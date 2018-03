Abriss-Diskussion: Nach dem Rathaus jetzt das alte Verkehrsamt? 

+ An der rückwärtigen Ansicht des Gebäudes stören sich etliche Gemeinderäte. © Hutter

Oberammergau – Für Peter Held (Freie Wähler) ist die Sache klar: „Durch jahrelanges Leerstehen ist noch kein Gebäude besser geworden. Wenn wir keine sinnvolle künftige Verwendung haben, gibt es für mich nur eine Entscheidung.“ Auf Antrag der Fraktion Helds befasste sich der Gemeinderat von Oberammergau in seiner Sitzung am Mittwochabend erneut mit der Thematik „Abriss altes Verkehrsamt“ mit Schaffung eines Weges zum Sternplatz. Zweimal bereits (2012 und 2014) hatte sich das Gremium dagegen ausgesprochen, nun jedoch könnte ein Abbruch tatsächlich Wirklichkeit werden: Hauchdünn mit 10:9-Stimmen beschloss die Bürgervertretung am Mittwoch, das Thema erneut ins Auge zu fassen und Planungen für eine neue Verbindung zwischen Schnitzlergasse und Sternplatz aufzunehmen. Nach der Entscheidung, mit der in dieser Form nicht unbedingt zu rechnen war, vernahmen die wenigen Zuhörer der Sitzung unter den Gemeinderäten ein deutliches Gemurmel . . .