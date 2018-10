Stückl will Prolog bei der Passion abschaffen

Überraschung vor der Spielerwahl am Samstag: Christian Stückl will Rolle des Prologs streichen.

Oberammergau – Wenn am Samstag, 20. Oktober, – dem Tag der Tage – am Haupteingang des Oberammergauer Passionstheaters – die Namen der Hauptdarsteller bei den Passionsspielen 2020 mit Kreide auf eine Tafel geschrieben werden, dürfte eine Rolle fehlen – die des Prologs. 2010 hatten diesen Part bei der Passion Otto Huber und Dominikus Zwink inne. Spielleiter Christian Stückl will die Rolle streichen, weil er keinen rechten Sinn mehr erkennt, wofür sie steht.

Gegen den Plan des Regisseurs regt sich nun aber Widerstand aus dem politischen Reihen des Dorfes: Die Fraktion der Freien Wähler hat einen Antrag an den Gemeinderat eingereicht, den Prolog beizubehalten. Darüber wird nun in der Sitzung am Mittwoch um 19 Uhr im Ammergauer Haus beraten. Fraktionssprecher Ludwig Utschneider zeigt sich erstaunt darüber, dass das Ratsgremium von dem Plan Stückls, den Prolog zu streichen, erst in einer nichtöffentlichen Besprechung im Passionstheater am 6. Oktober erfahren habe: „Es ist verdammt ärgerlich, so eine wesentliche Änderung erst kurz vor knapp präsentiert zu bekommen. Das passt ins Bild, das wir häufig bekommen, dass Christian Stückl völlig allein und im stillen Kämmerlein seine Entscheidungen trifft.“

Den Prolog abzuschaffen, halten die Freien Wähler schlichtweg für falsch. „Es ist ein markantes Element der Fassung Daisenberger/Dedler und hat seine absolute Berechtigung von der Historie des Spiels her.“ Der Prolog-Sprecher vergangener Passionsspiele ist immer zusammen mit dem Chor aufgetreten und hat auf bevorstehende Szenen übergeleitet.

Spielleiter Stückl kommt zu dem Schluss, dass der Prolog „nicht mehr zeitgemäß ist, wenn er mit dem Chor auf der Bühne steht und irgendwelche frommen Sprüche aufsagt“. Niemand wüsste so recht, was eigentlich seine Aufgabe sei.

Es bleibt abzuwarten, ob die Freien Wähler für ihren Antrag eine Mehrheit finden – je nachdem, wieviel Gemeinderatsmitglieder anwesend sind. Am Freitag, 19. Oktober, müssen die Volksvertreter nämlich schon wieder ran: Dann präsentiert Christian Stückl seine komplette Darsteller-Liste.