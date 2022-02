Noch 100 Tage bis zur Passionsspiel-Premiere: Vorbereitungen laufen nach Plan - „Gehen von einem vollen Haus aus“

Von: Tanja Brinkmann

Hat alles im Griff: Spielleiter Christian Stückl „dirigiert“ die Leseproben der Hauptdarsteller. © Passionsspiele/Sebastian Schulte

Die Oberammergauer Passionsspiele werfen ihre Schatten voraus. Die Proben laufen auf Hochtouren, in den Werkstätten wird gearbeitet, und auch das Sicherheits- sowie Hygienekonzept steht.

Oberammergau – „Oh Gott, nur noch 100 Tage.“ Kurz stöhnt Frederik Mayet – und muss dann lachen. „Ja, jetzt geht’s schnell“, sagt der Jesus-Darsteller, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Oberammergauer Passionsspiele zuständig ist. Die Premiere des Gelübdespiels steht am Samstag, 14. Mai, auf dem Programm. In genau 100 Tagen. „Erinnere mich nicht daran“, scherzt auch Christian Stückl. „Da werd’ ich ja panisch.“ Wird der Spielleiter freilich nicht. „Alles läuft gut“, betont er.

Damit bezieht er sich vor allem auf die Proben mit den Hauptdarstellern, die aktuell im Kleinen Theater laufen. „Mitte Februar geht’s wohl zum ersten Mal auf die große Bühne“, sagt Mayet. Bis dahin werden alle Szenen akribisch geprobt. Nicht immer ganz nach Plan, Stückl muss schnell reagieren, wenn einer seiner Akteure coronabedingt ausfällt. Das passiert derzeit häufig. „Da muss man flexibel sein“, betont der 60-Jährige. Das Test-Procedere, das der Eigenbetrieb Oberammergau Kultur zahlt und dem sich alle Mitwirkenden vor jeder Probe unterziehen müssen, hat sich längst eingespielt. „Das läuft total gut“, bestätigt Mayet.

Gewänder fürs Volk näht Edith Wörz mit ihren Kolleginnen in der Schneiderei des Passionstheaters. © Passionsspiele/Sebastian Schulte

Überhaupt ist die Stimmung gut, die Motivation, das Spiel vom Leiden und Sterben Christi auf die Bühne zu bringen, groß. Die Darsteller können ansetzen, wo sie vor zwei Jahren im ersten Lockdown jäh unterbrochen worden waren. Zumindest teilweise. „Christian hat schon noch einmal am Text gearbeitet“, sagt Mayet. Eigentlich werde auf jeder Probe etwas umgestellt. Ein Vorgehen, das für alle, die schon mit Stückl gearbeitet haben, nicht überraschend kommt. „Meistens ist es danach besser“, betont der Jesus-Darsteller. Die Diskussion, wie man die Figuren anlegt, entfällt bei den wiederaufgenommenen Proben, „da geht’s gleich in die Emotionen“. Möglich ist das, weil sie bei dem ansetzen können, wo sie 2020 aufhören mussten.

Passionsspiele Oberammergau: Unklarheit, welche Corona-Bestimmungen gelten werden

In den Werkstätten, wo längst wieder auf Hochtouren gearbeitet wird, musste ebenfalls bei Null anfangen. Das gilt auch für Walter Rutz. Vieles stand schließlich schon. „Das Sicherheitskonzept beispielsweise haben wir jetzt nur noch einmal mit den Vertretern der Blaulicht-Organisationen überarbeitet“, sagt der Werkleiter des Eigenbetriebs Oberammergau Kultur und Geschäftsführer der Passionstheater. Jetzt liegt es zur Genehmigung bei der Gemeinde. Das Hygienekonzept vor und hinter der Bühne wird gerade auf den neuesten Stand gebracht. Dazu haben sich die Verantwortlichen auch einen Experten ins Boot geholt, der so etwas bereits für ein Krankenhaus erarbeitet hat. Mit Blick auf die Zuschauer „wissen wir noch nicht, was gilt“, sagt Rutz. 2G- oder 2G plus sind die Varianten, die er und seine Mitstreiter aktuell ansetzen. Angst, dass er – Rutz steht wieder als Josef von Arimathäa auf der Bühne – und die übrigen Darsteller vor ausgedünnten Reihen spielen müssen, hat er derweil nicht. Bis zur Premiere „entspannt sich die Lage, wir gehen von einem vollen Haus aus“.

Im Januar musste der Werkleiter etliches unter Dach und Fach bringen. Die Bus-Unternehmen sind längst im Boot. Die, die sich um die Transfers der Arrangement-Gäste kümmern. Und die, die den Shuttle-Service von den Parkplätzen an den Ortseingängen zum Passionstheater übernehmen. Mit der Firma Käfer aus München, die sich um das Catering kümmert, „sind wir in der Planung so weit wie 2020“, verrät Rutz. „Jetzt geht’s an die Umsetzung.“

Es läuft. Darin sind sich alle einig. Und auch darin, wie positiv sämtliche Beteiligte an einem Strang ziehen. „Alle arbeiten voll motiviert darauf hin, dass es endlich losgeht“, bestätigt Rutz. Einzig die Unsicherheit, welche Corona-Bestimmungen gelten, wenn der Spielbetrieb am 14. Mai startet, macht ihm noch etwas zu schaffen. „Deshalb müssen wir teilweise mehrgleisig planen.“ Zweifel, dass das Gelübdespiel bis 2. Oktober wieder tausende Zuschauer in seinen Bann zieht, plagen ihn hingegen überhaupt nicht. „Dafür gibt’s keinen Grund, wir gehen klar davon aus, dass alles wie geplant stattfinden kann.“

Diese Einschätzung teilt Mayet. Zu seiner Freude ist das Interesse an den Passionsspielen sehr groß. Bei Zuschauern genau wie bei Medienvertretern. „Wir haben gerade viele Anfragen von Fernsehsendern, auch international. Das ist schön.“ Der Pressesprecher vermutet, dass insbesondere die Größe der Veranstaltung eine Rolle spielt. Etliche andere Ereignisse in dieser Kategorie sind noch Corona zum Opfer gefallen. Ein Schicksal, das der Passion nicht blüht.