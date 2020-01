Neujahrsskispringen: Norwegischer Trainer nennt Verhältnisse „einen Skandal“ - SCP rechtfertigt sich

Für die Zuschauer war es ein perfekter Tag. Das Neujahrsskispringen produzierte schöne Bilder und ausgezeichnete Stimmung. Hinter den Kulissen gab es einige Störgeräusche – ausgelöst von Norwegens Trainer Alexander Stöckl.

Garmisch-Partenkirchen – Eigentlich war es ein Tag der Freude. Einer für Michael Maurer, den Präsidenten des SC Partenkirchen, einer für die ganze SCP-Familie. Großen Sport, mit dem Überraschungssieger Marius Lindvik aus Norwegen, sahen die 21 000 Zuschauer bei herrlichem Wetter im Olympiaskistadion. Alles hätte so schön sein können, wenn da nicht einige dunkle Wolken gewesen wären, die das Sport-Fest störten. Heraufziehen ließ die Norwegens Trainer Alexander Stöckl. Via Twitter hatte der Österreicher etliche Dinge kritisiert. „Neujahrsspringen Garmisch 2019/2020: Von außen gut organisiert, aber das war es“, schrieb Stöckl. Erklärend und mit Gruß an die Veranstalter in Garmisch-Partenkirchen fügte er hinzu: „Vorspringer schlafen im Hotelflur, keine Container für kleine Nationen. Ich bin nicht amüsiert, Herr Präsident.“ In der norwegischen Zeitung „VG“ nannte Stöckl die Verhältnisse gar „einen Skandal“.

Das Medienecho – entsprechend. Es schlug so hohe Wellen, dass sich die Organisatoren der 68. Vierschanzentournee für Pannen der vergangenen Tagen entschuldigten. Pressechef Ingo Jensen sagte stellvertretend für das Organisationskomitee: „Es ist nicht die Art und Weise, wie die Tournee die Sportler behandeln sollte. Wir müssen uns verbessern. Entschuldigung, so etwas sollte nicht wieder vorkommen.“

SCP-Chef Maurer: „Da sind wir nicht fair behandelt worden“

Den SCP und seine Veranstaltung sieht Maurer in ein schlechtes Licht gerückt. Seine Erklärungsversuche: Er räumt ein, dass es beim Einchecken der Mannschaften in einigen Hotels zu Verzögerungen gekommen sei. Als Grund nennt er die frühe Anreise. Manche Nationen hatten in Oberstdorf bereits um acht Uhr ihre Unterkünfte verlassen und waren um zehn Uhr in Garmisch-Partenkirchen eingetroffen. „Einige Zimmer waren deshalb noch nicht bezugsfertig“, sagt Maurer. „Die Wartezeiten waren für die Teams natürlich unangenehm.“ Die Hotels treffe keine Schuld. „Sie haben sich sehr bemüht.“ Auch, um den Vorspringern gerecht zu werden. Die waren mit 14 statt den avisierten elf Sportlern angereist. Einer musste deshalb Maurer zufolge in einem Konferenzzimmer einer Vier-Sterne-Herberge in Partenkirchen auf einer Schlafcouch nächtigen.

Den Vorwurf, für die kleinen Nationen habe es im Athletendorf im südöstlichen Stadionbereich keine Containerunterkunft gegeben, will er nicht auf sich sitzen lassen. „Da sind wir nicht fair behandelt worden.“ Mit der Trainingsgemeinschaft der USA und Kanada sowie Bulgarien und Kasachstan sei eine Unterbringung in den grünen Räumen unterhalb des Schanzentisches abgesprochen gewesen. „Die vier Nationen haben dem zugestimmt.“ In der Mannschaftsführersitzung führten sie dann allerdings eine lautstarke Beschwerde gegen die Minder-Behandlung. Mit Erfolg. Maurer und sein Team räumten auf dem Gelände ein Zelt, in dem Sicherheitskräfte untergebracht waren, frei. „Wir haben schnell reagiert“, sagt Maurer.

Lichtblick in Sachen Flutlichtanlage

Eine Reaktion gibt es auch von der bayerischen Staatsregierung. Allerdings auf das Flutlicht-Dilemma im Olympiaskistadion. Die Pläne, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor zwei Jahren, damals noch als Finanzminister, mit der Zusage einer 400 000-Euro-Förderung angestoßen hatte, stocken. Das Bundesinnenministerium weigert sich, einen Zuschuss zu geben, den die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen in gleicher Höhe neben dem Freistaat zugesagt hatte. Söder hat bei seinem gestrigen Besuch des Neujahrsspringens wieder Bewegung in die Angelegenheit gebracht. Maurer zufolge hat er Florian Hermann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, beauftragt, noch einmal auf Bundesinnenminister Horst Seehofer einzuwirken, die Mittel doch freizugeben. Sollte es erneut eine Absage geben, dann favorisiert Söder eine andere Lösung. Bayern könnte seinen Anteil an dem mittlerweile auf zwei Millionen Euro angewachsenen Projekt aufstocken und weitere regionale Partner gewinnen.

Ein Lichtblick. „Eine Flutlichtanlage kommt nicht nur dem Neujahrsskispringen zugute, sondern würde auch anderen Veranstaltungen, die in Zukunft im Olympiastadion stattfinden, ich denke da an eine eine weitere Ski-Weltmeisterschaft, nutzen“, sagt Maurer.

