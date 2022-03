Bürger fordern anonym Aus für Oberammergauer Passion

Von: Tanja Brinkmann

Die Vertreibung des Volks aus dem Tempel trifft auch Jesus (Rochus Rückel, 2. v. l.) und seine Jünger. © Mayr

Die Absage der Passion fordert eine Aktionsgemeinschaft aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Dass das anonym passiert, stört die Verantwortlichen des Gelübdespiels massiv. Sie nehmen Sorgen ernst, setzen aber aufs direkte Gespräch und auf ihr umfassendes Hygienekonzept.

Oberammergau – Sie haben Angst. Schlichtweg Angst. Davor, an Corona zu erkranken, obwohl sie sich „über zwei Jahre an alle Auflagen und Bedingungen gehalten haben“. Die „besorgten Bürger aus Oberammergau“, wie sie sich in einem anonymen Schreiben ans Rathaus und die Tagblatt-Redaktion nennen, fürchten, dass ihr Heimatort und damit der ganze Landkreis „sehenden Auges“ dazu beitragen, zur Risikoregion zu werden, in der in diesem Sommer kein normales Leben möglich sein wird. „Unverantwortlich“ finden sie, dass während der Passionsspiele vom 14. Mai bis 2. Oktober beinahe täglich „über 2500 Gäste aus Nah und Fern an einem Schauspiel in einer beengten Öffentlichkeit über Stunden teilnehmen“. Nachdem sie außerdem davon ausgehen, dass das Hygienekonzept nur unzureichend überwacht werde, sehen sie nur einen Ausweg: die erneute Absage des Gelübdespiels.

„Das machen wir natürlich nicht“, sagt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Die Sorgen und Ängste der Briefschreiber kann er in gewisser Weise nachvollziehen. Solange die Autoren, die als „Aktionsgemeinschaft gegen die Passionsspiele 2022“ auftreten und auch rechtliche Schritte nicht ausschließen, aber ihre Anonymität nicht verlassen, findet er die Angelegenheit schwierig. „Wir können ihnen ja unsere Sicht der Dinge gar nicht erklären“, bedauert Rödl.

Geschäftsführer nerven anonyme Schreiben

Es kommt immer wieder vor, dass bei ihm und auch beim Eigenbetrieb Kultur Schreiben ohne Namensnennung eingehen. „Mich nervt das“, betont Walter Rutz, Werkleiter des Eigenbetriebs und Geschäftsführer der Passionstheater GmbH. Viele denken, dass sie sich aus der Anonymität alles erlauben können, „das finde ich wirklich schräg“.

Dazu passte auch der Vorwurf, dass Spielleiter Christian Stückl angeblich „als Gegner der Corona-Maßnahmen der Staatsregierung auftritt“. Auch der ging ohne Hinweis auf den Absender ein. Auslöser war der Aufruf von einem Großteil der Hauptdarsteller, sich doch impfen zu lassen. Die Kritik, dass Stückl nicht darunter ist, konnte dieser nicht nachvollziehen. „Ich bin ja gar nicht gefragt worden.“ Klar ist aber, dass er voll hinter den Schutzvorgaben steht, um die Pandemie einzudämmen. Was ihm und anderen Kulturschaffenden aber sauer aufstieß, war die Ungleichbehandlung. Kinos, Theater und Co. war lange Zeit bei 2G plus nur eine maximale Auslastung von 25 Prozent samt weitgehender Maskenpflicht gestattet, während Restaurants und Cafés mit der 2G-Regel komplett gefüllt werden durften. Dass sich Stückl und andere deutlich dagegen aussprachen – absolut verständlich.

Enorm wichtig, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden

„Die Kultur hat in den vergangenen beiden Jahren sehr gelitten“, sagt Rutz. Dass endlich wieder Veranstaltungen, selbstredend unter gewissen Auflagen stattfinden können, hält er daher für enorm wichtig. Dass ihm unzählige Zuschauer hier beipflichten, erkennt er an der großen Nachfrage nach Tickets – „speziell aus Deutschland“. Dazu kommt, dass das Spiel angesichts des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lage eine ganz andere Wertigkeit besitzt. „Vielleicht, weil man sich in Zeiten wie diesen wieder auf die Geschichte an sich und die Aussagen dahinter besinnt“, meint Rutz. „Ich glaube, die Passion ist für viele Leute sehr wichtig.“

Um eine weitere Ausbreitung des Virus’ möglichst zu verhindern, wird ständig am Hygienekonzept gefeilt. „Alle Mitwirkenden, egal welchen Status sie haben, werden täglich getestet.“ In welchem Turnus die Sitze, die Toiletten und alles Weitere gereinigt werden, gilt es derweil noch festzulegen. „Sehr umfänglich“ nennt Rutz dieses Thema, „das wir sehr ernst nehmen“. Das bestätigt auch Rödl, den es ebenfalls stört, „wie stiefmütterlich die Kultur behandelt wird“. Dabei gebe es Bereiche, in denen das Zusammentreffen von vielen Menschen wesentlich kritischer zu sehen sei. In Diskotheken beispielsweise, wo wieder ohne Maske gefeiert wird. „Ich will keine Neiddebatte anstoßen“, betont der Bürgermeister. Aber auch ihm geht’s um Gleichbehandlung. Den anonymen Briefschreibern hält er zudem entgegen, dass die Besucher der Oberammergauer Passionsspiele mit Maske in einem Theater sitzen, dessen Bühne nicht überdacht ist.