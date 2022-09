Einblicke in das Leben hinter den Kulissen: Oberammergauer startet Podcast zu den Passionsspielen

Von: Manuela Schauer

Während der Aufführung führt Hamid Nikpai Interviews, wie hier vor dem Passionstheater. © Privat

Er ist inoffizieller Natur, aber informativ: Hamid Nikpau hat mit drei Bekannten einen Podcast ins Leben gerufen. Er beschäftigt sich mit den Menschen rund um die Passionsspiele.

Oberammergau – Schubladendenken. Mag er nicht. Weder bei Fremden noch bei sich selbst. „Ich bin auch nicht der arme Flüchtling“, sagt Hamid Nikpai. Auch, wenn das viele vielleicht denken mögen. Weil sie es nicht besser wissen. Weil sie nicht hinter die Fassade ihrer Mitmenschen blicken, um herausfinden, warum jemand tickt, wie er tickt. Der 27-Jährige macht sich die Mühe. Aus eigener Neugier – und lässt andere daran teilhaben. In einem Podcast, den er speziell für die Passionsspiele gestartet hat.

Nikpai wohnt derzeit in München, studiert Kindheitspädagogik und zieht in der Regel als Stand-up-Comedian durch die Republik. Gerne lauscht er in seiner Freizeit Hörbüchern oder eben Podcasts. War selbst schon bei dem ein oder anderen als Gast eingeladen. Oft aber, findet der 27-Jährige, kommen die Beiträge im Gewand von Stammtischgesprächen daher. Und das wenig unterhaltsam. Was ihn nervt. Jedes Mal dachte er sich: „Da gibt es doch sicher was Cooleres.“

Lieber Podcast statt Buch

Auf Stoff in Hülle stößt der gebürtige Afghane, der 2010 in Oberammergau ein Zuhause und Freunde findet, bei der Passion, dem „Familientreffen“, wie er das Gelübdespiel nennt. Ohne danach gesucht zu haben. Er wirkt als zweiter „Zeuge im Rat“ sowie beim Lebenden Bild „Josef deutet Pharaos Traum“ mit. Gerne und oft geht er auf andere Beteiligte zu, unterhält sich in den Pausen mit ihnen. Erfährt Dinge, die ihn überraschen, amüsieren oder bewegen. Vom Verlust eines geliebten Menschen, vom Austritt aus der Kirche in einem hochkatholischen Dorf oder von einer Frau, die erst nach 23 Jahren ihren Vater kennenlernt. „Die Leute sehen die Vielfalt von Oberammergau“, sagt Nikpai, der unter dem Künstlernamen „Hani Who“ auftritt. „Aber im Hintergrund ist sie noch viel krasser.“ Die will er dokumentieren.

Der 27-Jährige überlegt erst, ein Buch zu schreiben. Doch die viele Tipperei – nein, danke. Noch dazu hält er den Podcast für geeigneter, um die Emotionen zu transportieren. Nikpai holt sich die Erlaubnis von Spielleiter Christian Stückl – „ging sehr easy“– und fragt einfach potenzielle Teamkameraden. Das Ergebnis: Mit Patrick Voss (Schnitt), Victoria Dörfler (ebenfalls Interview) und Michaela Bocklet (PR, Social Media) stellt er „Unsere Passion – die Leidenschaft eines Dorfes“ auf die Beine und gewährt auf charmante Art Einblicke in das Leben hinter den Kulissen und in das von Mitwirkenden – ob Darsteller, Sänger, Musiker, Einsatzkräfte oder Tierbesitzer. präsentiert werden unbekannte Biografien, garniert mit herrlich direkten Fragen, witzigen Anekdoten und Rubriken wie „das bayerische Wort“ oder den „Gossip (übersetzt: Klatsch) der Woche“.

Passions-Schneiderei als Aufnahmestudio

Man könnte sagen, die vier Macher sind Späteinsteiger. Erst vor gut einem Monat haben sie mit der Produktion begonnen. Interviewt wurden unter anderem Abdullah Karaca, Sophie Schuster, Peter Stückl oder Bürgermeister und Chormitglied Andreas Rödl. Immer montags und donnerstags erscheinen auf Portalen wie Spotify und YouTube zwei neue Folgen. Wegen des späten Starts „haben wir ein bisschen Zeitdruck“, räumt Nikpai ein. Zum Ende der Passion ist aber Schluss. Bis dahin möchte das Team 40 bis 45 Episoden veröffentlicht haben. Anhören kann man den Podcast auch nach dem 2. Oktober noch.

Mit dem Angebot verdient das Quartett keinen Cent. Ganz im Gegenteil: Nikpai investierte einiges in das technische Equipment. Er achtet auf Qualität. Aufgenommen wird in der Regel am wohl ruhigsten Ort im Passionstheater: in der Schneiderei, „unserem Studio“, wie die Crew den Bereich bezeichnet. Und das während der Aufführungen oder in der Pause. Nikpai, der bereits bei Verdis Oper „Nabucco“, bei „Moses“ sowie bei „Antonius und Cleopatra“ auf der Bühne stand, hat zwischendrin eine Unterbrechung von 45 Minuten. Die nutzt er. Auch wenn das Zeitfenster eng ist. „Da kannst’ nur hoffen, dass es net länger dauert“, sagt er und lacht. Wäre aber kein Problem. Dann wird das Interview eben später fortgesetzt.

Podcast nur inoffizieller Natur

Bei Nikpai menschelt’s. Er kratzt bei den Gesprächen nicht nur an der Oberfläche. Er versucht, das Ganze auf eine persönliche Ebene zu führen, seinen Gast von einer anderen Perspektive zu zeigen. Dinge herauszukitzeln, die nicht schon jeder weiß. „Es ist intimer als bei anderen Formaten“, sagt der 27-Jährige. Berührungsängste hat er nicht, dafür aber Respekt vor seinem Gegenüber. Im Vorfeld klärt er mit dem jeweiligen Interview-Partner Tabuthemen ab. Schließlich soll sich jeder wohlfühlen. „Wir können aber auch was rausschneiden“, sagt der Initiator. Oder wegpiepen. Gerade bei Aussagen, die nicht unbedingt für Kinderohren gedacht sind.

Nicht ohne Grund hat der Podcast einen inoffiziellen Charakter. Einen offiziellen hätte Nikpai wahrscheinlich abgelehnt. „So ist einfach alles lockerer“, findet er. Unverkrampfter. „Da kann mal auch mal Scherze über die Kirche machen.“

Die einzelnen Episoden des Podcasts „Unsere Passion – Die Leidenschaft eines Dorfes“ gibt es auf den Plattformen Deezer, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Music zu hören. Das Team ist per Mail an unserepassion@gmail.com erreichbar.