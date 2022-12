Am 1. Januar bleibt’s dunkel: Künftig kein Feuerwerk an Neujahr mehr

Von: Manuela Schauer

Lockte stets viele Besucher an: das Feuerwerk am Neujahrstag in Oberammergau. © Dominik Bartl

Sein Zehnjähriges hätte es diesmal gefeiert. Daraus wird nichts. Das beliebte Oberammergauer Feuerwerk an Neujahr wird es künftig nicht mehr geben. Unter anderem aus Umweltgründen.

Oberammergau – Es war nur eine kurze Info auf Facebook. Kathrin Kraus antwortete auf einen Beitrag. Teilte mit, dass Pro Gast Tourismus von dem beliebten Feuerwerk am Neujahrstag in Oberammergau absieht. Eine Botschaft, die eine Diskussion entzündete. Zehn Kommentare folgten in kürzester Zeit. Die Verfasser „haben sich einen Schlagabtausch gegeben“, erzählt die Vereinsvorsitzende. Pro und contra Feuerwerk. Das passte ins Bild. Bei dem Thema gehen die Meinungen auseinander. „Wir würden die Leute spalten.“ Das wollen Kraus und ihr Team vermeiden.

Das zehnjährige Bestehen hätte die Veranstaltung am Abend des 1. Januars 2023 gefeiert. Nachträglich sozusagen. Denn in den vergangenen zwei Jahren fiel die Pyro-Show wegen Corona aus. In der Zwischenzeit reifte der Gedanke beim Vermieterverein, dieses touristische Angebot zu hinterfragen. „Wir sind Naturparkregion“, betont Kraus. Ein Feuerwerk verträgt sich nur schwer damit, findet die Vorsitzende. „Irgendwann muss man Verantwortung übernehmen.“ Die Energiekrise und zuletzt die Debatte um das Lichterspektakel von „Bad Bayersoien in Flammen“, die im Gemeinderat entbrannt war, bestärkte sie in der Entscheidung. Die hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt aber bereits gefallen.

Die Nachfrage ist nach wie vor vorhanden. Gäste hätten sich bereits in der Tourist-Info nach der organisationsintensiven Veranstaltung erkundigt. Tausende Zuschauer verfolgten in der Vergangenheit bei Glühwein, Bratwürschtl und Musik das professionelle Spektakel am Sportgelände. Den Platz hatte stets die Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Jetzt sind Kraus und ihre Mitstreiter an einem Punkt angelangt, sich etwas Neues einfallen zu lassen. „Wir sind am Überlegen“, sagt die Vorsitzende. Noch gibt es zwar keine konkrete Ersatzlösung. Doch Kraus zeigt sich überzeugt: „Wir werden eine Alternative finden, die touristisch anziehend ist.“ Vielleicht, meint sie, sei es nun an der Zeit, mal eine Veranstaltung im Sommer auf die Beine zu stellen. Denn eines möchte Pro Gast mit dem Feuerwerks-Aus nicht bezwecken. „Wir wollen keine große Traurigkeit.“

Ganz ohne Angebot präsentiert sich Oberammergau in dieser urlauberstarken Zeit um Weihnachten und Silvester aber nicht. Die Oberammergauer Betriebe aus der Vereinsabteilung Handel haben auch heuer wieder ihre Weihnachtsaktion „Ammer-Taler“ gestartet. Am Donnerstag (29.12..) findet am Sternplatz die Verlosung (ab 17 Uhr) statt – mit Bewirtung durch den Junggesell*innenverein und mit Musik von einem DJ (bereits ab 15 Uhr).