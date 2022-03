Gesundheitszentrum startet millionenschwere Studie - Herzklappen-Operationen sollen verbessert werden

Von: Andreas Mayr

Rechnet mit einem neuen Standard bei Herzklappen-Operationen: Armin Rosenberger, Chefarzt der Kardiologie. © Simon Bauer

Diese Kooperation könnte vielen Menschen zugute kommen: Das Gesundheitszentrum Oberammergau und die Uniklinik Augsburg wollen Herzklappen-OPs optimieren, zudem sollen Patienten nach dem Eingriff schneller auf die Beine kommen.

Oberammergau – Der erste Gast trug die Studiennummer 001. Die Mediziner aus Augsburg hätten ihn auch in eine andere Rehaklinik schicken können. Aber Professor Evaldas Girdauskas leitete ihn nach Oberammergau ins Gesundheitszentrum, zu Armin Rosenberger, dem Chefarzt der Kardiologie. „Dir schick’ ich den ersten Patienten, da darf nichts schief gehen“, soll der Professor der Uni Augsburg gesagt haben.

„Das hat mich gefreut, das musst du als Klinik erst einmal leisten“, sagt Rosenberger. Die beiden Häuser sind eng verzahnt. Etwa 140 Patienten vermitteln die Schwaben jährlich ins Ammertal. Nun haben sich die beiden Standorte für ein großes Forschungsprojekt zusammengeschlossen. Volumen: 5,2 Millionen Euro. Zusammen mit weiteren Akuthäusern und Rehakliniken – insgesamt sieben Standorte – wollen die Mediziner Herzklappen-Operationen ein gutes Stück optimieren, wenn nicht sogar revolutionieren. Mithilfe ihres neues „INCREASE“-Konzepts sollen Patienten viel schneller wieder viel fitter sein nach dem großen Eingriff.

Neue Technik bei der OP

Für alle, die die Technik verstehen wollen, greift Rosenberger zum Stift. Auf einem Zeitstrahl hat er das Leistungsvermögen eines normalen Patienten skizziert, der nach alter Methodik behandelt wird. In den Tagen nach der Operation bricht die Kurve ein, Muskeln degenerieren, das Leistungsniveau stützt beängstigend steil ab. An Tag 33, für gewöhnlich der Moment der Entlassung, hat der Patient gerade einmal 50 Prozent seines körperlichen Ausgangsniveaus erreicht. „Es kann anders laufen und es wird anders laufen.“

Denn die Branche durchlebt einen Wandel. Evaldas Girdauskas, der Professor, „ist ein Fuchs“, lobt Rosenberger. Aus Hamburg hat er eine neue Technik mitgenommen. Beim Eingriff schneiden die Experten längst nicht mehr das gesamte Brustbein auf, sondern nur noch das obere Drittel. Oder sie setzen den Schnitt seitlich zwischen zwei Rippen. „Schlüsselloch-Technik“ sagen sie zu dieser minimalinvasiven Operation. Um diesen Eingriff herum haben die Experten einen komplett neuen Fallschirm aufgespannt, der die Patienten flott wieder auf 100 Prozent hebt. Schon vor der OP bekommen sie spezielles Training. Es geht um Dinge wie Ernährung und psychische Betreuung. Die Betroffenen sollen an ihr zukünftiges Ich etwa eine Postkarte schreiben, die sie später zu lesen bekommen. Auch Verwandte und Freunde werden eingebunden, um eine wohlige Atmosphäre zu schaffen.

Studie läuft über drei Jahre

Nach dem Eingriff geht’s für sie schon an Tag fünf (bisher nach Tag zwölf) in die Reha, wo sie ein Komplexprogramm bekommen, das von täglichen Visiten und Untersuchungen bis zu Atemgymnastik und psychologischer Hilfe reicht. Schon nach einer Woche hebt sich die Leistungskurve stark. Nach 28 Tagen, so die Theorie, sollen die Patienten im gleichen Zustand wie vor der Operation sein. Bei den beiden jüngsten Fällen war’s so, erklärt Rosenberger. „Man kann sagen, dass sie schmerzfrei rausgehen. Sie sind deutlich schneller wieder auf den Beinen.“

Im Gesundheitszentrum wurde extra ein Forschungsteam aus sieben Mitgliedern zusammengestellt – Doktor, Physiotherapeuten, Wundmanagerin und so weiter. „Das war mein Ziel, seit ich da bin, ein Kardio-Team zu etablieren“, sagt der Chefarzt. Eineinhalb Jahren dauerten die Vorarbeiten, schließlich musste man erst einmal die Fördermittel vom Staat auftreiben. 5,2 Millionen – „das ist Rock’n’Roll“ sagt der Mediziner. Über drei Jahre läuft die Studie, 94 Patienten beteiligen sich. Oberammergau behandelt in diesem Jahr sieben, 2023 dann neun nach der Operation. Damit sichere man auch den Standort für die Zukunft, meint Geschäftsführer Christian Loth. „Es ist immer eine gute Idee zu schauen, wo die Trends hingehen, und im besten Fall gleich vorne dran zu sein.“

Ohne Ergebnisse vorwegzunehmen: Rosenberger und die Kollegen rechnen mit einem neuen Standard in Sachen Herzklappen-Operation. Der Chefarzt aus Murnau sagt: „Ich glaube, dass das der Startschuss wird für etwas, das längst begonnen hat.“