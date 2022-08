„Haben einen Nerv getroffen“: Museum zeigt die Oberammergauer DNA

Von: Tanja Brinkmann

Filzt eifrig weiter: Künstler Klaus Vogt ist bei den Ausstellungsbesuchern im Oberammergau Museum ein gefragter Ansprechpartner. © Brinkmann

Sie regt zum Nachdenken an. Und sie verbindet. Zur Passion hat Dr. Constanze Werner im Oberammergau Museum eine Ausstellung kreiert, die die Gemeinschaft genau wie die Individuen in den Mittelpunkt rückt. Und die zeigt, wie verwoben der Ort und seine Bürger mit dem Gelübdespiel und der Schnitzkunst sind.

Oberammergau – Sie sind verbunden. Durch ihre Heimat, ihre Traditionen und vor allem durch das Gelübde, das ihre Vorfahren 1633 abgelegt haben. Es ist ein Lebensfaden, den Klaus Vogt gefilzt hat. Und weiter filzt. Häufig sitzt er im zweiten Stock des Oberammergau Museums und arbeitet weiter an dem Faden, verarbeitet Haare mit Hilfe von Kernseife – und verlängert ihn, den Lebensfaden. 1,3 oder 1,4 Kilometer ist er schon lang. „Wir haben aber nicht alles verbaut, sagt Dr. Constanze Werner. Um die 800 Meter nutzte sie, um das Haus zu umspannen und die Besucher auch innen bis zur Erlösung zu lenken.

Darauf, mit Haar zu arbeiten, kam Vogt bei einem Besuch in Australien. Dort verfolgte er, wie die Aborigines, die Ur-Einwohner des fünften Kontinents, damit arbeiten. Inspiriert davon, begann er schon 2000 zusammenzutragen, was nach den Passionsspielen bei den Friseuren im Ort blieb. Aus dem Haar, das ja die DNA der Oberammergauer in sich trägt, entstehen seither Schnüre. „So können wir auch unsere eigene Kultur dokumentieren“, sagt der Künstler. Zunächst sammelte er, hatte auch nur das jeweilige Individuum im Blick – und wusste gar nicht, was daraus entstehen soll. Als Museumsleiterin Werner die Ausstellung zu dieser Passion konzipierte, erinnerte sie sich an Vogts Projekt und band es prompt ein.

Volks- und Chorgewänder der Passionsspiele mit besonderer Bedeutung

Auf der Wegstrecke wechseln die Schnüre die Erscheinungsform, nicht nur in der Haarfarbe: Mal sind sie zu einem Strang gebündelt, mal lockerer gefasst, mal bilden sie den Bauplan einer DNA ab, mal verbinden sie sich zu einer Schrift. „Sie sind so individuell wie die Menschen, von denen die Haare stammen“, sagt Werner. Dazu kommt, dass Haare gerne über den Tod der Menschen hinaus aufbewahrt werden und sogar danach weiterwachsen können: „Deshalb wurde ihnen in allen Zeiten und Weltregionen Magie und Kraft zugesprochen.“

Wir sind verbunden: Der Spruch, der perfekt zur Ausstellung passt, ist aus einer gefilzten Haarschnur geformt. © Schauer

Mit ihrem Team und ausgewählten Künstlern hat sie sich vorgenommen, „die beiden Traditionsstränge des Dorfes, die Holzbildhauerei und die Passionsspiele, in einem Projekt zu verweben“, erklärt Werner. Dafür nutzt sie die Volks- und Chorgewänder, die Stefan Hageneier für die Passion 2010 und 2020 entworfen hat, das Museum selbst und seine Sammlung. Das Haus wurde mit einem riesigen blauen Kubus ummantelt, in dem die verschiedenen Gewänder zu erkennen sind. Auch sie enthalten die DNA des Dorfes. Im Inneren setzt sich die Stoffwand, wie auch die Filzschnur fort. Beides verbindet das Gelübdespiel mit dem, was das Museum ausmacht. Um das wieder ins Bewusstsein zu rücken, hat Werner einige Räume „irritierend umgestaltet“.

Alles ist verbunden.

Wie unter einer Schneeschicht verdeckt erscheint einer von ihnen, kaum beleuchtet. Nur zwei Objekte, ein hölzerner Chronos mit Stundenuhr und Sense aus dem 18. Jahrhundert sowie wie Hyazinth Reiners Taschenuhrenständer, treten hervor. „In diesem Raum scheint die Zeit eingefroren“, verdeutlicht Werner den Ansatz. Direkt daneben könnte man meinen, dass der Verhüllungskünstler Christo am Werk war. Die Kleinskulpturen sind verpackt. Nur drei Meisterwerke im Miniaturformat – „Adam und Eva“ von Reiner, „Der kleine Totentanz“ von Josef Fux sowie das Abendmahl – sind zu sehen. Sie zeugen „vom virtuosen Niveau der Oberammergauer Schnitzkunst von früher bis heute“, betont Werner.

Im zweiten Stock sitzt Vogt. Aus einigen seiner Schnüre hat er kleine Kunstwerke gefertigt. Auf einem Foto ist der Künstler selbst zu sehen, 2000 als Mitwirkender der Passion im Volk. Sein Gewand hat er sich gefilzt. Einem anderen, der 2020 spielen sollte, hat er ein Kostüm aus Masken gemacht. „Alles hat zwei Seiten“, sagt der Künstler. „Und alles ist verbunden.“

Die Erlösung finden die Besucher hoffentlich im zweiten Stock, wenn sie diese Rauminstallation betreten. © Brinkmann

In der Installation im Raum daneben wird genau das deutlich. Schnüre und Licht formen hier eine Säule, die zur Erlösung führt. Wer diese selbst erfahren möchte, schiebt ein paar Schnüre zur Seite und betritt die Installation. „Der eigene Körper wird so Teil des Kunstprojekts“, betont die Museumsleiterin.

Mit der Resonanz auf diese Ausstellung, bei der sich Werner erstmals zugestanden hat, selbst Kunst zu machen, ist sie sehr zufrieden. „Das Ganze berührt ungemein“, weiß sie aus Gesprächen mit Besuchern. „Da haben wir einen Nerv getroffen.“

Die Ausstellung „(Im)materiell – Stoff, Körper, Passion“ ist bis Sonntag, 16. Oktober, zu sehen. Das Museum ist an Spieltagen von 9 bis 13 und 16 bis 18.30 Uhr, an spielfreien Tagen von 9 bis 18 Uhr und ab 3. Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.