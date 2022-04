Zweifel am Vorgehen der Polizei in Murnau: Richter verhängt Geldstrafe von 100 Euro gegen „Spaziergänger“ - Staatsanwältin hatte 10 000 Euro gefordert

Von: Alexander Kraus

Ein Demonstrant, der in Murnau an einem „Spaziergang“ teilgenommen hatte, ist zu einer Geldstrafe von 100 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwältin hatte 10 000 Euro gefordert.

Murnau – Andreas Pfisterer war deutlich anzumerken, dass er angefressen war. „Ich bin nicht glücklich über das Verfahren, dass man das an drei Verhandlungstagen breit tritt.“ Mit diesen Worten schlug der Richter bei der Urteilsbegründung vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen scharfe Töne an. Gleichzeitig kritisierte er das Verhalten der Polizei.

Was war passiert? Am 8. Mai vergangenes Jahres kam es in Murnau zu einem so genannten Flashmob, zu einem „Spaziergang“, an dem sich ein 51-Jähriger aus Landsberg mit einer großen Pauke beteiligt hatte. Ihm wurde vorgeworfen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben (wir berichteten). Staatsanwältin Stephanie Brüggemann forderte eine hohe Geldstrafe von 10 000 Euro. Pfisterer dagegen verurteilte den Angeklagten lediglich zur Zahlung von 100 Euro – wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung.

Unterschiedliche Aussagen zweier Polizisten

Das eigentliche Thema, worum es ging – die Widerstandshandlungen des Beschuldigten –, rückte bei der Verhandlung immer mehr in den Hintergrund. Pfisterer legte sein Hauptaugenmerk darauf, ob die Polizei in der Murnauer Fußgängerzone rechtmäßig vorgegangen war. Der Vorsitzende erkannte eine „erhebliche Divergenz“ in den Aussagen zweier Beamter. „Da gab es unauflösbare Widersprüche“, unterstrich Pfisterer. Der Angeklagte gab mehrmals an, von der Polizei nicht belehrt und einfach überrumpelt worden zu sein.

Zur endgültigen Aufklärung sollte nun der Einsatzleiter beitragen. Auf den Landsberger wurde die Polizei bei diesem über Messenger-Dienste angekündigten „Klappstuhl-Frühstück“ in der Fußgängerzone aufmerksam. „Er war auffällig mit seiner Riesen-Trommel.“ Den Beamten fielen auch weitere Teilnehmer auf, die öfter auf „Querdenker“-Demos waren. Pfisterer forschte nach dem Ziel des polizeilichen Vorgehens. „Wir wollten eine Identifikationsfeststellung ohne großes Getöse“, sagte der Einsatzleiter, der anwies, die Musikanten aus der Menge zu separieren.

Zu diesem Zweck brachten die Beamten einige Demonstranten in die Postgasse und in die Grüngasse. Der Angeklagte, der mit erhobenen Armen der Überprüfung der Personalien nur widerwillig folgte, habe „sich dagegen verwehrt“, berichtete der Einsatzleiter. Ein weiterer Polizeibeamter gab an, dass der Beschuldigte gegen die damals geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verstoßen habe. „Er wollte sich auch nicht kontrollieren lassen.“

In dem Stemmen und Schieben des Angeklagten sah die Staatsanwältin den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als erwiesen an. „Nicht massiv, aber er hatte es auf Konflikt mit den Beamten angelegt“, sagte sie. Die Reaktion der Polizisten erachtete Brüggemann als recht- und verhältnismäßig und hielt eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 100 Euro als angemessen.

Anwalt zeigt sich erschüttert

Sichtlich gezeichnet erhob sich da zitternd Rechtsanwalt Josef Hingerl. „Ich muss mich von meiner Erschütterung erholen“, schnaubte der 74-Jährige. Sein Mandant habe demonstriert, das sei eine Ordnungswidrigkeit. Die Betroffenheit des Verteidigers setzte sich fort: „Wo ist die Widerstandshandlung? Daraus eine Straftat zu machen, ist erschütternd“, schimpfte er weiter und forderte Freispruch. Der Zugriff der Polizei sei rechtswidrig gewesen, betonte Hingerl.

Ähnlich formulierte es der Richter. „Es ist nicht gesichert nachgewiesen, dass es sich um eine rechtmäßige Diensthandlung der Beamten gehandelt hat.“ Er wolle sich nicht in die Arbeit der Polizei einmischen, sagte Pfisterer, äußerte aber Zweifel, ob sie beim Flashmob an der Murnauer Mariensäule wirklich hätte eingreifen müssen. „Ich hätte die Veranstaltung laufen lassen.“ Es sei lediglich nicht erlaubt gewesen, an der Veranstaltung teilzunehmen. „Da brauchen wir drei Tage Hauptverhandlung für nur 100 Euro Strafe“, schimpfte der Vorsitzende.

