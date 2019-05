Museum wird verhüllt: Hauch von Christo weht durch Oberammergau

Noch gut ein Jahr ist es hin bis zum Beginn der Passionsspiele 2020 in Oberammergau: Eine außergewöhnliche Ausstellung dazu dürfte schon jetzt für Gesprächsstoff sorgen. Zumindest unter den Einheimischen.

Oberammergau – Irgendwie hatte Dr. Constanze Werner, Leiterin des Oberammergau Museums, nach eigenem Bekennen „schon länger im Kopf, etwas mit den unzähligen Volksgewändern vergangener Passionsspiele zu machen“. Es gibt keine Verwendung mehr für sie – sie fristen ihr Dasein im Speicher der Schule – und doch sind sie ein Stück Oberammergau. Authentisch, traditionell, zeitgeschichtlich. Jetzt hat die Museums-Chefin ihr Konzept fertig, bei dem eben die grau-blauen Passionsgewänder von 2010 und 2000 wieder Beachtung finden – als Blickfang einer neuen Fassade des Museums. An einem Metallgerüst werden die Kleider in Form einer Stoffwand angebracht und damit das vordere Drittel des Gebäudes Richtung Max-Streibl-Platz in Form eines Kubus verhüllt (wobei der Giebel noch zu sehen ist). Die Gewänder werden aufgetrennt und dann wieder zusammengenäht.

Welche Inhalte diese Begleitausstellung zur Passion noch hat, erläuterte Constanze Werner am Montag im Werkausschuss, der sich nach einstündiger Diskussion mit 6:3-Stimmen fürdas Konzept entschied. Dagegen stimmten Ludwig Utschneider und Michael Fux (beide Freie Wähler) sowie Maria Hochenleitner (BIO-Liste).

„Ich möchte mit dieser Ausstellung zwei Traditionsstränge von Oberammergau zusammenführen, nämlich die Passion und die Bildhauerei. Außerdem soll das Museum, eines der schönsten Gebäude im Ort, das jedoch häufig keine Beachtung findet, durch diese Form der Gestaltung in den Blick rücken. Man verdeckt etwas, um es besser sichtbar zu machen“, macht Werner deutlich. Gemeinsam mit der Grafikerin Andrea Sorg, Tobias Haseidl (Bereich Holz), Johannes Volkmann (Papier) und Susanne Winter (Textil) hat sie die Konzeption erarbeitet.

Im Innern der Museums bleibt die Ausstattung weitgehend unverändert. Jedoch werden innerhalb des Kubus die Vitrinen, Bilder und Objekte mit Papier verpackt und zum Teil mit Licht neu in Szene gesetzt. Einzelne Darstellungen und Skulpturen der Schnitzkunst rücken dagegen offen ins Blickfeld des Betrachters – wie etwa die Geburtsszene der großen Kirchenkrippe. Pro Raum werden ein bis drei Objekte besonders ausgestellt. Dazu Werner: „Durch die Masse an visuellen Einflüssen ist der moderne Mensch heute abgestumpft, wenn er in eine Ausstellung geht. Dem wollen wir entgegen wirken und einzelne Kunstwerke herausstellen. Das Erleben verändert sich von Raum zu Raum.“ Geplant ist darüber hinaus noch ein Kleinskulpturenwettbewerb auf der Galerie.

Die Meinungen im Ausschuss zu der geplanten Passionsausstellung waren geteilt. Markus Köpf bewertete die Ideen als „total spannend“. Ein historisches Gebäude im Ort erfahre eine neue Definition. Pro-Stimmen kamen auch von Bürgermeister Arno Nunn („Ich find’s sehr gut, obwohl es für manche vielleicht irritierend sein mag“), Dominikus Zwink und Eugen Huber („Durch die Verhüllung wird die Neugierde geweckt und innen dann die Aufmerksamkeit auf einzelne Objekte gelenkt“). Dagegen findet Maria Hochenleitner an der Verhüllung eines kulturhistorisch bedeutsamen Gebäudes keinen Gefallen: „Für den Kubus fehlt mir die Phantasie“. Auch Ludwig Utschneider kann sich damit „nicht anfreunden“.

Bei der Finanzierung der Ausstellung – Gesamtkostenschätzung von 350 000 Euro – ist der Museumsleiterin ein echter Coup gelungen: Eine Münchner Stiftung, die regionale Kunstprojekte unterstützt und die von Werner angesprochen wurde, zeigte sich vom Konzept derart begeistert, dass sie 250 000 Euro beisteuert. Am Ende, glaubt Werner, werden für die Gemeinde an Kosten rund 60 000 Euro übrig bleiben, denn das Außengerüst (kaufen ist rentabler als mieten) könne man nach der Ausstellung wieder veräußern.