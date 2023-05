Nürnberger übernachtet im Schnee auf der Zugspitze - und streamt die Aktion: „Ist er schon tot?“

Von: Johannes Welte

Ein Screenshot des twitch-Videos vom frühen Morgen © twitch.tv

Eine Irrsinns-Aktion hat sich ein 19-Jähriger aus der Nähe von Nürnberg auf der Zugspitze einfallen lassen. Er übernachtete in einem schlecht isoliertem Schlafsack auf einem Schneefeld – und streamte die ganze Aktion live im Internet!

Garmisch-Partenkirchen - Internet-User wurden in der Nacht auf Sonntag auf die Wahnsinns-Aktion aufmerksam und verständigten die Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen. Die Person habe nur einen leichten Schlafsack bei sich, zittere bereits und habe blaue Lippen, hieß es. Das Thermometer auf Deutschlands höchsten Berg (2962 Meter) war in der Nacht knapp unter die Null-Grad-Grenze gefallen.

Der Sonnenaufgang am 7. Mai auf der Zugspitze. Hier irgendwo übernachtete der Nürnberger © foto-webcam.eu/Zugspitze.de

Nürnberger übernachtet im Schnee auf der Zugspitze und streamt die Aktion im Internet

„Aufgrund der nicht genau bekannten Örtlichkeit wurde der Gesundheitszustand der Person dann über den Livestream überwacht“, heißt es bei der Polizei. „Es ergaben sich hierdurch keine Handlungszwänge, band aber sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Rettungsdienstes“, heißt es weiter im Polizeibericht. Es werde aber nun geprüft, ob gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.

Auf den Videos des Franken sieht man auch, dass sich der junge Mann am Tag zuvor zunächst zu Fuß über das Hochalmhaus zu seinem Übernachtungsort stieg und sich nur mit einer kurzen Hose bekleidet im Schnee wälzte. Er bezeichnete sich dabei als „Schneeengel“.

Mann verbringt Nacht Auf Zugspitze - Follower fragen: Ist er schon tot?

Nach fünf Stunden fragen die ersten die User in den Kommentaren: „Ist er schon tot?“ Als sich der Streamer ständig schlaflos wälzt, schreibt ein anderer Follower: „Dass er nicht gut einschlafen kann ist der größte Indiz einer starken Unterkühlung.“ Ein anderer Follower kommentiert: „.Jetzt wird er verrückt??“ Der Streamer liest die Kommentare und antwortet im Stream: „Einschlafen fällt überhaupt nicht einfach. Ich liege hier auf dem so ziemlich unbequemsten Boden der Welt. Es ist Null Uhr.“

Am Morgen nach einer eher schlaflosen Nacht sagt er: „Arschkalt hier “. Aber als die Sonne aufgeht, gerät er ins Schwärmen: „Das ist eines der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe.“ Dann packt er seinen Schlafsack ein und begibt sich auf den Rückweg.