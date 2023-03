Wohnung in Oberammergau durchsucht: Polizei findet Cannabis und Waffen

Von: Manuela Schauer

Sichergestellte Beweismittel: Cannabis, Waffen und Munition fand die Polizei bei dem 41-jährigen Mann aus Oberammergau. © PP oberbayern Süd

Einsatz in vier Wänden: In Oberammergau wurde bei einem 41-jährigen Mann die Wohnung durchsucht. Inzwischen sitzt er in U-Haft.

Oberammergau – Sie gingen nicht zimperlich vor. Den Nachbarn blieb der Einsatz aufgrund des Lärmpegels nicht verborgen. Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei haben am späten Donnerstagabend in Folge anderer Ermittlungen eine Wohnung im Zentrum von Oberammergau durchsucht. Unterstützung erhielten sie dabei von Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos, kurz SEK. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurden nicht nur Drogen gefunden. Der 41-jährige deutsche Bewohner sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Spezialkräfte im Einsatz: Das SEK rückt zur Wohnungsdurchsuchung an. © privat

Neben diversen Beweismitteln stellten die Einsatzkräfte über fünf Kilogramm Cannabis und mehrere Waffen mit dazugehöriger Munition sicher. Aber auch über zehn Kilogramm Silbermünzen beschlagnahmte die Polizei. In diesem Zusammenhang geht man von einer Art illegalem Drogengeld aus, heißt es auf Nachfrage beim Präsidium. Der Mann aus Oberammergau und dringend Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der Wohnungsinhaber am Freitag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 41-Jährigen – wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit Waffen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, ist der Beschuldigte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gekommen.