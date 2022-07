Am 2. Oktober ist definitiv Schluss: Zusatzvorstellung der Passionsspiele wird abgelehnt

Von: Manuela Schauer

Rät von einer weiteren Aufführung ab: Gemeinderätin Marina Kirchmayr, hier in ihrer Rolle als Ehebrecherin bei den Passionsspielen. © Andreas Mayr

Der Vorstoß der Parteilosen Wählergemeinschaft ist gescheitert: Der Gemeinderat spricht sich gegen eine Extra-Aufführung am 3. Oktober aus. Aus diversen Gründen.

Oberammergau – Alle kommen auf die Bühne, singen gemeinsam zum Abschluss. Manchen kullern die Tränen über die Wangen. Auch die Tore des Theaters öffnen sich kurz vor dem Ende. Die letzte Vorstellung der Oberammergauer Passion ist geprägt von Emotionen. Sie bewegt – Publikum wie Mitwirkende. Das war nicht nur in der Vergangenheit der Fall, davon ist heuer erst recht auszugehen –nach der Verschiebung wegen Corona und dem langen Bangen, ob die Inszenierung 2022 überhaupt erlaubt sein wird. Am Sonntag, 2. Oktober, zeigen die Oberammergauer zum letzten Mal das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu. Das bleibt auch so – entgegen des Anliegens der Parteilosen Wählergemeinschaft (PWG). Die Fraktion hatte eine Zusatzvorstellung am 3. Oktober beantragt, die der Gemeinderat am Mittwoch mehrheitlich ablehnte (14:4-Stimmen).

Anlass für den Vorstoß war ein Bericht im Werkausschuss Anfang Juli, verdeutlichte Michael Fux. Genauer gesagt die „optimistische Prognose“ von Walter Rutz – eine Einschätzung, gegen die sich der Werkleiter nun in der Sitzung vehement sträubte. Aus Sicht der PWG ergab sich aus seiner Darstellung aber die klare Konsequenz, ein Zusatzspiel anzusetzen. 50 Prozent der daraus erzielten Erlöse sollten als Zuschüsse den örtlichen, gemeinnützigen Vereinen zugute kommen, 25 Prozent davon wären zur Etat-Aufstockung der Daisenberger-Stiftung angedacht sowie weitere 25 Prozent als Unterstützung eines Kindergartens oder Schulprojektes in der Ukraine.

Wir müssen froh sein, wenn wir die normalen Karten noch verkaufen.

Rutz konnte das Ansinnen schlichtweg nicht nachvollziehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Dazu zählt mitunter, dass der Gemeinderat bereits zwei Extra-Aufführungen beschlossen hat. Besucherzahl bei der Vorstellung am 6. Juni: 3636 von möglichen 4384 Gästen, die ins Theater passen. Für das Spiel am 15. August sind derzeit 2565 Tickets verkauft. Rutz’ Schlussfolgerung daraus: „Wir sind nicht im Selbstläuferbereich.“ Die Auslastung liegt aktuell bei 86 Prozent, womit sich die Verantwortlichen ob der Widrigkeiten (Corona und Ukraine-Krise) zufrieden zeigen. Das heißt aber auch: Es stehen noch einige Tickets zur Verfügung. Und solange das der Fall sei, „brauchen wir nicht das Risiko eingehen“, betonte der Werkleiter. „Wir müssen froh sein, wenn wir die normalen Karten noch verkaufen.“

Ganz im Gegensatz dazu ist die Vorstellung am 2. Oktober nahezu ausverkauft. Rund 4200 Plätze sind bereits belegt, informierte Rutz. Kunden entscheiden sich gerade wegen der besonderen Stimmung für diese Aufführung. „Da kannst nicht sagen: Ällabätsch, jetzt hast das vorletzte Spiel gebucht“, betonte Rutz. Inwieweit man schadenersatzpflichtig werden würde, konnte er in der Kürze der Zeit nicht beantworten. Darüber hinaus wäre es Zuschauern nicht möglich, ihre Übernachtungen zu ändern, erklärte der Werkleiter, da es über den 2. Oktober hinaus keine entsprechenden Verträge mehr gebe.

Verträge enden am 2. Oktober

Mal davon abgesehen, dass Rutz – er spielt Josef von Arimathäa bei der Passion – bezweifelt, dass ein weiteres Zusatzspiel bei den Hauptdarstellern wegen bereits geplanten Urlauben großen Anklang finden würde, hält er den Aufwand dahinter für nicht vertretbar. Die Arbeitsverträge enden am 2. Oktober. Unabhängig von den Mitwirkenden im Volk und in den Nebenrollen wäre für alle Sprechrollenträger eine Ergänzungserklärung nötig. „Das kannst nicht machen.“

Fux zeigte Verständnis für manche Argumentationspunkte. Zum Beispiel den Willen der Mitwirkenden. „Wenn die Hauptdarsteller nicht mitmachen, dann funktioniert’s nicht“, sagte er. Der Ortspolitiker wollte aber nichts unversucht lassen und brachte einen anderen Termin aufs Tapet – Mittwoch, 28. September.

Auf diese Option ging aber gleich gar keiner im Gremium weiter ein. Stattdessen stellte sich das Gros der Gemeinderäte hinter die Einschätzung der Werkleitung. Marina Kirchmayr (Bunte Liste) etwa untermauerte, man könne „den Leuten das letzte Spiel nicht wegnehmen“. Bei Simon Fischer rief der Antrag große Verwunderung hervor. Erstens, weil die Gemeinde seiner Meinung nach die Vereine ohnehin gut unterstützt und offene Ohren für sie hat. Zweitens, monierte der CSU-Vertreter, werde die „Situation verkannt“. Schon die zwei beschlossenen Zusatzspiele hätten Unverständnis bei einigen hervorgerufen. Frei nach dem Motto: Man melkt die Kuh, so weit es nur geht.