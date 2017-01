Pläne für ein neues Ärztehaus 

Haushalt der Gemeinde Uffing

Uffing - Die Gemeinde Uffing erwägt, im Ortszentrum ein neues Ärztehaus zu bauen. Im selben Zug könnte auch das Parkplatzproblem gelöst werden. Das Vorhaben sei aber noch „nicht spruchreif“, sagt Bürgermeister Rupert Wintermeier (Wahlgemeinschaft Uffing). Das Projekt wurde bekannt, als der Gemeinderat den Haushalt für 2017 verabschiedete.

Im Finanzplan für 2018 und 2019 stehen jeweils rund eine Million Euro für ein neues Ärztehaus in Uffing. Die vorhandenen Praxen sind laut Wintermeier nicht barrierefrei. Außerdem sei absehbar, dass die Doktoren in Rente gehen. „Wir brauchen also neue Praxen“, erklärt der Rathauschef. Zwei bestehende Immobilien, die der Kommune gehören, müssten abgerissen werden. Dabei handelt es sich um das Maurus-Haus, das die Gemeinde vor rund zehn Jahren für 300 000 Euro kaufte, und das alte Raiffeisengebäude. Das Ärztehaus soll von der Hauptstraße ebenerdig betreten werden können. Im selben Aufwasch könnte eine Parkgarage entstehen. Doch es ist noch nicht ausgemacht, dass all dies auch so kommen wird. „Es gibt noch sehr viel Klärungsbedarf“, teilt Wintermeier mit. Etwa in baurechtlicher Hinsicht. Es handelt sich also um Zukunftsmusik. Doch auch für dieses Jahr plant die Gemeinde mehrere Projekte. So stehen weitere Arbeiten im Gemeindebad an. Zudem bekommen sowohl die Uffinger als auch die Schöffauer Feuerwehr jeweils ein neues Fahrzeug. Größter Posten ist der Breitbandausbau. Der Ortsteil Schöffau wird heuer mit schnellem Internet versorgt. Doch von den Kosten muss die Gemeinde lediglich 20 Prozent tragen. Sie beabsichtigt, ein zinsloses Darlehen aufzunehmen. Den Löwenanteil der Investitionssumme übernimmt der Freistaat Bayern. Auch die erstmalige Herstellung der Sonnensteinstraße ist für 2017 vorgesehen. Hierbei müssen die Anlieger den größten Batzen schultern. Im selben Aufwasch will die Gemeinde dort die Wasserleitungen erneuern. Der Gemeinderat hatte das Zahlenwerk bereits im Dezember beraten. Die Grundsteuern A und B werden angehoben. Die Kommune sieht sich dazu gezwungen. Sie gleicht die Hebesätze an die vom Freistaat Bayern festgelegten Nivellierungshebesätze an (wir berichteten). Reich wird die Gemeinde damit nicht. „Das macht uns nicht fett“, bemerkte der Bürgermeister. Zur Kreisumlage: Man habe wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass diese reduziert werden soll. „Letztes Jahr ist sie auch gesunken, aber kurioserweise haben wir mehr bezahlen müssen.“ Dem Vermögenshaushalt können heuer 541 000 Euro zugeführt werden. „Da beneiden uns sehr viele Gemeinden“, meinte der Rathauschef. Josef Popp (Wählergemeinschaft Schöffau ), Vorsitzender des Finanzausschusses, zeigte sich zufrieden. Die Haushalts- und Kassenlage sei „solide, so wie in den letzten Jahren auch. Wir brauchen nichts zu befürchten.“ Einmütig beschloss das Gremium den Haushaltsplan und die dazugehörige Satzung. Darüber hinaus segneten es den Finanzplan von 2016 bis 2020 ab.

Roland Lory