Der Passionsfunke springt über - Oberammergauer Kinder bringen eigenes Gelübdespiel auf die Bühne

Einzug in der Abendsonne: Auf einem Esel zu reiten, sei das coolste gewesen, erklärt Jesus-Darsteller Fridolin Freier. Das Tier zieht Seppi Flemisch, einer der beiden Spielleiter der Kinderpassion, in seiner Rolle als Johannes.

Stehende Ovationen bei der Premiere

Von Katharina Brumbauer schließen

Sie ist noch nicht so alt wie das Gelübdespiel selbst. Eine lange Tradition hat sie in Oberammergau dennoch: die Kinderpassion. Rund 100 Buben und Mädchen im Alter von 4 bis 15 Jahren haben jetzt wieder ihr eigenes Passionsspiel auf die Beine gestellt. Die Premierenzuschauer waren begeistert.

Oberammergau – Laut, wütend und forsch stellt sich Jesus gegen die Händler im Tempel: „Ist das ein Haus Gottes oder ein Marktplatz?“ Mit sichtlicher Freude am Spiel wuselt Fridolin Freier (9) über die Bühne, wirft mit Inbrunst einen Krug zu Bruch und lässt Tauben aus einem Käfig fliegen. Ein Zeichen des Friedens. Bei den Zuschauern der Kinderpassion am Montagabend am Musikpavillon vor dem Ammergauer Haus sorgt die Szene für den ersten tosenden Beifall.

Rund 100 Oberammergauer Kinder haben ein bei seiner Premiere umjubeltes Gelübdespiel auf die Beine gestellt. Die Rollen verteilen, Requisiten und Kostüme suchen: Das alles haben die 4- bis 15-Jährigen in Eigenregie gestemmt. Hauptdarsteller Fridolin half etwa dabei, aus den Kostümen früherer Passionsspiele die Gewänder für ihre Aufführungen auszuwählen. Es war ihr Projekt, für das die Kinder ihre Sommerferien opferten. Hilfe von Erwachsenen gab es nur ein klein wenig. „Die Kinder eifern ihren Vorbildern nach, haben aber doch etwas eigenes auf die Beine gestellt“, erklärt der Spielleiter bei den Erwachsenen, Christian Stückl, begeistert.

+ Laut und forsch: Jesus (Mitte) stellt sich gegen die Händler im Tempel. © Katharina Brumbauer

Jesu‘ Verzweiflung, Verhaftungsszene, Kreuzigung - Aufführung der Oberauer Buben und Mädchen sorgt für große Kinderaugen im Publikum

Der Einzug nach Jerusalem, das „Heil Dir“ zu Beginn, die Tempel-Szene, der Auftritt des Hohen Rats und der Römer, Judas Verrat, Empörung, Kreuzweg, Auferstehung: die Geschichte ist natürlich die gleiche wie bei den Großen. Den Text haben die beiden Spielleiter Ludwig Freier und Seppi Flemisch lediglich gekürzt. So schreit Jesus auch bei den Kindern, als ihm klar wird, dass er verraten wird, die Worte der Verzweiflung hinaus: „Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen!“ Die vielen Buben und Mädchen, die vor der Bühne auf dem Boden sitzen, reißen weit die Augen auf.

„Nicht so fest“, murmelt später ein Mädchen, als Jesus bei seiner Verhaftung ein Seil ums Handgelenk geschnürt bekommt und dem Hohen Rat überstellt wird. Dessen Vorsitzenden, den Hohen Priester Kaiphas, gibt Kilian Wind mit strengem Blick und beeindruckender, durchdringender Stimme. Weil es für die Mitglieder des Hohen Rates, genauso wie für die Apostel, nicht genug männliche Darsteller gibt, wird einer von ihnen, Josef von Arimathäa, prompt zu Josefa. Eva Heiland tritt als energische Verteidigerin Jesu auf.

Erste Kinderpassion ist für 1950 belegt

Am 1. August hat Spielleiter Seppi die Rollen verteilt, dann begannen die Proben. Er selbst übernahm den Part des Johannes. „Alles an der Passion ist einfach cool“, sagt der Elfjährige. „Die Kinderpassion gibt es auch schon so lange, wir wollten unbedingt wieder eine machen.“ Dass das Gelübdespiel der kleinen Oberammergauer eine Tradition ist, eine die zum ersten Mal 1950 belegt wurde, unterstreicht Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). „Es ist schön, dass wieder eine Kinderpassion zustande gekommen ist und wir diesen Ort, den Musik-Pavillon am Ammergauer Haus, wieder mit Leben füllen können.“ Der Passionsfunke ist übergesprungen auf die Kinder. Auf die Eltern, die die kleinen Darsteller, die in der Pause wild herumwuseln, einfangen müssen. Auf das Publikum. Beim abschließenden „Hallelujah“ im Anschluss an die Auferstehungsszene – die wie bei den Erwachsenen ohne Jesus auf der Bühne auskommen muss – springt plötzlich jemand aus dem Publikum auf und ruft: „Ihr wart richtig gut.“ Es ist Stückl, die übrigen Zuschauer stimmen in die stehenden Ovationen ein.

+ Der Unruhestifter muss weg, beschließen der Hohe Priester Kaiphas (l.) und Pilatus (r., Carl Flemisch). © Katharina Brumbauer

Nach der Vorstellung, in der Garderobe. Fridolin zieht sich um, das Theaterblut von der Kreuzigung klebt noch in seinem Gesicht. Auf diese Szene hat er sich der Neun-jährige am meisten gefreut. Freilich wird aber bei den Kindern etwas anders gekreuzigt als bei den Großen. Zuerst werden die Kreuze aufgestellt, dann steigen Jesus und die beiden Schächer auf einen Riegel, wo sie festen Stand haben, wenn sie ans Kreuz genagelt werden. „Das Reiten auf dem Esel war noch toll“, sagt Fridolin. Beim Gelübdespiel der Erwachsenen spielt Fridolin schon im Volk mit, für die nächste Passion wünscht er sich eine kleine Sprechrolle. Aber nicht wieder Jesus. „Einen Engel“, möchte er bei den Großen spielen, erklärt er mit einem breiten Grinsen.