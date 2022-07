Nachhaltig und naturverbunden: Die Eschenloher Schreinerei Michael Heinze setzt auf Einzigartigkeit

Teilen

Mit Nachhaltigkeit, Individualität, Kreativität – und der Schreinerei Michael Heinze – zum perfekten Möbelstück. © Schreinerei Michael Heinze

Die Schreinerei von Michael Heinze in Eschenlohe hat sich seit mehr als 20 Jahren der individuellen Anfertigung von Möbeln und Innenausbauten verschrieben.

In der Werkstatt duftet es – nach Holz, nach Harz, nach Natur. Düfte, die Michael Heinze schon lange nicht mehr wahrnimmt, kaum verwunderlich, ist die Werkstatt doch sein tagtäglicher Arbeitsplatz. Alltäglich ist die Arbeit dort aber keineswegs, auf den Schreinermeister warten immer neue, immer andere Projekte. Immerhin hat sich die Schreinerei im Herzen des Eschenloher Gewerbegebiets der individuellen Anfertigung von Möbeln und Innenausbauten verschrieben – und das seit über 20 Jahren.

Ob im Schlafzimmer, im Bad, im Wohnzimmer oder in der Diele – für alle Lebensbereiche wird in der Schreinerei Michael Heinze, ein familiengeführtes Unternehmen, das richtige Möbelstück gefertigt, ob Schränke, Tische oder Betten. Dabei sieht Schreinermeister Michael Heinze die Objekte als Lebensbegleiter. Und weil die Stücke die Kunden und Kundinnen ein Leben lang begleiten sollen, legt man höchsten Wert auf höchste Qualität, achtet auf den Ursprung der Materialien, auf Nachhaltigkeit und zeigt sich mit der Natur verbunden. „Wir kaufen keine Zulieferteile, sondern bauen alles selbst“, betont Heinze.

Nachhaltigkeit, Individualität und Kreativität – das zeichnet die Michael Heinze Schreinerei in Eschenlohe aus

Neben Nachhaltigkeit bei Produktion und Montage werden auch Individualität und Kreativität großgeschrieben. „Wir bauen, was gewünscht wird“, sagt der Schreinermeister. Damit sich Kunden und Kundinnen vorstellen können, wie die Einbauschränke für die Küche, der neue große Esstisch oder der maßgefertigte Kleiderschrank unter Dachschrägen einmal aussehen und wirken wird, skizziert Heinze das gewünschte Objekt nicht auf weißem Papier, sondern fertigt dreidimensionale Planungen am Computer an. „Modernste Präsentationstechnik“, so der Schreinermeister. Mit dieser könne man virtuell „mit den Kunden durch den Raum gehen“. Die fotorealistischen Darstellungen zeigt Heinze dann auf einem großen Bildschirm in dem erst vor einem Jahr neu gestalteten, lichtdurchfluteten und freilich von Holz dominierten Beratungsraum.

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ – seit mehr als 20 Jahren in der Schreinerei Michael Heinze in Eschenlohe. © Schreinerei Michael Heinze

Von Holz ist die Arbeit in dem Meisterbetrieb freilich dominiert, doch Heinze fertigt mit seinen beiden Mitarbeitern nicht allein Möbel aus Kirschbaum, Rüster oder Eiche. Man wagt sich auch an Materialkombinationen, Holz mit Metall, Holz mit Textilstoffen. So können etwa Kleiderschrankschubläden mit Stoffen passend zu den Gardinen bespannt werden, für ein stimmiges Gesamtbild des Raumes. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, „ob eckig oder rund, ob gerade oder schief“, man erfülle alle Sonderwünsche, sagt Heinze lächelnd. „Alles, was wir machen, ist individuell.“ Die Objekte werden dabei zwar traditionell, jedoch mit modernster CNC-Technik gefertigt, was eine möglichst hohe Präzession und damit Passgenauigkeit ermöglicht.

Wie wichtig dem Familienunternehmen Nachhaltigkeit ist, zeigt sich nicht allein an den Möbelstücken, sondern auch an und in dem Schreinerei-Gebäude. Der Strombedarf werde über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, der Heizbedarf über die thermische Verwertung der Holzabfälle gedeckt, erzählt Heinze, „wir produzieren also klimaneutral.“ Ganz und gar nicht neutral steht der Eschenloher seiner Arbeit gegenüber: „Ich liebe meinen Beruf.“ Und diese Liebe, diese Leidenschaft für funktionale wie ästhetische, für nachhaltige wie natürliche Möbel spiegelt sich in jedem individuell angefertigten Objekt wider.

Die Schreinerei Michael Heinze in Eschenlohe hat sich der individuellen Anfertigung von Möbeln und Innenausbauten verschrieben. © Schreinerei Michael Heinze

Kontakt

Schreinerei Michael Heinze

In der Enz 11

82438 Eschenlohe

Telefon: 08824 92 90 16

E-Mail: info@schreinerei-mh.de

www.schreinerei-mh.de.