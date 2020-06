Nach drei Wochen ohne Neuinfektion: Neuer Positiv-Fall in Bad Kohlgrub

Die 0 weicht der 1: Im Landkreis gibt es einen Menschen, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Die betroffene Frau befindet sich in Quarantäne.

Landkreis - 21 Tage hat die Null gehalten – nun ist sie Vergangenheit: Am Montag meldete das Gesundheitsamt in Garmisch-Partenkirchen wieder Corona-Infektionen, die den Landkreis betreffen. Erkrankt ist zum einen eine Frau aus Bad Kohlgrub, die gemeinsam mit neun Kontaktpersonen für 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Ein weiterer Fall tangiert die Region in soweit, dass eine Frau aus Germering, die am 1. Juni eine Tour aufs Hörnle unternommen hat, positiv auf den Covid-19-Erreger getestet wurde.

In beiden Fällen kam das Ergebnis eher zufällig ans Tageslicht: Die Kohlgruberin arbeitet in einer Altenpflegeeinrichtung außerhalb des Landkreises und wurde dort routinemäßig untersucht. Der Tagesgast stand daheim vor einer Operation und erfuhr kurzfristig von der Infektion. „Zu der Frau wurden drei Kontaktpersonen ermittelt“, sagt Stephan Scharf, Sprecher im Landratsamt. Die Münchner befinden sich in einer Ferienwohnung in Bad Kohlgrub in Isolation. Letzterer Fall wird in der Statistik des Landkreises jedoch nicht auftauchen, da sich die Infizierte nicht länger als 24 Stunden im Landkreis aufhielt.