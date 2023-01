Das Oberammergauer Schneewunder: König-Ludwig-Lauf findet statt - Arbeiten auf Strecke laufen mit Hochdruck

Von: Manuela Schauer

Teilen

Beliebter Wettkampf: Seit 1968 gibt es den König-Ludwig-Lauf, an dem Sportler aus über 30 Nationen teilnehmen. © Andreas Mayr

Das Bangen hat ein Ende: Dank des Schneefalls am vergangenen Wochenende steht nun fest. 2023 wird es den „Luggilauf“ geben. Die Organisatoren sind jetzt im Sprintmodus.

Oberammergau – Wie sie das machen? Weiß niemand. Auch Marc Schauberger nicht. Ist ihm auch schnurzpiepegal. Hauptsache, es funktioniert. Denn grundsätzlich, wenn Tobias Angerer und Trond Nystad in Oberammergau aufschlagen, schneit es. So wie am vergangenen Wochenende, als der zweimalige Langlauf-Weltcup-Gesamtsieger und der frühere norwegische Nationaltrainer wieder das Langlaufcamp in den hiesigen Breitengraden absolvierten und endlich die Flocken vom Himmel fielen.

Am liebsten, verrät der Chef-Organisator des König-Ludwig-Laufs, würde er die Schneegaranten von Dezember bis Februar durchgängig in einem Zimmer einbuchen. Dann müssten Schauberger, sein Team vom König-Ludwig-Lauf-Verein und alle Beteiligten nicht wie heuer um die traditionsreiche Veranstaltung bangen. Sie wüssten sofort, was sie jetzt, erst eineinhalb Wochen vor dem Start, wissen: dass sie stattfinden kann.

Die Erlösung kam auf den letzten Drücker. Sozusagen ein Last-Minute-Schneewunder. „Das Wochenende war unsere Deadline“, sagt Josef „Seppi“ Pongratz, der Herr über die Loipen. Am Dienstagabend veröffentlichte der Verein die gute Nachricht online. Länger hätten die Verantwortlichen die Entscheidung nicht mehr hinauszögern können, sagt Schauberger. „Man muss den Leuten gegenüber fair sein, ihnen zehn Tage Zeit zum Stornieren der Zimmer geben.“ Das ist jetzt hinfällig. Ganz zu seiner Freude. Und zu der von Bürgermeister Andreas Rödl. Er kommentiere die Zusage auf Facebook: „Juhu! Vielen Dank an das Orga-Team für die mutige Entscheidung und 1000 Dank an alle Helfer. Das Programm wird sportlich, aber ich bin sicher, das klappt.“

Unser größter Feind ist aktuell die Zeit.

Worte, die die Beteiligten gerne hören. Denn ihnen fehlen rund drei Wochen an Vorbereitungszeit. „Das ist eine Riesen-Kraftanstrengung, die gerade läuft“, verdeutlicht Schauberger. Bestellungen beispielsweise wurden aufgrund der unsicheren Lage zurückgehalten. Jetzt lautet das Motto: Vollgas. Doch der Kopf des Events kann sich auf sein „eingespieltes Team“ verlassen. Jeder weiß, was zu tun ist. Und trotzdem: „Alle im Büro rotieren.“ Schlaf? Wird überbewertet. Nicht nur dort.

Die Strecken sind gesperrt. Mit Hochdruck wird dort gearbeitet. Von 6 bis 19 Uhr sind Pongratz und seine fleißigen Helfer im Einsatz. Sie fräsen den Schnee von der Seite in den Loipenbereich hinein. Verfrachten mit Bulldogs, Raupen und Lkw die weiße Pracht an die wichtigen Stellen. Andere gehen mit Handfräsen und Schaufeln ans Werk. Schweißtreibende Arbeit in der Kälte. Ein Depot mit 2500 Kubikmeter Schnee steht an der Ettaler Mühle zur Verfügung. „Unser größter Feind“, sagt Pongratz, „ist aktuell die Zeit.“

Über 2000 Teilnehmer bereits angemeldet

Wie Schauberger wünscht er sich eine Wiederholung des vergangenen Wochenendes. Nur mit Schnee in anderer Konsistenz. „Es war zwar viel, aber leider Pulverschnee“, sagt der Loipenchef. Er skizziert das Problem: Von 30 Zentimetern bleiben gepresst am Ende 5 Zentimeter übrig. Bei einer Spur mit einer Tiefe von 4 Zentimetern bleibt noch 1 Zentimeter als Unterlage. Wenig also. „Optisch schaut das gut aus gerade“, meint er. Noch aber herrschen keine Rennverhältnisse. „Wir arbeiten dran.“ Immerhin soll laut den Prognosen noch Schnee fallen.

Die fehlende Präparierungszeit führt dazu, dass die Streckenführung noch nicht feststeht. Sie wird kommende Woche bekanntgegeben. „Wir müssen schauen, wie viel wir zusammenbringen.“ Derweil laufen die Anmeldungen weiter. Aktuell verzeichnet Schauberger 2200 Teilnehmer für den größten Volksskilanglauf der Republik vom 2. bis 5. Februar. Eine gute Zahl, findet der Kopf des Events. Denn freilich hielten sich die Athleten aus aller Welt angesichts der grünen Landschaften im Januar noch zurück. Wer sich registrieren möchte, kann das online bis Mitte nächster Woche erledigen. Ansonsten sind Anmeldungen bis direkt vor dem Lauf vor Ort möglich.

Supersprint entfällt

Das Programm bleibt wie gewohnt. Es gibt unter anderem wieder die Weltmeisterschaft für Ärzte und Apotheker, die Deutsche Skimarathon-Meisterschaft und eine große Messe am Sportgelände mit Ausstellern der Sportindustrie (für jedermann geöffnet). Nur der Supersprint am Abend entfällt. Angesichts der kurzen Vorbereitungs- und Präparierungszeit liegt der Fokus auf den Hauptevents. „Diese Kröte“, sagt Schauberger, „müssen wir schlucken.“

Dafür freut er sich besonders, dass die Kleinen wieder gut vertreten sein werden. Die Aktion „König-Ludwig-Lauf macht Schule“ lockt am 1. und 2. Februar wieder Erst- bis Viertklässer aus dem Landkreis an. 350 Mädchen und Buben sind angemeldet. Mehr Kapazitäten gibt es nicht. Mit Tobias Angerer erleben sie eine Sportstunde der aktiven Art. Die reine Anwesenheit des Ex-Profis macht Schauberger für den Rest des Luggilaufs zuversichtlich: „Dann müsste es eigentlich wieder Schnee geben.“

Alle Informationen zu den Rennen, zur Anmeldung und dem Rahmenprogramm sind auf der Internetseite des König-Ludwig-Laufs zu finden.