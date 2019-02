Bettelhochzeit, Bergwachtball und Co: Darauf können sich Faschings-Fans im Ammertal freuen

Der Fasching hält im Ammertal Einzug. Los geht‘s am Samstag mit der Bettelhochzeit in Unterammergau. Doch das ist nur der Anfang...

Oberammergau

Unsinniger Donnerstag, 28. Februar: Faschingsball des Katholischen Frauenbundes ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal. Motto „Es lebe der Sport!“ Eintritt 13 Euro (mit Buffet)

Rosenmontag, 4. März: Ball im Kleinen Theater unter dem Motto „Kreuzfahrt im Indischen Ozean“; es spielt das Millionenorchester, ab 24 Uhr legt ein DJ auf; Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt 13 Euro, Schüler und Auszubildende zahlen 8 Euro. Vorverkauf beim Sanitätshaus Wolf am Sternplatz

Freitag, 1. März: Maschkera-Ball der CSU mit den Alpengruß-Musikanten, 20 Uhr, Kleines Theater; Eintritt 7 Euro, mit Barbetrieb

Unterammergau

Samstag, 9. Februar: Bettelhochzeit der Maschkera; Kirchenzug ab 13 Uhr am Rathaus, Trauung ab 13.30 Uhr auf dem Misthaufen vom Huaber-Bauern in der Pürschlingstraße; es spuin: „Die Kaputt’n“

Freitag, 22. Februar: Holzhackerball der Plattler ab 20 Uhr in der Wetzstoa-Stubn, bis 21 Uhr Eintritt-Ermäßigung von 6 auf 4 Euro. Für Partystimmung sorgen die Alpengruß-Musikanten

Samstag, 2. März: Dorfball von Musikverein und Feuerwehr ab 19.30 Uhr in der Wetzstoa-Stubn; Unterhaltung mit der Blaskapelle Unterammergau und ab 22 Uhr mit der Band Janka Roo; Eintritt

6 Euro; Einlass ab 18 Jahren

Sonntag, 3. März: Kinderfasching der Ortsvereine mit Spielen, Beginn ist um 14 Uhr in der Wetzstoa-Stubn

Altenau

Samstag, 23. Februar: Gramuslball – traditioneller Ball der Ortsvereine, Dorfwirt; Beginn 20 Uhr, Eintritt bis 21 Uhr

5 Euro, ab 21 Uhr 6 Euro; es spielt die Band Woodstock@Oean

Freitag, 1. März: Kinderfaschingsball ab 14 Uhr im Dorfwirt

Rosenmontag, 4. März: Seniorenfasching ab 14 Uhr im Dorfwirt; ab 19 Uhr Hausgungl mit „Susi & die Schreinerbuam“ im Dorfwirt

Wurmansau

Donnerstag, 28. Februar: Vorglühgunkl zur Weiberfastnacht ab 20 Uhr beim „Lenzla“, sprich im Gasthof Ammertaler Hof

Saulgrub

Mittwoch, 20. Februar: Faschingsgungl mit dem Memory-Duo Bertl & Ria um 20 Uhr im Aura-Hotel; Eintritt frei, Gäste von außerhalb sind willkommen.

Bad Kohlgrub

Samstag, 9. Februar: Faschingsball des Pfarrverbands mit Einlagen und Barbetrieb ab 20.11 Uhr im Pfarrheim; Eintritt 5 Euro; zur Unterhaltung spielt das Ammerland-Duo auf.

Samstag, 23. Februar: Kinderfasching „Lari-Fari“ ab 14.30 Uhr im Saal des Wirtshauses am Kurpark; Eintritt: Kinder 1 Euro, Erwachsene 1,50 Euro

Ruaßiger Freitag, 1. März: Bergwachtball um 20 Uhr im Kursaal; es spielen die Moor-Buam; Eintritt 8 Euro

Bad Bayersoien

Sonntag, 10. Februar: Kinder-Faschingsball des Kindergartens St. Georg und des Roten Kreuzes ab 14 Uhr im Sportheim

Samstag, 2. März: Schützenball ab 20 Uhr mit der Blaskapelle Bad Bayersoien im Schützenhaus; mit Proklamation der neuen Schützenkönige, ab 22 Uhr Barbetrieb



Unsere Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben Veranstaltungen veröffentlicht, die uns bekannt waren.