Passion Oberammergau: Spielleiter richtet Fokus weniger auf religiöse, sondern mehr auf soziale Streitigkeiten

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Einzug in Jerusalem: Das Volk jubelt Jesus (Rochus Rückel) zu, die Hohepriester (l.) halten sich zurück und warten ab, was von diesem angeblichen Messias kommt. „Spannend, man kommt mit dieser Figur nie an ein Ende.“ Christian Stückl © Passionstheater Oberammergau/Birgit Gudjonsdottir

Die Welt verändert sich, die eigenen Denkweise auch. Darauf reagiert Christian Stückl bei jedem Passionsspiel, das er in Oberammergau inszeniert. Zum vierten Mal fungiert er als Spielleiter und richtet seinen Fokus dieses Mal weniger auf religiöse, sondern mehr auf soziale Streitigkeiten.

Oberammergau – In Zeiten, in denen die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, in denen weltweit Menschen auf der Flucht sind, in denen wegen des Ukraine-Konflikts die Angst vor einem Dritten Weltkrieg wächst, richtet Christian Stückl seinen Fokus auf den sozialen Jesus. „Wie würde er auf unsere Welt reagieren?“, fragt sich der 60-Jährige. „Um was würde er sich kümmern?“ Folglich geht es weniger um die Religion, wenn Frederik Mayet oder Rochus Rückel als Jesus auf der Passionsbühne in Oberammergau stehen. Der Spielleiter stellt in seiner vierten Inszenierung vielmehr soziale Streitigkeiten in den Vordergrund. Deshalb hat er zum Beispiel auch geschaut, wie oft Flüchtlinge in der Bibel auftauchen. Ein Thema, das im Alten und Neuen Testament häufig vorkommt. Vor Hungersnöten flohen die Menschen, oder vor Verfolgung. Wie Maria, Josef und der neugeborene Jesus, die nach Ägypten zogen, um dem von König Herodes angeordneten Kindermord in Bethlehem zu entgehen.

Seit seiner ersten Passion 1990 setzt sich Stückl intensiv mit dem Gottessohn auseinander. „Spannend“, sagt er. „Man kommt mit dieser Figur nie an ein Ende.“ Zumal sich auch die Sichtweise ändert. Stückls persönliche, genau wie die auf das jeweilige Weltgeschehen.

Arbeitet er am Text, greift Stückl auf viele Bibelstellen zurück. Schon beim Gelübdespiel 1990, dessen Inszenierung ihm 1987 im Alter von 25 Jahren angetragen wurde, setzte er andere Schwerpunkte. „Jesus sollte nahbar sein, verstehbar.“ Für den Oberammergauer war aber auch klar, dass er „laut und heftig sein muss“. Einer, der sich wehrt gegen sein Schicksal. Menschlich eben. Das war er bei den Spielen zuvor nicht. Da stand er im weißen Gewand mit rotem Mantel auf der Bühne – „salbadernd, unangreifbar“, nennt es Stückl. Davon wollte er sich lösen, weshalb er als Erstes die Evangelien austauschte. Seine Vorgänger hatten sich stets aus jenem nach Johannes bedient, das nicht mit der Geburt, Kindheit oder Taufe Jesu, sondern mit einem tiefgründigen Prolog in Form eines strophischen Liedes beginnt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Daraus eine Dramaturgie zu entwickeln, erschien dem jungen Spielleiter nicht möglich. Eine Ansicht, die heute noch gilt.

Auf Jesus ruhten Hoffnungen, mit ihm wurden Erwartungen verbunden

Ihm ging und geht es vielmehr um die Fragen: Was hat Jesus bewegt? Wie kam er mit der Verantwortung zurecht? Schließlich hatte Gott zu allen Zeiten durch Propheten verheißen, dass er seinen Sohn als Retter auf die Welt senden würde. Auf Jesus ruhten Hoffnungen, mit ihm wurden Erwartungen verbunden. Eine Bürde für einen jungen Mann, dessen Berufung erst bei seiner Taufe im Erwachsenenalter öffentlich verkündet wurde. Im Evangelium nach Matthäus heißt es: „Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ Fortan widmete sich Jesus ausschließlich der Botschaft Gottes. Er sprach sich für die Sorge um die Armen, die Benachteiligten und am Rande der Gesellschaft Stehenden sowie Besitzlosigkeit aus. Er wandte sich den Armen und Ausgestoßenen direkt zu, gab ihnen Hoffnung und Zuversicht. Mit seinen Worten und Taten erreichte er viele Menschen, veränderte ihre Sicht auf die Dinge. „Liebet eure Feinde“ ist nur eine seiner vielen Lehren. Gleichzeitig ärgerten sich die römischen Machthaber, aber auch jüdische Hohepriester über seine große Beliebtheit und seine neuen Ansichten. Insbesondere prangerte er dabei falsche Religiosität an – und stieß auf Ablehnung beim Establishment.

Bei seiner zweiten Passion 2000 integrierte Stückl auch Predigttexte in das Spiel. „Wo wollte er hin?“, war die Frage, die sich der Spielleiter stellte. Und das vor dem Hintergrund, wo die katholische Kirche im 20. Jahrhundert steht, welche Kritik ihr entgegenschlägt. 2010 rückte er den Menschen ins Zentrum seiner Inszenierung. Jesus mit seinen Ängsten, Zweifeln und Schwächen. Einer, der auch mit seinem Schicksal hadert: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Und vor allem einer, der die Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat und die Kirche als ihre Diener an-sah. Kein Wunder, dass sich etliche Hohepriester gegen ihn und seine revolutionären Anschauungen stellten.

Stückls ständige Auseinandersetzung mit dem Gottessohn spüren auch seine Hauptdarsteller

Stückls ständige Auseinandersetzung mit dem Gottessohn spüren auch seine Hauptdarsteller. Mayet, der Jesus zum zweiten Mal verkörpert, muss sich besonders umstellen. „Letztes Mal war er ganz ruhig, jetzt muss er viel griffiger, klarer in seinen Vorstellungen werden“, erklärt der Spielleiter. Rückel hingegen, mit 26 Jahren ein sehr junger Christus-Darsteller, „wirkt dagegen fast zerbrechlich“. Die unterschiedlichen Charaktere seiner Darsteller – jede große Rolle ist doppelt besetzt – fasziniert Stückl ebenfalls. Keiner seiner Akteure soll schließlich den anderen kopieren, jeder auch seine Persönlichkeit einfließen lassen.

Wenn Pilatus wissen will, ob Jesus der König der Juden ist, antwortet dieser: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde.“ Eine Aussage, die Stückl durch die intensive Beschäftigung mit dem Text neu begriffen hat. Um verständlicher zu machen, dass der Gottessohn keinen Krieg will, hat er Passagen aus dem Alten Testament zu Hilfe genommen. „Dann versteht man, dass Jesus andere Vorstellungen als die Mächtigen hatte.“

Alle zehn Jahre wird das Passionsspiel in Oberammergau aufgeführt. Normalerweise. Coronabedingt liegen jetzt zwölf Jahre dazwischen. Den eigentlichen Rhythmus „haben unsere Vorvorväter ganz gut gemacht“, findet Stückl. „So bleibt’s spannend.“ Auch weil sich der Blick auf die Geschichte ändert, „man wird ja selber älter“. Allein in den beiden Jahren Zwangspause wegen der Pandemie sei viel passiert. Deshalb hat er sich den Text noch einmal vorgenommen.