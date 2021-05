Polizei hofft auf Hinweise: Zahlreiche Helfer suchen nach vermisster Frau aus Murnau - Erste Details bekannt

Demente Heimbewohnerin verschwunden

In Murnau am Staffelsee wird seit Freitag, 14. Mai, eine Frau vermisst. Die Frau ist gesundheitlich angeschlagen und könnte Hilfe benötigen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Murnau - Seit Freitag, 14. Mai, wird in Murnau eine 75 Jahre alte Frau vermisst. Sie lebt im BRK Altenheim in Murnau. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 75-jährige Rosemarie Ellent wohnt eigentlich im BRK Altenheim in Murnau. Doch dort ist sie am Freitag verschwunden. Eine großangelegte Suche um das Haus und in der näheren Umgebung verlief ohne Erfolg. Nun wendet sich die Polizei Murnau an die Bevölkerung. Sie hofft, dass die Frau jemand gesehen hat und Hinweise auf ihren Verbleib geben kann.

+ Rosemarie Ellent wird seit 14. Mai vermisst. © Polizei Murnau am Staffelsee

Sie wird wie folgt beschrieben:

Name: Rosemarie Ellent Alter: 75 Jahre Größe: 155 Zentimeter Gewicht: etwa 64 Kilogramm Haare: graue, mittellange Haare Besonderheiten: trägt meistens eine Brille

Außerdem ist die Gesuchte dement und spricht nicht, so die Polizei. Es ist auch nicht bekannt, welche Oberbekleidung die Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat. Es gibt keine Hinweise, wohin die 75-Jährige gegangen sein könnte. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich bei der Polizei Murnau unter der Telefonnummer (0 88 41) 6 17 61 10 melden. (tel)

