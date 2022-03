Der Krieg, der so nah ist: Oberammergauer Pfarrer erinnert sich an seine Zeit in der Ukraine

Von: Tanja Brinkmann

In der St.-Katharinen-Kirche in Kiew empfingen Pfarrer Peter Sachi (r.) und Bischof Georg Güntsch (l.) 2008 auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Steffen Kugler

Neun Jahre lebte Peter Sachi in der Ukraine. Er erlebte das Land, seine Menschen – und war beeindruckt. Der katastrophale Krieg, der den ehemaligen Sowjet-Staat seit bald vier Wochen beutelt, erschüttert den evangelischen Pfarrer aus Oberammergau zutiefst. Kraft schöpft er aus dem Gebet und den vielen Hilfsaktionen.

Oberammergau – Peter Sachi muss aufpassen. Auf sein Seelenheil. Darauf, dass er die Bilder, die er täglich in den Nachrichten, im Internet und in den sozialen Medien sieht, nicht zu nah an sich heranlässt. Kein leichtes Unterfangen. Der evangelische Pfarrer von Oberammergau kennt etliche der Städte, die seit Ende Februar von russischen Geschossen massiv zerstört werden. Er kennt die Orte, aber auch sehr viele Menschen in der Ukraine. Neun Jahre – von 2000 bis 2009 – wirkte er dort als Auslandspfarrer. Überwiegend in St. Katharinen, der Kirche der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Kiew.

Auch an das Gotteshaus, das an der Lutherstraße auf dem deutschen Hügel steht, denkt der 65-Jährige häufig. „Die Gemeinde trifft sich mittlerweile in Privatwohnungen, der Chor probt in einer U-Bahn-Station, die zum Glück sehr tief unter der Erde liegt“, sagt Sachi. Gottesdienste werden in St. Katharinen seit Kriegsausbruch nicht gefeiert. Die Gefahr, dass dort oder in unmittelbarer Nähe eine Bombe einschlägt, ist zu groß, schließlich befindet es sich fast neben dem Amtssitz des Präsidenten Volodymyr Selenskyj. Kein Wunder, dass sich der gebürtige Münchner Sorgen macht. Die Auswirkungen des Krieges erlebte er direkt nach dem Einmarsch der Russen in Berlin mit. Wie immer in den Faschingsferien reiste er auch heuer in die Hauptstadt, erlebte die Vertriebenen am Bahnhof und realisierte, wie nah der Krieg ist. Gerade einmal zweieinhalb Flugstunden entfernt.

Schicksal der Ukrainer berührt Pfarrer Peter Sachi

Das Schicksal der Ukraine berührt den Pfarrer. Es beschwert aber auch seine Seele. Wie die vieler Senioren, mit denen er im Ammertal zu tun hat. „Die erinnern sich an den Zweiten Weltkrieg, da kommen schlimme Erinnerungen hoch.“ Im Gegensatz zu damals treffen die Flüchtlinge aus der Ukraine auf auffangende Strukturen, in Länder, die nicht zerstört sind. Die enorme Hilfsbereitschaft der Deutschen und in ganz Europa beeindruckt Sachi. „Dabei hilft auch die gute Vernetzung über Facebook und WhatsApp“, sagt er. „Die Leute unterstützen sich spontan, stellen Geld und Wohnungen zur Verfügung.“

Seine Kirchengemeinde im Ammertal will vor allem für die Menschen, die im Land bleiben, da sein. Sein Kontakt vor Ort: ein Bischof, der mit seinem VW-Bus durchs Land fährt. „Er nimmt Menschen mit, bringt sie an die polnische Grenze. Dort bekommt er vom polnischen evangelischen Werk Spenden, die er dann wieder verteilt.“ Sachi ist berührt davon, wie sich die gebeutelten Ukrainer unterstützen. Dass sie auch, wie der Kirchenchor von St. Katharinen, am gemeinsamen Singen festhalten. „Die Menschen haben schon so viel mitgemacht“, sagt er. Er denkt an den Holodomor, die große Hungersnot 1932/33. Dazu war es in Folge von Missernten oder Wetterkatastrophen gekommen, was von der Stalinführung sehenden Auges in Kauf genommen und verschärft worden war. Auch an die Orangene Revolution 2004, die er in Kiew miterlebt hat, erinnert er sich. Und an die Annexion der Krim 2014. „Seither besteht die Sorge vor Putin.“

Bewegende Momente hat Pfarrer Peter Sachi in der Ukraine erlebt, wie den Kindergottesdienst an Heiligabend 2006. © privat

In der jetzigen Situation hilft Sachi, der nach seinem Abschied 2009 nie mehr in dem ehemaligen Sowjet-Staat war, vor allem das Gebet. Er bittet um Kraft für die Menschen, die mit Krisensituationen vertraut sind, die im Lauf der Jahrhunderte schon so viel verloren und immer wieder neu angefangen haben, die sich gegenseitig enorm helfen. „Hauptsache es gibt noch heißes Wasser für den Tee, Marmelade und vor allem etwas für die Kinder.“ Schaut er sich aber die zerstörten Gebäude, in denen riesige Löcher klaffen, und die brennenden Holzhäuser an, dann sorgt er sich, wie lange die Kraft der Ukrainer noch anhält. Er betet darum, „dass wir den Wiederaufbau in der Ukraine miterleben dürfen“. Und er setzt auf Ostern. „Darauf, dass alle Menschen dort, egal welcher Nation, eine Auferstehungshoffnung geschenkt bekommen.“ Und damit ein Ende der Kämpfe naht.

Beeindruckt von der Kultur und der Gastfreundschaft der Ukrainer

Neun Jahre lang lebte der Pfarrer in der Ukraine. Erfuhr die eindrucksvolle Kultur und die Gastfreundschaft der Menschen. Russisch lernte er in einem Intensivkurs vor seiner Abreise, Ukrainisch brachte er sich vor Ort bei. Er erlebte die Anfänge der damals noch jungen Demokratie mit, die andauernden Sorgen nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl – „der gesundheitliche Zustand vieler Kinder und Jugendlicher war besorgniserregend“ – und die Angst vor dem immer teurer werdenden Leben. Er spürte aber auch den Zusammenhalt, nicht nur beim gemeinsamen Kochen am Sonntag. Und die enorme Erdverbundenheit der Menschen. „Aus dem Boden kommt unser Brot, darauf spuckt man nicht.“

Peter Sachi betet für das Land. Und vergisst dabei sein Seelenheil nicht. Dabei hilft ihm, dass er im Passionschor mitsingen darf. „Das tut mir gut“, sagt er. In den Texten erkennt er viele Wahrheiten, die angesichts des unbegreiflichen Geschehens helfen. Und der Pfarrer ist überzeugt, dass das Gelübdespiel über die Urgeschichte eine ganz andere Dimension gewinnt.