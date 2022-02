Sporthalle Oberammergau ein dringender Sanierungsfall

Teilen

In die Jahre gekommen: Die Sporthalle in Oberammergau weist nach inzwischen 38 Jahren elementare Mängel auf. © Antonia Reindl

Knapp vier Jahrzehnte ist die Oberammergauer Dreifachhalle alt. Seit einiger Zeit offenbaren sich dort eklatante Mängel – beispielsweise in der Heizungsanlage. Der Gemeinderat möchte nun mittels einer energetischen Sanierung die Sportstätte modernisieren. Die Kosten liegen bei mindestens einer halben Million Euro.

Oberammergau – Lange hat die Anlage durchgehalten – und sie arbeitet noch immer. Aber nicht sonderlich umweltfreundlich. Der Verbrauch der Gaskesselheizung liegt deutlich höher als dieser eigentlich sollte. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Technik schon seit ein paar Jahrzehnten läuft. Nun aber soll die Heizung in der Turnhalle des TSV Oberammergau ausgetauscht werden.

Doch damit die Wärme auch im Gebäude bleibt, muss noch etwas mehr getan und investiert werden. Was die Heizung in der Turnhalle angeht, lässt sich nichts schön reden. „Alles ist in die Jahre gekommen“, sagt der Zweite Vorsitzende des TSV und CSU-Gemeinderat Luca Diroma, der jedoch auch betont, dass alles noch funktioniert. Aber eben schon recht lange, weitaus länger, als man für gewöhnlich annehmen dürfte.

Alles ist in die Jahre gekommen.

Die Anlage gehört Diroma zufolge noch zur Erstausstattung. Generell stamme die Gebäudetechnik in der Dreifachhalle weitestgehend von 1984, ergänzt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU).

Von einem Ingenieurbüro hat die Kommune den Ist-Zustand prüfen und den Verbrauch berechnen lassen. Das Ergebnis: Die Heizung frisst das Eineinhalbfache dessen, was üblich ist. Angesichts der weit über drei Jahrzehnte, die der Kessel in Betrieb ist, dürfte das aber wenig überraschen.

Das gute, aber eben alte und verschwenderische Stück soll nun ersetzt werden. „Wir wollen eine Hackschnitzelheizung“, sagt Rödl. Diese würde allerdings keinen Sinn machen, „wenn man die warme Luft durch die Decke bläst“, betont der Bürgermeister. Soll heißen: Mit einer neuen Heizung ist es nicht getan. Daher soll die Halle nun energetisch aufgepeppt werden. Rödl spricht mit einem Augenzwinkern von einer „Kernsanierung“ angesichts des Alters der Gebäudetechnik.

Über diese Entscheidung freut sich Diroma: „Gut, dass sich der Haupt- und Finanzausschuss dafür ausgesprochen hat.“ Immerhin sei in die Halle die vergangenen Jahrzehnte nicht viel investiert worden. Das scheint auch der Grund zu sein, dass die Kosten dafür kein Pappenstiel sind. Berücksichtigt man aber die vielen Jahre, die die vorhandene Heizanlage nun schon durchhält, scheint Rödl mit dieser Summe leben zu können. Der Betrag belaufe sich auf „fast eine halbe Million Euro“ für alle vorgesehenen Maßnahmen. Dazu zählen etwa die Dämmung der Halle, der Austausch der Fenster und die Modernisierung der Lüftungsanlage. Letztere, ergänzt Rödl, könne in Corona-Zeiten ohnehin nicht schaden.

Wann das Projekt umgesetzt wird, steht noch nicht abschließend fest. Doch wie der Rathauschef mitteilt, soll es bald losgehen. „Wir müssen noch die Ausschreibungen machen.“ Geschlossen werden soll die Sporthalle während der Sanierung nicht, wobei Rödl „nicht hundertprozentig“ garantieren kann, dass es keinerlei Einschränkungen geben wird. Für den Rathauschef ist die energetische Sanierung nicht nur der CO2-Emissionen wegen eine Notwendigkeit. Immerhin sei der TSV Oberammergau der größte Verein in der Gemeinde. Stand Oktober 2021: knapp 1400 Mitglieder. Dass man die Turnstätte nun saniert, „haben sie verdient“, findet Rödl. Ein solches Unterfangen dürfe man nicht auf die „Wartebank schieben“.

Dort wäre vermutlich auch nicht sonderlich viel Platz mehr. Denn mit der energetischen Sanierung scheint es nicht getan. „Die Wasserleitungen machen wir auch“, fügt der Bürgermeister an. Und: Im Finanzplan sind außerdem die Sanitäranlagen der Sportstätte aufgeführt. Rödl hofft, dass die Erneuerung der Duschen in nicht allzu ferner Zukunft zur Umsetzung kommt. An diesen sind die Jahre auch nicht spurlos vorübergegangen.

Dass man die sanitären Anlagen „irgendwann“ reparieren müsse, möchte auch Diroma nicht unerwähnt lassen. „Man muss halt am Ball bleiben.“