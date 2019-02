Feuer wütet in Oberammergauer Gaststätte - Ursache noch unklar

Ein Schaden von über 200 000 Euro entstand am Donnerstag beim Brand einer Gaststätte in Oberammergau.

Oberammergau – Aus dem Schlaf geschreckt wurden in der Nacht zum Donnerstag die Bewohner der Ettaler Straße in Oberammergau: Die Gaststätte Hexenstube, die inzwischen „Zum Golfer“ heißt, stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehren von Oberammergau und Unterammergau löschten den Brand und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Personen kamen nicht zu schaden.

Gegen 0.45 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle Oberland der Notruf eines Anwohners eingegangen. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei am Einsatzort eintrafen, brannte das Lokal bereits lichterloh. Durch das Feuer wurden nahezu das gesamte Erdgeschoss sowie der Dachstuhl der Gaststätte zerstört. Genaue Angaben zum Schaden sind derzeit noch nicht möglich, die Polizei vermutet jedoch eine Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, mindestens 200 000 Euro. Nach derzeitigem Stand muss auch davon ausgegangen werden, dass ein Komplett-Abriss im Raum steht.

Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, so dass glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen sind. Das ist auch die größte Erleichterung für den Eigentümer, der vor zwei Jahren das Objekt erworben hat, jedoch nicht mit Namen genannt werden möchte.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen. Diese wurden am Donnerstag durch die Brandfahnder des Fachkommissariats K1 der Kripo Garmisch-Partenkirchen mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung fortgeführt. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden, hierzu laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen.