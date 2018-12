Nach sieben Jahren - das Aus für dieBrettl-Nacht?

Der Aufwand zu groß, die Begleitumstände zu schwierig: Die Ammergauer Brettl-Nacht legt eine Pause ein. Ist es gar ein endgültiges Aus?

Oberammergau– Veranstaltungen in Oberammergau zu etablieren, über einen längeren Zeitraum, das ist mitunter eine Herkulesaufgabe. An der Initiatoren zumeist scheitern. Auch Rupert Reggel hat sich daran versucht mit seiner Ammergauer Brettl-Nacht und sich immerhin sieben Jahre gehalten. Jetzt wirft er erst einmal das Handtuch: 2019 – am 26. Januar – wird es dieses Musik- und Kabarettfestival in Oberammergau zum (vorerst) letzten Mal geben. Reggel, der Macher: „Wollen wir . . . nicht traurig sein, sondern stattdessen Abschied feiern. . . . und damit eine Vorfreude verbinden, dass die Brettl-Nacht irgendwann nach der Passion wiederkehrt.“

Es sind einige Gründe, die letztendlich zu dem Aus geführt haben. Am Anfang sei alles nach den Worten von Rupert Reggel „wunderbar unkompliziert“ gelaufen, doch nach und nach brachen diverse Lokale weg. Als da waren zum Beispiel: Mühlbartl, Wanninger, Theater-Café, Gasthof Rose und zuletzt das Kinocafé. Jetzt, bei der 7. Auflage sind nur noch sechs übrig geblieben: Gleis 1, Zur Tini, Hotel Alte Post, Bemsl, s’Wirtshaus und Kleines Theater. Immer ein Lotteriespiel war das Wetter – mal so richtig schmuddel-mäßig und Dauerregen, dann wieder mit eisigem Frost oder tiefstem Winter. Keine guten Voraussetzungen, um Musikfans hinterm Kachelofen hervorzulocken. Auch die jährliche Konkurrenz mit dem Fasching führt Reggel als kontraproduktiv für sein Musikfestival an.

Und schließlich kam für den Veranstalter noch der Kostenfaktor hinzu: „Es wird immer schwieriger, hochkarätige Kabarettisten zu bezahlbaren Gagen zu bekommen. Dies dann auch noch am Samstag, an dem jeder ohnehin ausgebucht ist.“

All diese Faktoren haben den Begründer der Brettl-Nacht („Ein Name, der in Oberammergau Wiederauferstehung fand“) dazu veranlasst, „das Konzept insgesamt zu überdenken, schließlich sollte es mehr als eine reine Partynacht sein“. Bürgermeister Arno Nunn würde es begrüßen, wenn es 2021, „sozusagen après Passion“, eine Fortsetzung geben würde, nicht zuletzt aufgrund der allseits zu hörenden Begeisterung dafür.

Mit einem „Mega-Abschiedsfest“ am 26. Januar soll nun der Schlusspunkt gesetzt werden. „7 starke Auftritte an 6 Orten für zusammen 11 Euro“ verspricht Rupert Reggel. Mit von der Partie sind diesmal die BeatBulls, Rowa Ash, Rat Race Killers, Root Bootleg Band und Mister Deejoy bei der After-Show-Party im Kleinen Theater. Ebenfalls freuen darf man sich auf die beiden Bands Buck Roger & The Sidetrackers sowie Mary Lou, die sich beim Online-Voting von BR Fernsehen zum fünften Heimatsound-Wettbewerb ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben.

Auf einen Blick

Vorverkaufskarten sind erhältlich in allen beteiligten Lokalen sowie bei Bebba Naturtextilien, Haarvanna Cut und SammelSurium in Oberammergau, in Garmisch-Partenkirchen im Kaffeehaus Krönner, in Murnau bei der Parfümerie Rebholz

Vorverkauf bis 24. Januar, Restkarten an Abendkasse für 14 Euro