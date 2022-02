„Nur Geimpfte kommen in den Himmel“: Zu strenges Corona-Management an Schule? Schwere Vorwürfe von Eltern

Von: Michaela Sperer

Das Thema Corona prägt derzeit den Alltag in den Schulen im Landkreis. © Dpa/Bildfunk

Ist an der Grund-und Mittelschule in Oberau das Corona-Management zu streng? Eltern von Schülern erheben schwere Vorwürfe. Es geht etwa um eine Lehrerin mit angeblich fragwürdigen Impf-Aussagen und archivierte Testergebnisse.

Oberau – Sie sind natürlich nicht immer live dabei. Aber das, was sie von ihren Kindern nach der Schule erzählt bekommen, nehmen sie ernst, und das reicht ihnen auch aus, um nun energisch zu protestieren. Schließlich befürchten sie, dass ihre Töchter und Söhne dauerhaft psychisch beeinträchtigt werden könnten. Drei Elternpaare haben sich an das Tagblatt gewandt. Ihre Kinder gehen in die erste, die vierte und die sechste Klasse der Grund- und Mittelschule Oberau.

Die Mutter eines Elfjährigen (sämtliche Namen sind der Redaktion bekannt) erzählt beispielsweise, dass den Kindern in der Klasse ihres Sohnes von einer Lehrkraft gesagt wurde, sie kämen ohne Impfung nicht in den Himmel. Auch ein Zusammenhang zum kirchlichen Ablasshandel im Mittelalter sei hergestellt worden, behaupten sie. Überhaupt gehe es bei dieser Frau nur noch um Corona, Corona, Corona, beklagt eine andere Mutter.

Zu strenges Corona-Management an Schule? Eltern erheben schwere Vorwürfe

Die Kinder hätten teilweise gar keine Lust mehr, in den Unterricht zu gehen. Trotz aller Heftigkeit der Vorwürfe bringen die Eltern sogar noch Verständnis für die Lehrkraft auf, „die hat eine Heidenangst vor Corona“. Ihnen gehe es aber zu weit, dass man ihre Kinder deshalb derart und möglicherweise dauerhaft einschüchtere und traumatisiere.

Schulleiter Markus Schneider sagt auf Nachfrage des Tagblatts, dass er von diesem Vorfall nichts wisse. „Das ist nicht zu mir durchgedrungen, da liegt nichts schriftlich auf dem Tisch.“ Die Lehrkraft, die diesen Satz gesagt haben soll, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das vom Tagblatt dazu befragte Kultusministerium empfiehlt zur Deeskalation ein persönliches Gespräch zwischen Eltern und besagter Person.

Die weiteren Vorwürfe der Eltern lauten: Die Kinder werden bereits zum Händewaschen geschickt, wenn sie auch nur einmal kurz die Maske abnehmen, um sich an der Nase zu kratzen. Zudem würden erlaubte, externe Tests vom so genannten „Test-Express“ (das Ergebnis wird online von Ärzten bestätigt) und anderen zertifizierten Teststellen angezweifelt, die Schulleitung würde diese Stellen kontaktieren, um nachzuforschen, ob die Angaben korrekt seien.

Corona-Regeln in der Schule: Eltern beklagen ständig geöffnete Fenster

Außerdem seien die Testzertifikate in der Vergangenheit über Wochen an der Schule archiviert und erst nach energischem Eingreifen zurückgegeben worden. Mittlerweile funktioniere die sofortige Rückgabe. Das Kultusministerium bestätigt, dass ein Aufbewahren der Dokumentationen über die Testergebnisse maximal zwei Wochen erlaubt sei, nicht jedoch das Aufbewahren der Original-Zertifikate.

Jetzt zum Lüften: Die Fenster – zumindest in einem Klassenzimmer – seien dauerhaft während der gesamten Unterrichtszeit geöffnet gewesen, obwohl es draußen teils sehr kalt war. „Und die Kinder mussten trotzdem ihre Masken auflassen“, klagt die Mutter an. An anderen Schulen wird, so habe sie gehört, nach jeder Stunde einmal ordentlich durchgelüftet. „Ich habe meinem Sohn dann mit Daunenjacke, Wolldecke und Handschuhen versorgt“, sagt die Mutter des Elfjährigen.

Als es ihr zu bunt wurde, gab sie ihm auch noch ein Thermometer mit, um die Temperaturen feststellen zu können. Dies sei den Lehrkräften aufgefallen. „Erst ab dann wurde es besser.“ Außerdem sei ihr Sohn einmal in ihren Augen zu Unrecht wegen eines Maskenverstoßes nach Hause geschickt worden. Und zu guter Letzt monieren die Eltern, dass sie trotz mehrmaliger Versuche keine zufriedenstellenden Antworten von der Schulleitung erhalten hätten.

Schwere Corona-Vorwürfe von Eltern: Rektor stellt dementiert Vorwürfe

„Unser Corona-Management richtet sich nach den Regeln, die das Kultusministerium vorgibt“, sagt Schulleiter Schneider dazu. Zum Thema Masken abnehmen: „Die Schüler dürfen die Masken bei der Brotzeit und in den Lüftungspausen abnehmen“, so Schneider weiter. „Wenn sie die Masken zu einer anderen Zeit kurz absetzen, dann wird darauf hingewiesen, dass sie sie wieder aufsetzen müssen. Aber kein Kind wird deshalb des Unterrichts verwiesen oder rausgeschickt.“

Wie viel und wie lange in den Klasszimmern der Schule gelüftet wird, das liege im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. „Wir haben seit letztem Jahr CO2-Messgeräte in den Räumen. Wenn der Grenzwert überschritten wird, lüften wir. Zudem verfügen wir jetzt über Luftfilter. Diese zwei Geräte plus das regelmäßige Lüften führen dazu, dass die Banknachbarn eines positiv getesteten Kindes nicht mehr automatisch in Quarantäne müssen. Diesbezüglich hatten wir in diesem Schuljahr noch nie Beschwerden, auch nicht vom Elternbeirat.“

Schwere Corona-Vorwürfe: Rektor betont - „Keine einzige Anfrage für persönliches Gespräch“

Zum Thema externe Tests: „Wenn auf einem solchen entweder das Datum oder die Uhrzeit oder der Haken beim Ergebnis fehlt, wenn darauf nur die Unterschrift des Arztes zu sehen ist, dann rufe ich bei dem jeweiligen Arzt oder bei der Teststelle an und gebe es ans Gesundheitsamt weiter“, erklärt der Schulleiter. „Bisher waren es in diesem Schuljahr vier beanstandete Schnelltests. Den Klassenleitungen kommt es natürlich eigenartig vor, wenn Tests an einem Sonntagabend von einem Schönheitschirurgen in Nürnberg ausgestellt wurden.

Ansonsten schauen wir uns die Tests an, dokumentieren das Ergebnis und geben das Zertifikat wieder mit.“ Schüler würden nur dann nach Hause geschickt, wenn sie keinen gültigen Nachweis mitbringen. Auch dass er den Eltern keine Kontaktmöglichkeit gegeben habe, streitet Schneider ab. „Es gab keine einzige Anfrage für ein persönliches Gespräch. Schreiben von Eltern mit solchen Vorwürfen werden von mir direkt ans Schulamt weitergegeben.“ Michaela Sperer

