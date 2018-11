Bayerischer Landtag: Diesen Posten übernimmt Florian Streibl

Aus dem Ministerposten, den viele Florian Streibl gewünscht haben, wurde nichts. Dennoch ist er die Karriereleiter nach oben gefallen: Die Abgeordneten der Freien Wähler im bayerischen Landtag bestimmten den Oberammergauer zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden.

Oberammergau – Florian Streibl ist glücklich. Ein Gefühl, das seit dem guten Abschneiden der Freien Wähler (FW) bei der Landtagswahl anhält. Zeit, es auszukosten, blieb dem Oberammergauer nicht. Schließlich musste er als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion gleich in den Koalitionsverhandlungen einsteigen. Und sich mit denen auseinandersetzen, die ihn, den Sohn des ehemaligen CSU-Ministerpräsidenten Max Streibl, schon in einem Ministeramt der schwarz-orangenen Regierung gesehen hatten. Das Ressort Justiz wurde hinter vorgehaltener Hand häufig genannt. Hätte gepasst, schließlich ist Streibl Rechtsanwalt. Nach eigenem Bekunden wäre er dafür bereit gewesen. Dass es nun anders gekommen ist, trübt seine gute Stimmung kein bisschen.

„Ich habe in den letzten Tagen viel in mich reingehört“, sagte der 55-Jährige gestern im Maximilianeum. Mit dem Ergebnis: „Ich bin mit Leib und Seele Parlamentarier und fühle mich in der Legislative absolut richtig aufgehoben.“ Daher freut es ihn, dass er dem Landtag als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler erhalten bleibt. Mit großer Mehrheit wählten ihn die Mitglieder bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Die Partei ist mit 27 Abgeordneten im Parlament vertreten. „Ihnen vorzustehen, ist eine anspruchsvolle Sache“, meint Streibl.

Großes Lob von Hubert Aiwanger

Er folgt an der Fraktionsspitze auf Hubert Aiwanger, der dem Vernehmen nach Minister für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung werden soll. Sein Vorgänger ist voll des Lobes: „Florian Streibl ist ein erfahrener Jurist und allseits geschätzter Kommunal- und Landespolitiker. Seit März 2011 nimmt er als Parlamentarischer Fraktionsgeschäftsführer eine herausragende Rolle in unserer Fraktion ein“, würdigte Aiwanger den Oberammergauer. Dieser machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Justizpolitiker. Er gehörte unter anderem verschiedenen Untersuchungsausschüssen an. Streibl „ist Garant für eine weiterhin starke kommunale Verankerung der FW-Landtagsfraktion. Ich bin mir sicher, dass er das Amt des Fraktionsvorsitzenden hervorragend ausfüllen wird und wünsche ihm hierzu viel Erfolg und alles erdenklich Gute.“

Seinen neuen Posten setzt Streibl mit einem Ministeramt gleich. „Nur dass ich anders agieren kann als ein Minister. Ich kann mehr Wirken und vor allem mehr Politik machen.“ Daher sieht er die Personalie „keinesfalls als Nicht-Erreichen von etwas“. Vielmehr freut er sich über die neue Aufgabe „und die Herausforderungen, die mir mit der Führung der Fraktion übertragen wurden“.

Zwei Säulen tragen die Regierung

Mit dieser will er ein Motor der Landespolitik bleiben. Und sich auch weiter für seine Heimat starkmachen. „Wir haben jetzt eine Regierung, die von zwei Säulen getragen wird“, erklärte der Ammertaler, der die Oberbayern-Liste seiner Gruppierung angeführt hatte. „Ich denke, das sind zwei starke Säulen, mit denen wir viel schaffen können.“ Damit spielt er auch auf inhaltliche Vorstellungen der Freien Wähler an. Ein zentraler Punkt im 60-seitigen Koalitionsvertrag, auf den sie gepocht haben, ist die finanzielle Entlastung von Familien mit kleinen Kindern.

Um seine Anliegen auch künftig durchzusetzen, baut Streibl auf Kommunikation. „Ich versuche, mit allen Fraktionen gut zusammenzuarbeiten und ins Gespräch zu kommen.“ Vermutlich gelinge das mit einer nicht so ganz, spielt er auf die AfD an, die mit 22 Vertretern in den bayerischen Landtag eingezogen ist. In den Jahren als parlamentarischer Geschäftsführer hat er die Erfahrung gemacht, wie ein vertrauensvolles Miteinander funktionieren kann – auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Alles vor der Prämisse: „Etwas fürs Land voranzubringen.“