Tödlicher Bergunfall am Aufacker: Wanderer bei Oberammergau abgestürzt

Erneutes tödliches Bergunglück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Südwestlich des Aufackers bei Oberammergau ist am Donnerstag ein bisher unbekannter Bergsteiger abgestürzt.

Oberammergau– Eine tragische Entdeckung machten Wanderer am Donnerstag gegen 18.20 Uhr südwestlich des Aufackers im sogenannten „Lainegraben“ - sie stießen dort auf eine leblose männliche Person. Ersten Ermittlungen zufolge ist dem ein Bergunfall vorausgegangen: Der Mann war wohl aus rund 50 Metern über steiles Waldgelände abgestürzt und in einem mit Felsen verblocktem Bachbett zu liegen gekommen.

Die näheren Umstände des Unglücks sind nach Angaben der Oberammergauer Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht umfassend geklärt. Die Bergwanderer hatten sofort Erste Hilfe geleistet und Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Bergwacht Oberammergau und des Notarztes durchgeführt. Dies blieb leider erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Toten ist bislang nicht geklärt.

Die Personenbeschreibung: Der Tote war etwa 70 bis 75 Jahre alt, 175 cm groß und kräftig gebaut (Körpergewicht rund 100 kg). Er hat silbergraue, fast weiße Haare, schütteres Haar am Kopf mit einem Haarkranz und trug einen silberfarbenen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einem roten Sweatshirt, einer langen blauen Hose und Outdoorsandalen. Er war ohne weitere Ausrüstung unterwegs, bei ihm fand sich lediglich ein Schlüsselbund (kein Fahrzeugschlüssel) mit 4 Schlüsseln. An der Person wurden zwei auffällige Operationsnarben am Bauch- und Brustraum festgestellt. Diese deuten auf Operationen am Herzen hin. Die Person trägt einen Herzschrittmacher.

Zeugen zufolge, die ihn im vorausgegangenen Aufstieg zum Gipfel des Aufackers getroffen hatten, sprach er hochdeutsch und kannte sich offenbar in dem Gebiet recht gut aus. Er sagte, dass er wenn möglich diese Runde über den Aufacker und den Abstieg über den Hebammsberg einmal in der Woche mache.

Die Ermittlungen werden von der Polizeistation Oberammergau geführt. Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Toten oder zum Unfallgeschehen werden unter der Telefonnummer 08822/945 830 erbeten.