Ein Leben für die Passionsmusik: Markus Zwink wird Ehrenbürger - sein Lob gilt anderen

Von: Tanja Brinkmann

Er gibt den Ton an: Markus Zwink investiert seit der Passion 1990 viel Herzblut in die Musik für das Gelübdespiel. © Passionsspiele Oberammergau 2022/Sebastian Schulte

Er ist der Erneuerer der Passionsmusik. Doch nicht allein darum hat sich Markus Zwink Verdienste erworben. Für sein Engagement wird der Oberammergauer nun zum Ehrenbürger ernannt.

Oberammergau – Die Musik nimmt bei den Oberammergauer Passionsspielen einen besonderen Stellenwert ein. Sie untermalt nicht einfach nur, was auf der Bühne passiert. Bei Weitem nicht. Vielmehr präsentieren Chor und Orchester die Lebenden Bilder, die Rückblenden ins Alte Testament. Die Sänger und Musiker vermitteln den Inhalt, stellen den Bezug zur Leidensgeschichte Jesu her. Fast alle, die das Gelübdespiel angeschaut haben, heben deren Leistung hervor. Zur Freude von Markus Zwink. Die Qualität, die Professionalität ist vor allem sein Verdienst. Seit mehr als vier Jahrzehnten investiert der Musikalische Leiter der Passion dafür viel Herzblut – vor allem auch zwischen den Spielen.

Markus Zwink bleibt Oberammergau treu - „Er hätte es sicher auch anderswo weit gebracht“

„Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen“, sagt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Ein Beschluss, der mit breiter Mehrheit gefasst wurde. „Daran, dass sich Markus Zwink verdient gemacht hat, zweifelt wirklich kaum jemand“, unterstreicht Eugen Huber. Der Zweite Bürgermeister (Mit Augenmaß) kennt ihn schon seit der gemeinsamen Schulzeit in Ettal – „er war eine Klasse über mir“ – und schätzt ihn sehr. Die Passionsmusik habe er „behutsam weiterentwickelt“. Huber empfindet es als Glück für Oberammergau, dass sich Zwink seinem Heimatort verschrieben hat und Jung und Alt die Freude am Musizieren vermittelt. „Er hätte es sicher auch anderswo weit gebracht.“

Rödl gehört zu denen, die hautnah mitbekommen, was Zwink leistet, schließlich singt er im Passionschor. „Er hat viel zur Modernisierung des Ganzen beigetragen.“ Ein Grund, warum er ausgezeichnet wird. Auch Generalmusikdirektor Eugen Papst (1886 bis 1956), der die Passionsmusik von Rochus Dedler reformierte, findet sich in der Liste der Ehrenbürger. Zudem sei Zwinks großes Thema, die Oberammergauer von klein auf zum Singen und Musizieren anzuregen, sagt Rödl. Ein Beleg dafür, dass dieses Engagement Früchte trägt, ist der Chor, in dem sehr viele junge Sänger zu finden sind. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont Zwink. Aber ein eindrucksvoller Beweis „für das rege Gesangsleben bei uns“.

Markus Zwink: „Ich mache nur meinen Job“ - mit Herzblut

Dafür engagiert sich der 66-Jährige mit viel Leidenschaft. „Ich mache nur meinen Job“, sagt er, räumt aber gleich ein, dass es ihm auch ein Herzensanliegen ist. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde versteht er allerdings nicht allein als Auszeichnung für sich, sondern auch für „die ganzen Leute um mich herum, die mir wahnsinnig viel zuarbeiten. Ohne sie wäre ich nichts“. In erster Linie spricht er von seiner Frau Gabriele Weinfurter-Zwink, die im Chor des Bayerischen Rundfunks singt und sich längst als Solistin einen Namen gemacht hat. Vor jeder Vorstellung kümmert sie sich um das Einsingen des Chors. Zwink denkt aber auch an Eva Kammerer und Dr. Christian Wolf, die beiden anderen Dirigenten bei den Passionsspielen, mit denen er sich wunderbar ergänzt.

Die Auszeichnung, die zuletzt heuer im Mai Spielleiter Christian Stückl zuteilwurde, sieht Zwink als Lohn für seinen Einsatz beim Gelübdespiel, aber auch fürs Komponieren – immer wieder schreibt er neue Passagen für die Passion – und seine pädagogische Arbeit. „Dass das geschätzt wird, macht mich schon stolz.“ Noch steht nicht fest, wann und vor allem in welchem Rahmen ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen wird. „Ich bin kein Mensch großer Events“, betont er. Geht es nach ihm, wird’s eine „kleine, aber feine Feier mit Musik“.

Markus Zwink freut sich auf Ende der Passion: „Ich kann’s nicht mehr hören“

Zunächst aber sehnt Markus Zwink das Ende der Passion herbei. Sitzt er während des Spiels im Büro, denkt er sich mittlerweile oft: „Ich kann’s nicht mehr hören, jetzt ist’s auch wirklich gut, dass es zu Ende geht.“ Zumal es angesichts der herbstlichen Temperaturen inzwischen recht ungemütlich im Orchestergraben ist.

Was ihn im Rückblick auf die bald 110 Vorstellungen freut, ist die anhaltende Ernsthaftigkeit und Motivation seiner Orchester- und Chormitglieder. „Die Intensität des Singens und Musizierens hat nie nachgelassen“, betont Zwink. Diese Intensität habe sich auch auf die gemeinsame Zeit hinter der Bühne übertragen, man habe sie nach jedem Auftritt gespürt. „Der soziale Zusammenhalt ist wirklich grandios und wahrscheinlich auch ein erheblicher Garant für die konstante Sing- und Spielfreude auf der Bühne und im Orchestergraben.“