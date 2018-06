„Am ganzen Körper begrapscht“: 17-Jährige von mehreren Männern sexuell belästigt

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es offenbar am Sonntag in Oberammergau gekommen. Die 17-Jährige wurde von gleich drei Männern festgehalten beziehungsweise begrapscht. Nun werden Zeugen gesucht.

Oberammergau – Sie hat sich heftig gewehrt – vergeblich. Der Mann hielt sie fest, zwei weitere berührten sie am ganzen Körper. Einen Alptraum hat offenbar eine 17-jährige Oberammergauerin erlebt. Nach eigener Aussage haben sie am Sonntag drei Männer sexuell belästigt. Nun hat sich die junge Frau bei der Polizei gemeldet.

Gegen 5 Uhr saß sie auf der Eingangstreppe des „Kleinen Theaters“ an der Schnitzlergasse in Oberammergau. Die drei ihr unbekannten Männern näherten sich vermutlich aus Richtung der Mannergasse und redeten sie in einer ihr unbekannten Sprache an. Schnell stand die Frau auf und wollte gehen, doch einer der Männer hielt sie fest, „während die anderen sie am ganzen Körper begrapschten“. So gibt die Polizei wieder, was die 17-Jährige ihnen schilderte. Trotz Gegenwehr ließen die Männer offenbar nicht von ihr ab. Erst als die junge Frau laut um Hilfe schrie, entfernten sie sich Richtung Süden (Pfarrgasse/Dorfstraße). Gegenüber der Polizei gab die Frau zudem an, dass während ihrer Hilferufe Fenster von nahegelegenen Wohnhäuser geöffnet wurden und Personen laut in ihre Richtung riefen.

Zwei Männer konnte die Oberammergauerin beschreiben. Einen schätzte sie auf 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur mit Bauchansatz, bekleidet mit einer hellen Hose und einem blauen T-Shirt. Er hatte einen Stoppelbart und schwarz/graumelierte kurze Haare. Er trug keine Brille und machte einen gepflegten Eindruck. Der zweite Mann ist etwa Mitte 20, etwas kleiner als der erste, hat dunkle kurze Haare, die im Bereich der Stirn nach oben frisiert waren. Er trug ein weiß/blau kariertes Hemd und keinen Bart. Auch diese Person machte einen gepflegten Eindruck. Zur dritten Person konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Alle drei Tatverdächtigen sahen südländisch aus.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall. Wer in der Nacht auf Sonntag, 3. Juni, etwas beobachtet oder Hilferufe gehört hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0 88 22/94 58 30 zu melden.

