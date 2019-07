Zwei Unfälle auf der Autobahn, zwei zerstörte Pkw: 135.000 Euro Schaden

Die Straße war nass. Das haben zwei Autofahrer offenbar unterschätzt. So kam es am Sonntag auf der Autobahn A95 auf Höhe der Ausfahrt Murnau gleich zu zwei Unfällen. Gesamtschaden: 135.000 Euro.

Murnau - Rund 135 000 Euro Schaden sind bei zwei Unfällen am Sonntagmittag entstanden. Fast zeitgleich ereigneten sie sich auf der Autobahn 95 im Bereich der Anschlussstelle Murnau/Kochel in Richtung München. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein Dresdner (36) mit seiner schwangeren Beifahrerin (43) auf der regennassen Straße, als er kurz nach der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Audi A4 verlor. Er touchierte erst die rechte, dann die mittlere Leitplanke, schleuderte über beide Fahrspuren nach rechts und kam völlig zerstört auf der Grünfläche zum Stillstand. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Weiterer Unfall auf der A95: 450-PS-Auto kracht in Leitplanke

Unabhängig von diesem Unfall kam es kurz darauf zu einem zweiten. Dabei kam ein 74-jähriger Hamburger auf Höhe der Anschlussstelle mit seinem 450 PS starken BMW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die mittlere Leitplanke. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

Nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet die Polizei als Ursache für die Unfälle. Beide Autos wurden abgeschleppt. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab. Für etwa 30 Minuten blieb die A95 in Richtung München gesperrt.

Immer wieder kommt es auf der Autobahn zu schweren Unfällen auf regennasser Fahrbahn.

