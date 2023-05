Frage zu unkonkret: Ratsbegehren zum Murnauer Ortsbus nicht zulässig

Von: Roland Lory

Stopp am Rathaus: Ein Antrag, dass der Omobi noch in den ersten Juliwochen fährt, wurde abgelehnt. © Omobi GmbH

Die Fachleute haben gesprochen: Das von vier Murnauer Fraktionen eingebrachte Ratsbegehren ist nicht zulässig. Ob die Gruppierungen einen zweiten Anlauf starten, ist noch nicht ausgemacht. Zudem wird es nach aktuellem Stand in Murnau von 1. bis 23. Juli keinen Ortsbus geben. Die Mehrheit schob einen Riegel vor.

Murnau – Rainer Paschen, Vorsitzender des Murnauer Seniorenbeirats, hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: Er spricht von einer „Blamage“. Paschen bezieht dies auf den Umstand, dass die Frage des von CSU, Mehr Bewegen, Freien Wählern und SPD beantragten Ratsbegehrens unzulässig ist. Es trug den Titel „Der bessere öffentliche Nahverkehr für Murnau“. Die Frage lautete: „Wollen Sie ein für alle nutzbares, klimafreundliches, barrierefreies Beförderungssystem in Murnau?“ Wer könnte da schon Nein sagen? Doch die Frage erfüllt nicht die Kriterien. „Die Fragestellung des beantragten Ratsbegehrens verstößt gegen den Grundsatz der inhaltlichen Bestimmtheit, da sie nicht hinreichend konkret ist“, urteilte die Rechtsaufsicht des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen. Und weiter: „Die Fragestellung muss so bestimmt sein, dass die Bürger erkennen können, für oder gegen was sie ihre Stimme abgeben.“

Gemeindetag schickt Bestätigung

Auch die Verwaltung war zu dieser Auffassung gelangt. „Mit dem grundsätzlichen Ziel wären sicherlich alle Unterzeichner einverstanden, aber durch welche konkreten Maßnahmen/Entscheidungen dieses Ziel erreicht werden soll, geht nicht hervor.“ Der Markt Murnau hatte auch beim Bayerischen Gemeindetag nachgefragt. Eine Mitarbeiterin bestätigte laut Rathaus diese Rechtsauffassung und teilte mit, „dass ein Ratsbegehren mit dieser Fragestellung nicht beschlossen werden soll“.

Das Thema sollte eigentlich am Donnerstag im Marktgemeinderat behandelt werden. Doch dazu kam es nicht. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) stellte zu Beginn des öffentlichen Teils fest, dass die Frage des Ratsbegehrens „unzulässig“ sei. „Das brauchen wir nicht mehr behandeln.“ Offenkundig hatten die Antragsteller das Ratsbegehren zurückgezogen.

Dass die Frage zu unbestimmt ist, sei „nachvollziehbar“, sagte gestern Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, dem Tagblatt. „Unsere Intention war zu vermitteln, dass es etwas anderes gibt, als nur auf ein Pferd zu setzen.“ Damit meint er den Rufbus, über dessen Fortführung am 23. Juli bei einem Bürgerentscheid entschieden wird (wir berichteten).

Ob die vier Fraktionen einen zweiten Anlauf für ein Ratsbegehren starten, ist noch unklar. „Das müssen wir uns noch überlegen“, sagt Zoepf. Es sei nichts verloren. „Wir sind an keine Fristen gebunden.“ Jetzt seien zwei Wochen Ferien. „Es tut uns allen gut, erst einmal durchzuschnaufen.“ Paschen vom Seniorenbeirat rechnet damit, dass die vier Fraktionen es mit einer alternativen Fragestellung versuchen werden.

Verlängerung abgelehnt

„Nicht nachvollziehbar“ sind für den Vorsitzenden des Seniorenbeirats – das Gremium, das mit Mitstreitern zwei Bürgerbegehren gestartet hatte – Ratsbeschlüsse von Donnerstagabend. Die Volksvertreter lehnten es mit 13:10-Stimmen ab, dass der derzeit gültige Rufbus-Vertrag mit der Firma Omobi über den 30. Juni hinaus bis wenigstens 23. Juli verlängert wird. Das ÖDP/Bürgerforum hatte dies beantragt. Omobi fährt nach aktuellem Stand bis 30. Juni. Der Gemeinderat hatte die Stilllegung vor ein paar Monaten beschlossen. Ebenfalls mit 13:10-Stimmen votierten die Räte gegen einen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der in der Sitzung noch ergänzt wurde. Dieser sah vor, dass der Vertrag mit Omobi über den 30. Juni hinaus bis 31. August verlängert wird – vorausgesetzt, der Bürgerentscheid „Rettet den Rufbus“ ist erfolgreich.

Gehakelt wurde auch noch. Welf Probst (Freie Wähler) fragte sich, wieso das Thema öffentlich behandelt wird. Schließlich gehe es um eine Vergabe. Bürgermeister Beuting bezeichnete den Einwand als „Unfug“. Er sah es so: „Es ging darum sicherzustellen, dass ab dem 1. Juli etwas weiterfährt.“ Abgesehen davon hat Probst den Eindruck, dass es „um die Rettung einer Firma geht und nicht eines Systems“.

