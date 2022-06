Ball(er)Männer Reloaded: Grünes Blut vom Chefkoch

Von: Andreas Mayr

Ein Hauch von Nostalgie weht durch den Boston Garden. © ANDREAS MAYR

Die deutschen Globetrotter sind zurück: Merkur-Mitarbeiter Andreas Mayr und Journalistenkollege Len Werle reisen mal wieder zum Finale der Basketballliga NBA. Die letzte Folge ihres Tagebuchs aus Boston.

Boston - Trostpreise sind etwas für Looser. Aber Boston hat sich seinen schon ganz arg verdient. Hiermit verliehen wir feierlich den Pokal für den besten Gastgeber der NBA-Finals im Jahr 2022. Zugegeben, die Auswahl beschränkte sich dann doch auf zwei Städte, und gegen San Francisco zu gewinnen, war auch kein Dreier von der Mittellinie. Andererseits hat uns diese Stadt umgehauen. Das war mehr als ein Kuss beim ersten Date, so beschwipst sind wir noch immer von den Celtics und ihrem Zuhause. Dazu erstmal zurück an den Anfang.

Wer eine Arena zum ersten Mal betritt, fühlt sich wie auf Wohnungssuche. Lage? In Boston 1A. Der Garden ist praktisch die Herzkammer der Stadt, wenige Gehminuten vom Hafen entfernt. Nicht umsonst heißt es überall: bleed green, wir bluten Grün. Am Ende dieser Serie, die Golden State 4:2 gewann, blutet vor allem das Herz der ganzen grünen Fans. Jetzt ist man Verlieren in Boston schon gar nicht gewohnt, und dann auch noch gegen die Tech-Millionäre aus San Francisco, die gerne verbal austeilen und noch lieber nachlegen, wenn der Gegner hilflos am Boden krabbelt. Im Garden zu Boston kommt natürlich noch der Windstoß Nostalgie hinzu, der praktisch durch jede Ecke fegt. Im Parkettboden haben sie zur Zierde Schrauben eingelassen. Oben im neunten Stock (wenn der eigensinnige Aufzug überhaupt soweit will) haben sie Abbilder ihrer Legenden aufgestellt. Dass die ja niemand vergisst. Der Garden ist eine Penthousewohnung im Vintagestil. Muss man sich leisten können und wollen.

Ein kulinarischer Hammer: ein Hummer für null Dollar. © Andreas Mayr

Wir hätten da so ein paar Ideen gesammelt, wie Makler ihr Traum-Objekt vermarkten sollten. „Boston: Amerika, aber in schön.“ Oder so: „Boston: Wo Sie schon für 6 Dollar eine Kugel Eis bekommen.“ So lebt es sich nun Mal in diesen Schweineteuren Happy-Hipster-Städten, wobei das mit den Hippstern hier nur teilweise stimmt. Die sucht man eher an der Westküste. Der Bostonier trinkt, isst und amtet seine Stadt. Man findet ihn im Pub, der Pizzeria, und natürlich beim Baseball. Steile These: Red-Sox-Kluft ist wie Tracht in Bayern. Und das ist nicht die einzige Parallele. Sie sind ein stolzes Völkchen oben in Neu England, gleichzeitig aber auch glänzende Gastgeber.

Man soll ja über die NBA-Finals nicht zu viel schlechtes sagen, doch was das Essen angeht, durchlitten wir schon so manche Abenteuerreise. In Oakland rätselten wir regelmäßig, was wir eigentlich aßen. Es war jedenfalls selten das, was angekündigt war. Wie wollen jetzt auch mal loben. Besser als Boston geht nicht. Vielleicht, vielleicht - das ist jetzt böse, wir wissen - haben sie sich bei den Celtics mehr aufs Kochen konzentriert in diesen Tagen. Ein kleiner Abriss der Köstlichkeiten: Steak, Hühnchen, gebratenes Gemüse, Salat, Ofenkartoffeln, Eistheke, Dips, Spinat, Reis und (als Höhepunkt) Hummer, ja wirklich frischen Hummer, was ein Hammer. Alles zum sensationellen Preis von null Dollar. Kulinarisch gesehen, sind die Celtics Lichtjahre von Golden State entfernt - und selbst in San Francisco haben sie dieses Jahr ordentlich aufgetischt. Wenn zuletzt der Eindruck entstanden sein soll, wir wären nur zum Essen hier gewesen, ist das natürlich zu entschuldigen. Es gab auch Basketball. Richtig guten Basketball. Stephen Curry nennen sie in den Staaten gerne Chefkoch. Holy Cannoli hat der Mann ein Mahl gezaubert, im Vorbeigehen noch die Celtics-Fans kross und gar gebrutzelt. Eine Bar machte sich den Spaß auf eine Tafel zu schreiben, dass sie Currys Frau für eine talentfreie Köchin hält. Er nahm das persönlich und frittierte die Celtics. Armes Boston. Wir hatten immerhin unseren Spaß. Und kommen wieder. Versprochen.