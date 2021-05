Aktion gegen Zigarettenstummel in der Natur: Schützenvereine entwickeln Aschenbecher aus Munitionsdosen

Aschenbecher „to go“: In den kleinen Boxen sollen Zigarettenstummel aufbewahrt werden, damit sie nicht in der Natur landen.

Touristiker mit an Bord

von Andreas Mayr schließen

Pfiffige Idee: Die Schützenvereine aus dem Ammertal wollen die Natur von Zigarettenstummeln befreien. Dabei sollen ihre kleinen Döschen helfen.

Ammertal – Die Dose passt in jede Tasche und in jeden Rucksack. So klein ist sie. Doch der Effekt, den sich die Schützenvereine aus dem Ammertal erhoffen, könnte weit größer sein: Mit ihren selbst entwickelten Wanderaschenbechern wollen sie die Natur von lästigen wie giftigen Zigarettenstummeln befreien. Alle Gäste der Ammergauer Alpen, die rauchen, sollen eine Büchse bekommen, um die Stummel zu sammeln. Pünktlich vor dem Start der Urlaubssaison sind die portablen Aschenbecher fertig geworden und liegen künftig in allen Touristinformationen im Ammertal aus.

Das Problem mit der verschandelten Umwelt treibt Georg Hutter schon lange um. „Es hat mich immer gestört, dass hunderte von Kippen rumflacken“, sagt der Unterammergauer. Die Idee mit den Dosen kam ihm bereits vor Jahren. Aber weil Hutter als Selbstständiger nun wirklich genug zu tun hat, döste sie im Hinterstübchen vor sich hin. Doch in der Pandemie bleibt auch ihm mehr Zeit für andere Dinge. Er dachte sich: Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um die Aktion zu initiieren. Also rief er sämtliche Schützenvereine der Region zusammen und erzählte von seinem Plan. Wieso nicht die Munitionsdosen für die Bleiprojektile wiederverwerten? Bislang landeten sie Müll, im Gelben Sack.

Schützen als Umweltschützer

In jedem Verein fallen leicht einmal 100 Stück pro Saison an. Größere Klubs wie etwa der in Huglfing verbrauchen dieselbe Zahl in einem Monat. „Der Nachschub sollte nicht das Problem sein“, sagt Hutter. Mehrere Vereine hat er bereits angefragt, ob sie mithelfen. Was soll man sagen: Natürlich machen sie mit. Denn für die Schützen tut sich endlich einmal wieder eine Bühne auf, auf der sie sich zeigen können. Hutter möchte „raus aus unseren Kellern“, rein in die Öffentlichkeit und ein bissl „Image-Werbung“ betreiben. Dafür eignet sich die Sache mit den Wanderaschenbechern doch prächtig: die Schützen als Umweltschützer.

+ Die neuen Wanderaschenbecher der Ammergauer Alpen stellen vor: (v.v.l.) Martin Kriner (LAG-Manager), Georg Kriner (Schützenmeister SG Saulgrub), Georg Hutter (Initiator), Christine Magold (Hubertus Oberammergau), (M.v.l.) Martin Eitzenberger (FSG Oberammergau), Rudolf Schedler junior (SG Bad Kohlgrub), (h.v.l.) Herbert Tschuri (ZSG Altenau), Martin Spindler (SG Unterammergau) und Florian Hofrohne (Ammergauer Alpen) © Mayr

Mit Florian Hoffrohne und Martin Kriner fand er zwei weitere Partner. Kriner, der Herr der Zuschüsse im Kreis, trieb über das Leader-Programm der Europäischen Union 1050 Euro Förderung auf. „Genau für so etwas, für kleine Sachen im ländlichen Raum ist der Topf da“, sagt Kriner. Mit dem Geld zahlen die Schützenvereine den Aufdruck, den sie nun nur noch auf alle Dosen kleben müssen. Für etwa 1000 Büchsen reichen die Mittel. Alle weiteren Kosten übernimmt der Tourismusverband der Ammergauer Alpen, „damit wir das langfristig machen können“, wie Geschäftsführer Hoffrohne erklärt. Die Touristiker waren sofort dabei, als sie von den (T-)aschenbechern erfuhren. Stärkt doch das Projekt den gemeinschaftlichen Ansatz des Verbunds. „Auch wenn’s bloß ein kleines ist – man redet miteinander. So gehört sich das“, findet Hoffrohne.

Kostenlose Wanderaschenbecher

Bleibt nur noch die Frage, ob die Gäste den mobilen Mülleimer auch annehmen. Sie sollten sich ein Beispiel an Martin Spindler, Schützenmeister der SG Unterammergau, nehmen. „Ich hab’ schon seit Jahren eine dabei“, sagt er. Sobald die Dose voll ist, landen die Zigarettenstummel im Restmüll – und verseuchen nicht bis zu 40 Liter Grundwasser (pro Kippe wohlgemerkt).

Die Wanderaschenbecher gibt’s kostenlos. Auch Einheimische dürfen sich bedienen. Neben den Büchsen stellen die Schützen ein kleines Sparschwein aus Holz auf – für Spenden. Mit dem Erlös wollen sie junge Bäume im Naturpark pflanzen und den Gedanken der Nachhaltigkeit weiter leben.