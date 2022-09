Passionspiele Oberammergau: Zum letzten Mal nach Golgatha

Von: Tanja Brinkmann

Bei der Tempelreinigung zerschmettert Jesus-Darsteller Rochus Rückel bei der Derniere ein letztes Mal einen Tonkrug. Ehe er auf der Bühne erscheint, wird er den Text noch einmal durchgehen. © Andreas Mayr

„Schee war’s“ – ein Fazit, das häufig fällt bei der Abschluss-Pressekonferenz der 42. Passionsspiele in Oberammergau. Alles hat gepasst. Vor allem auch die Zahlen, die mit 91,25 Prozent Auslastung höher waren als kalkuliert. An diesem Sonntag findet die Derniere statt, zu der noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne kommen.

Oberammergau – Es wird ein Einschnitt. Wie tief? Das sollen die Gespräche zeigen, die Christian Stückl wenige Tage vor der letzten Vorstellung ankündigt. „Da gibt’s viele offene Fragen“, sagt der Spielleiter der Oberammergauer Passion. „Wir müssen uns neu orientieren.“ Viermal haben er und sein Team das Gelübdespiel nun auf die Beine gestellt. Es immer wieder erneuert. Der Zeit angepasst. Und dabei intensiv den Dialog mit den Vertretern der jüdischen Organisationen gesucht. Mit Erfolg. Davon zeugen Auszeichnungen, wie zuletzt der Isaiah-Award des „American Jewish Committee (AJC)“. Den erhielt der Spielleiter, weil es ihm und seiner Mannschaft in den vergangenen vier Jahrzehnten gelungen ist, Antisemitismus, der früher teils zwischen den Zeilen, teils auch ganz offen auf der Passionsbühne zur Schau getragen wurde, zu beseitigen. Schon jetzt hinterlassen insbesondere Stückl, der Musikalische Leiter Markus Zwink und Stefan Hageneier, der für Bühne und Kostüme verantwortlich ist, große Fußstapfen.

Einer hat nun seinen Abschied angekündigt. Zwink steht 2030 nicht mehr für diese verantwortungsvolle Position zur Verfügung. „Da müssen Jüngere ran“, sagt er. Seinen Entschluss wollte er rechtzeitig kundtun, um die Weichen neu zu stellen. Einen geeigneten Nachfolger zu suchen, der „nicht unbedingt auch komponieren, dirigieren und organisieren muss“. All das hat er in Personalunion gemeistert. „Eine Wahnsinnsleistung“ bescheinigt ihm Bürgermeister Andreas Rödl (CSU), der am Rand der Abschluss-Pressekonferenz verrät, dass der Gemeinderat jüngst beschlossen hat, Zwink die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.

„Jetzt müssen wir uns neu formieren“, sagt Stückl. „Vielleicht wäre auch ein gemeinsamer Schlussstrich ganz gut.“ Damit könne man „erzwingen, dass etwas Neues kommt“. Der Aufbruch, der Wunsch, das Gelübdespiel in die Moderne zu führen, war es, was ihn, Zwink und Hageneier bewogen hat, 1990 ihre erste Passion zu stemmen. „Ein glückliches Zusammentreffen“, betont der 60-Jährige. Auf Spekulationen, wie es nun mit dem Gelübdespiel weitergeht, lässt er sich aber vorerst nicht ein.

Nach vier Spielzeiten ist Schluss: Musikalischer Leiter Markus Zwink (l.) offenbart seinen Abschied an, weshalb Spielleiter Christian Stückl jetzt Gespräche ankündigt. © Andreas Mayr

Vielmehr genießt Stückl die letzten Spieltage. Hat noch eine Probe angesetzt, um den großen Auftritt am Sonntag, 2. Oktober, einzustudieren. Zehn Minuten vor Schluss werden die Tore geöffnet. Am Ende stehen alle Mitwirkenden, auch die Kinder, gemeinsam auf der Bühne und stimmen ein Lied an. Welches, das überlegt der Spielleiter noch. „Vielleicht das ,Sch’ma Israel‘.“ Gewiss ist hingegen schon, dass er bei der Derniere mit kurzen Haaren auf der Bühne stehen wird. „Die Solidarität hat ein Ende“, sagt er und lacht. Wie die meisten sei er sehr froh, die langen Haare und den Bart loszuwerden.

Es sind besondere Passionsspiele, die jetzt zu Ende gehen. Von einer „Achterbahnfahrt“ im Vorfeld spricht Rödl und erinnert an all die coronabedingten Unsicherheiten. Gerade Stückl habe aber stets einen kühlen Kopf bewahrt – „und immer wieder gesagt, wir müssen spielen“. Mit zwei Jahren Verspätung ist geglückt, woran viele lange nicht glauben wollten. 110 Vorstellungen werden es an diesem Sonntag sein, nicht immer stand die vorgesehene Besetzung auf der Bühne. Immer mal wieder galt es, kurzfristig Darsteller, Sänger oder Musiker zu ersetzen. „Fast jeder hatte einmal Corona“, erinnert sich Stückl, der zu seinem Erstaunen bisher verschont blieb. Die gute Stimmung, den Zusammenhalt heben er, Rödl und auch die anwesenden Hauptdarsteller hervor. „Schee war’s.“ Darüber herrscht Einigkeit. Auch darüber, dass es gelungen ist, auf den Prolog zu verzichten und den Chor mehr ins Spiel zu integrieren. „Das ist aufgegangen“, betont Zwink.

Aufgegangen ist auch, was sich die Kommune vorgenommen hat. Eine Auslastung von 85 Prozent hatte man im Vorfeld angestrebt. „Tatsächlich haben wir 91,25 Prozent erreicht“, sagt Walter Rutz, Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH und Leiter des Eigenbetriebs Kultur. Über 412 000 Besucher haben die 42. Passionsspiele erlebt. Einen Vorteil hatte die Verschiebung: „Es gab nach der Premiere noch Karten.“ Mit der aus seiner Sicht positiven Folge, dass der deutschsprachige Raum besser bedient werden konnte.

Einen weiteren Vorteil hat Stückl ausgemacht. „Das Wetter war wesentlich besser als in den Nuller-Jahren.“ Das Dach musste nur selten geschlossen werden, 2010 waren’s hingegen 70 Mal. „Vielleicht sollten wir jetzt immer zwei Jahre später spielen“, unkte er. Tun sie freilich nicht. Was 2030 passiert, wird die Gemeinde Rödl zufolge ab 2024 beschäftigen. Jetzt genießen alle die letzten Passionstage und lassen die Wehmut zu, „dass diese wirklich schöne Zeit endet“. Johannes-Darsteller Christoph Stöger bringt es auf den Punkt. Und auch er kann nur sagen: „Schee war’s.“