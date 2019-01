Vermisst! Ana (16) aus Oberammergau seit Wochen verschwunden - Polizei rätselt

Wer hat Ana Schuster gesehen? Die 16-Jährige aus Oberammergau wird seit 21. Dezember vermisst. Die Polizei suchte bislang mit allen Mitteln nach ihr - vergeblich.

Oberammergau - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilt mit: Seit 21. Dezember 2018 wird aus Oberammergau die 16-jährige Ana Schuster vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens.

Die 16-Jährige, die normalerweise in einer heilpädagogischen Einrichtung der Jugendhilfe in Oberammergau wohnt, wurde zuletzt am 21.12.2018 in Garmisch-Partenkirchen gesehen. Ana Schuster ist in der Vergangenheit mehrfach - zuletzt im November 2018 - als vermisst gemeldet worden. Sie konnte aber bislang meist nach kurzer Zeit, unter anderem mit Bezug zu Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünften, wieder aufgegriffen werden. Jetzt, so ein Polizeisprecher, seien alle Mittel ausgereizt, das Mädchen zu finden. Deshalb habe man sich entschieden, die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten.

Ana Schuster ist ca. 175cm groß und von kräftiger Gestalt. Sie hat langes, dunkles Haar, das meist zu einem Zopf gebunden ist. Ana Schuster stammt aus dem schwäbisch/bayerischen Raum und spricht schwäbischen Dialekt sowie Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen bittet um Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort oder auch um Mitteilungen, wo sich Ana Schuster seit dem 21.12.2018 aufgehalten hat an die Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Tel. 08821/917-205 oder jede andere Polizeidienststelle.

mm/tz

