem Tagblatt mit, dass der Wirtschaftsförderverein sich nach der Sondersitzung zusammensetzen wird. „Dann entscheiden wir, wie es weitergeht.“ Er allein könne gar nicht bestimmen, ob der Verein ein Bürgerbegehren unterstützt oder nicht. Was Wiesendanger auch betont: „Die Allianz bröckelt nicht.“ Damit spielt er auf die Überschrift des Tagblatt-Artikels vom 22. März an. Sie lautete: „Die Allianz bröckelt“. Der Wirtschaftsförderverein stehe hinter dem Bürgerantrag zum Rufbus Omobi.

Wiesendanger missfallen die Konflikte um das ÖPNV-Angebot in Murnau. Sein Vorschlag: „Es setzen sich alle Beteiligten an einen Tisch, fangen bei Null an, vergessen die Streitigkeiten zwischen Verwaltung und Gemeinderat und beraten so schnell wie möglich über eine Lösung. Wir müssen ein Miteinander schaffen.“ Die Ringbus-Lösung, die mehrere Fraktionen vorschlagen, überzeugt Wiesendanger nicht.

Rathaus publiziert Zahlen

Unterdessen hat der Markt Murnau auf seiner Homepage unter www.murnau.de/ortsbus Zahlen publiziert. „Mit der Veröffentlichung soll eine sachliche Debatte um das Ortsbussystem ermöglicht werden, da inzwischen Zahlen im Umlauf sind, die nicht richtig sind“, heißt es in einer Pressemitteilung, die Rathaussprecherin Annika Röttinger verschickte. Die Zahlen auf der Gemeinde-Homepage „geben transparent Aufschluss über die Nutzung und die Kosten des Ortsbussystems vom Beginn im Juli 2020 bis Ende 2022“. Auf diese Veröffentlichung verweisen auch SBM und Wirtschaftsförderverein. Grünen-Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch macht jedoch darauf aufmerksam, „dass insbesondere die Auswertung zu den Strecken absolut nicht repräsentativ ist“. Der Auswertungsbereich umfasse lediglich die Monate Juli, August und September 2022. „Die Hälfte davon liegt also schon mal in den Sommerferien.“ Inwieweit dann hier die – wie sie findet – „sich aus dem Fenster lehnende Schlussfolgerung sein kann, dass eine feste Linie keinen Sinn ergeben würde, erschließt sich mir nicht“.

Ein solches liniengeführtes System haben die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD beantragt. Sie wollen, dass der Punkt vorgezogen wird. Die Verwaltung setzte ihn für Montag an die sechste Stelle auf der Tagesordnung. Zudem möchten sie, dass die Beteiligung des Marktes Murnau am Blaues-Land-Bus bei dieser Sitzung nicht behandelt wird. „Das ist zunächst Aufgabe des Kreistages.“ Es lägen noch „keine belastbaren Zahlen“ vor. „Auch wie eine Kostenbeteiligung und -verteilung unter den Blaues-Land-Gemeinden erfolgen soll, ist noch überhaupt nicht geklärt.“

