Besser spät als nie: Umgestalteter Sternplatz in Oberammergau wird doch noch offiziell eingeweiht

Von: Manuela Schauer

Teilen

In neuem Glanz zeigt sich der Sternplatz seit Ende 2018. © Dominik Bartl

Der Sternplatz gehört zu den wichtigen und zentralen Plätzen in Oberammergau. Im Rahmen der Dorfverschönerung wurde er umgestaltet. Jetzt wird das Ende der Arbeiten gefeiert - mit etwas Verspätung.

Oberammergau – Arno Nunn, der frühere Oberammergauer Bürgermeister, hat’s einst versprochen, sein Nachfolger Andreas Rödl vergangenes Jahr das Versäumnis eingeräumt. „Wir werden bei den Haushaltsberatungen ein bisserl ein Budget einstellen“, sagte er. Doch ein Termin für die geplante Einweihung des Sternplatzes ließ auf sich warten. Bis jetzt. Am morgigen Samstag kommt der große, feierliche Tag für das Herzstück der Dorfverschönerung. Besser spät als nie sozusagen. Denn dieser Bauabschnitt wurde bereits Ende 2018 beendet.

Inzwischen trägt die zentrale Fläche ein frischeres Gesicht. Auch, wenn ihr noch die anvisierte Skulptur fehlt. Aktuell ziert eine Leihgabe den Platz. Das wird der Stimmung am Samstag keinen Abbruch tun. Um 10 Uhr beginnt das Sternplatz-Fest. Rathauschef Rödl wird vor seiner Rede um 11 Uhr das rote Band durchschneiden. Später kommt es zur Segnung durch Pater Virgil Hickl und Pastoralreferent Christian Vidovic. Dann startet der gemütliche Teil des Tages. Wer möchte, kann bummeln gehen. Die Geschäfte im Umgriff öffnen bis abends. Vielseitige kulinarische Schmankerl erwarten die Gäste ebenso wie Musik – zuerst von der Blaskapelle, danach unterhalten „Rock sel. Erben“ die Besucher bis in die Abendstunden.

Großprojekt mit zwei Bauabschnitten

Die Umgestaltungsoffensive hatte es in sich. Ex-Bürgermeister Nunn, der terminlich am Samstag verhindert ist, begleitete das Mammutprojekt viele Jahre. Unzählige Gespräche, Sitzungen und Treffen im Rahmen der Städtebauförderung waren nötig, bis eine trag- und zukunftsfähige Lösung für Oberammergaus Zentrum gefunden wurde. Mehrheitlich entschied sich der damalige Gemeinderat in einem städtebaulichen Wettbewerb 2016 für die „t17-Architekten“, die als Koryphäen auf dem Gebiet der Landschaftsgestaltung gelten. Sie planten und setzten auch das Großprojekt Sternplatz um. Kein leichtes Unterfangen, die Zeit drängte. Schließlich standen 2020 die Passionsspiele an. Bis dahin sollte sich der Ort herausgeputzt haben, die Baustellen wieder verschwunden sein.

Baustelle: Die Arbeiten sind im Oktober 2018 im Gang. © Hutter

Die Maßnahmen waren in zwei Bauabschnitte untergliedert. Vom Hotel Turmwirt bis zur Sterngasse und von dort über die Verlegergasse zum Max-Streibl-Platz. Die erste Punktlandung gelang mitten in der Vorweihnachtszeit 2018. „Gefühlt wurde bis Heiligabend gepflastert“, sagte Nunn damals. Am zweiten Advent war die Umgestaltung des Sternplatzes – er bekam ein Natursteinpflaster – abgeschlossen. Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch.

Kritik gab es auch

2019 sollte Bauabschnitt zwei in Fahrt kommen. Allerdings machte der Katastrophenwinter Probleme. Doch hoffte man auf einen rechtzeitigen Start. „Jede Woche, in der wir früher anfangen können, tut uns gut“, sagte Nunn damals mit Blick auf die Baustelle. Viele Monate mussten sich Anwohner, Bürger und Geschäftskunden auf Unannehmlichkeiten an der Dorf- und Ludwig-Thoma-Straße sowie an der Verlegergasse einstellen. Nunn war es wichtig, den Abschnitt schnellstmöglich abzuschließen. Bis Herbst sollte alles fertig sein, so das erklärte Ziel. „Auch wenn das wieder einmal sehr ambitioniert ist“, wie der Bürgermeister im März 2019 eingestand. Doch es gelang.

Kritik blieb nicht aus. Zum Beispiel nach dem Unwetter-Malheur im Juni 2019, als Regen und Hagel in anliegende Gebäude drang. Was jetzt aber zählt, ist der Abschluss der Arbeiten. Und endlich Eröffnung zu feiern.