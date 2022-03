Nach Herzinfarkt: Christian Stückl startet Probenbetrieb für Passionssspiele wieder

Von: Tanja Brinkmann

Christian Stückl geht es wieder besser. © Dominik Bartl

Nach seinem Herzinfarkt geht es Christian Stückl, Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau, wieder gut. Doch hat ihm das Ganze offenbar auch zu denken gegeben.

Oberammergau – Die Proben laufen wieder. Seit Freitag stehen die Hauptdarsteller auf der großen Bühne im Oberammergauer Passionstheater und gehen die verschiedenen Szenen durch. „Jetzt am Wochenende nehmen wir uns den Einzug in Jerusalem und die Empörung vor“, sagt Frederik Mayet. Der Jesus-Darsteller, der zudem als Pressesprecher der Passionsspiele fungiert, ist guter Dinge.

Genau wie Spielleiter Christian Stückl, der sich nach seinem Herzinfarkt, den er Ende Februar erlitten hat, schon wieder wieder zurückgemeldet hat. „Es geht ihm gut“, betont Mayet. Dem 60-Jährigen sei aber auch bewusst, dass der Infarkt, der glücklicherweise ein milder war, ein Warnschuss gewesen ist, mehr auf sich zu achten. „Er darf’s nicht übertreiben, darauf passen auch wir auf“, sagt der Jesus-Darsteller. Sie probieren’s zumindest.

Klar hat die Zwangspause die Vorbereitung auf das Gelübdespiel, das am 14. Mai Premiere feiert, das Team etwas zurückgeworfen. „Aber nicht so, dass wir nervös werden.“ Zumal die Arbeiten in den Werkstätten des Passionstheaters und auf der Bühne weitergelaufen sind. Genau wie die Stellproben für die Lebenden Bilder. Auch Chor und Orchester waren von Stückls Krankheit nicht tangiert. Die Oberammergauer, die im Volk mitwirken, müssen sich allerdings gedulden. Zunächst beginnen am Montag die Aufnahmen für den Bildband, die wohl bis Ende März dauern. Erst danach stehen die Proben in voller Besetzung auf dem Plan.