Freie Wähler verabschieden Wolfs-Resolution und stellen klare Forderung

Umgang mit dem Beutegreifer

Von Tanja Brinkmann schließen

Eine Bayerische Wolfsverordnung existiert bereits. Doch die geht den Freien Wähler nicht weit genug. Deshalb wurde auf der Kolbensattelhütte in Oberammergau eine Resolution verabschiedet.

Oberammergau – Der Wolf ist streng geschützt. Eigentlich. Seit er sich allerdings immer weiter ausbreitet und sich gerne auch an Nutztieren bedient, sorgt er für Probleme. In der Schweiz und in Österreich wurde bereits das Jagdrecht geändert: Tiere, die Ärger machen, dürfen geschossen werden. Wie der Wolf, der vor wenigen Tagen im Salzburger Land erlegt wurde, nachdem er 30 Schafe gerissen haben soll.

Für Klaus Solleder, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), ist es „ein Massel, dass man den Wolf in Österreich inzwischen legal schießen kann“. Darauf führt er auch zurück, warum der Landkreis aktuell von Rissen verschont bleibt. Die Angst, dass die hiesigen Landwirte von dem Thema „überrollt werden“, treibt ihn und seine Mitstreiter aber immer noch um. Daher ist er froh, dass die Landtagsfraktion der Freien Wähler am Ball bleibt.

Freie Wähler für legales „2S“

Bei einem Arbeitstreffen auf der Kolbensattelhütte haben die Abgeordneten am Mittwochabend eine Resolution zum Umgang mit dem Wolf verabschiedet. Das erklärte Ziel von Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im Maximilianeum und Oberammergauer, und seinen Kollegen sind „der Schutz unserer Heimat und eine verantwortungsvolle Wolfspolitik“. Ihre klare Forderung: Ein – legales und rechtssicheres – „2S“ aus „Schützen“ und „Schießen“ zu etablieren. Der Schutz bezieht sich ihnen zufolge dabei sowohl auf den Wolf, dort, wo er gefährdet ist und einen konfliktfreien, naturbelassenen Lebensraum einnimmt, als auch auf die Weidewirtschaft und Artenvielfalt. Genau diesen Aspekt vermissen sie in der Bayerischen Wolfsverordnung, die laut Streibl „ein Regulativ darstellt“, aber nicht weit genug reicht.

+ Die Wolfs-Resolution beschäftigt (v. l.) Robert Riedl, Tobias Gotthart, Alexander Hold, Florian Streibl, Fabian Mehring, Klaus Solleder, Klement Fend, Wolfgang Hauber, Hubert Faltermeier und Hans Friedl am Kolbensattel. © Bartl

Die Freien Wähler stellen nicht in Abrede, dass der Beutegreifer weltweit und somit natürlich auch in Bayern zu den heimischen Arten zählt. In den Jahren, in denen er als ausgestorben galt, „hat sich aber unsere Kulturlandschaft entscheidend weiterentwickelt“. Diese gelte es unbedingt zu erhalten, betont Streibl. „Wir stellen fest, dass die Rückkehr des Wolfs in bestimmten Gebieten, wie den Alpen, aufgrund begrenzter geeigneter Lebensräume so-wie der Nichtschützbarkeit und Nichtzäunbarkeit von Wiesen, Almen und Alpen zu Konflikten mit der Landwirtschaft führt.“ Das kann Solleder nur bestätigen: „Wir bräuchten einige tausend Kilometer Schutzzäune“, sagt er. Erfahrungen aus der Schweiz zeigen jedoch, dass sich der Wolf davon nicht abschrecken lässt und diese überwindet. „Das wäre schade um die Steuergelder.“

Streibl: „Einklang zwischen Schützen und Schießen herstellen“

Daher unterstützt der BBV-Kreisobmann aus Unterammergau die Forderung der Freien Wähler nach Weideschutzgebieten, in denen die Entnahme unter Berücksichtigung des Tierschutzes ganzjährig möglich ist. Ansonsten könnten landwirtschaftliche Flächen und Weidetiere vor Wolfsangriffen nicht bewahrt werden. Die ungute Folge: Die Schafhalter und auch die anderen kleinstrukturierten Betriebe, die ihre Tiere in den Sommermonaten nicht mehr austreiben können, werfen das Handtuch. „Damit verschwinden aber auch unsere schützenswerten Flächen, unser Naturjuwel“, sagt Solleder. „Und das hat Auswirkungen auf den Tourismus.“

Diese Gefahr sieht auch Streibl. Er wird nicht müde zu betonen, dass sich seine Fraktion, seit sie im Landtag sitzt, mit diesem Thema beschäftigt. „Das ist ein Dauerbrenner, aber die Bedrohung wird jetzt größer.“ Deshalb ist es für ihn entscheidend, „den Einklang zwischen Schützen und Schießen herzustellen“. Damit müsse außerdem eine Bewusstseinsänderung einhergehen. Denn „der Wolf als Rudel wird unsere Kulturlandschaft ganz gravierend verändern“. Neben der „2S“-Regelung seien daher „wesentlich stärkere, staatlich geförderte Schutzmaßnahmen notwendig“.

Solleder „enttäuscht über Bund Naturschutz“

Die heimische Artenvielfalt zu bewahren und die Ökosysteme zu erhalten, haben sich die Freien Wähler auf die Fahne geschrieben. „Gerade die Alm- und Weidewirtschaft hat einzigartige Lebensräume geschaffen, die nur durch eine fortwährende Bewirtschaftung dieser Gebiete zu erhalten ist“, sagt Streibl. Daher liegt ihm und seinen Fraktionskollegen an „einem unideologischen Artenschutz, der nicht eine einzelne Art in einem bestehenden Ökosystem bevorzugt und damit das harmonische Gleichgewicht zwischen Artenvielfalt und Bewirtschaftung vernichtet“.

Worte, die Solleder aus der Seele sprechen. „Ich bin enttäuscht über den Bund Naturschutz“, sagt er in Anspielung an dessen Klage gegen die Bayerische Wolfsverordnung. „Eigentlich sollte gerade er nicht nur eine, sondern alle Arten schützen.“ Darum geht es Streibl und Co. mit ihrer Wolfsresolution und der Forderung nach „2S“.