Christian Stückl zum Ehrenbürger ernannt - Spielleiter verneigt sich vor den Passions-Darstellern

Ein 20-faches Halleluja

Von Andreas Mayr schließen

Oberammergau hat wieder einen Ehrenbürger: Eineinhalb Jahre nach dem Gemeinderatsbeschluss überreichte Bürgermeister Andreas Rödl die höchste Auszeichnung des Dorfs an Christian Stückl – und zwar dort, wo der sich das gewünscht hatte: inmitten seiner Darsteller.

Oberammergau – Es kommt so gut wie nie vor, dass es Christian Stückl von der Bühne herunter drängt. Im Volkstheater in München, erzählte er kürzlich im Bayerischen Rundfunk, ärgere er sich jedes Mal, wenn er von der Bühne muss und die Schauspieler übernehmen. Aber am Sonntagabend war das anders. Christian Stückl, Spielleiter der Passionsspiele und jetzt auch offiziell Ehrenbürger, stand mit einem Mal ziemlich alleine neben Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) auf diesem kleinen Podest im großen Zelt. Beinahe wie Pilatus in der zehnten Spielszene des Passion. Vor ihm auf Bierbänken verteilten sich seine Darsteller, viele sind seine Freunde, einige gehören zur Familie. „Ich fühl’ mich viel zu weit weg“, sagte er ins Mikrofon und schritt hinein in die Masse, zu den Seinen, wo er hingehört.

+ Verewigt sich im Goldenen Buch der Gemeinde Oberammergau: Passionsspielleiter Christian Stückl mit Bürgermeister Andreas Rödl (l.). © Mayr

Stückl wollte diese Ehrung, die höchste im Dorf, nicht im Rathaus vor ein paar geladenen Gästen entgegennehmen. Sondern direkt neben dem Ort seines Schaffens. Als Oberammergauer lebt und ehrt man ja den Passion – nicht umgekehrt. „Ich wollte das hier haben, weil es da hingehört“, sagt der 60-Jährige. Zu feiern gab es ja nicht nur seine persönliche Ehrung, sondern auch die erfolgreiche Premiere. „So gut ist noch keiner angegangen“, sagte er über den Start und verneigte sich vor seinen Darstellern. „Danke, danke, danke.“

Bürgermeister ergriff die Initiative

Einen „guaden Haufen“ habe er da beisammen, vor allem einen jungen. Stückl hat sich das zum Ziel gesetzt, die Passion zu verjüngen, die Pflanzen selbst heranzuziehen. „Ich habe das Gefühl, man muss das denen in die Hände geben.“ In einige der jungen Darsteller „habe ich mich wirklich verliebt“, sagte der Regisseur. Wenn man denn diese Auszeichnung auf eine Leistung zusammenschrumpfen möchte, was ohnehin nicht geht, dann dass Stückl den Pfad der Erneuerung seit seinem ersten Spiel 1990 ausgetreten hat.

+ Eine Fetzengaudi haben die Passionsmitwirkenden, darunter Stückls guter Spezl Anton Preisinger (3. v. r.). © Mayr

Bereits im November 2020 hatte der Gemeinderat ihn in den Ehrenstand gehoben. Damals auf Initiative von Bürgermeister Rödl, den die Jugend neuerdings mit „Andi“-Schreien feiert. Die Ehrenurkunde ließ er von Künstlerin Christina Dichtl neu gestalten. Stückl ist nach dem Tod des früheren Landrats Dr. Helmut Fischer der einzige lebende Ehrenbürger. Er bekommt freien Eintritt ins Museum oder für die Laberbergbahn, auch wenn er das eh nie nutzen wird. Und natürlich Grabpflege auf Ewigkeit. „Das Grab ist gesichert“, scherzte er. „Ich hoffe, dass ich es noch lange nicht brauchen werde.“

Keine „normale“ Laudatio

Die weiteren Überraschungen des Abends kredenzte Josef Köpf, an dessen Auftritte als Fastenprediger Bruder Barnabas sich noch viele Oberammergauer erinnern. Als Priester verkleidet, betrat er die Bühne, eskortiert von den Riederinger Musikanten, die Stückl besonders gerne hört und am Tag davor zur Premiere eingeladen hatte. Sie drückten dem Spielleiter, dem verhinderten Ministranten, ein Weihrauchfassl aus einer Konservendose in die Hand. Der Passions-Impresario hat ja in seiner Jugend als Hilfsmesner Gottesdienste inszeniert. Quasi seine frühen ersten Werke. Insofern war das schon symbolisch eine erste Hommage an Stückls Werk und Wirken.

+ Als Priester verkleidet hält Josef Köpf, mit Begleitung der Riederinger Musikanten, die gewitzte Laudatio. © mayr

Als unseren „Mitbruder Christian“ sprach Köpf den Geehrten an. Eine normale Laudatio, sagt der frühere Zweite Bürgermeister, hätte es mit ihm nicht gegeben. Er wollte etwas Gewitztes. Und wie die Oberammergauer lachten, als Köpf zum Gebet anstimmte. Er zählte auf, wer sich denn beim Ehrenbürger bedanken wolle. Die Feuerwehr etwa, die nun weiß: „Wenn’s im Theater brennt, es nicht von deinen Zigaretten sein kann.“

So ein Durst

Von der Polizei ließ er Grüße ausrichten, er dürfe gerne weiter im Halteverbot parken, sofern er die Urkunde an der Frontscheibe liegen hat. Und aus Amerika, vom Tabakkonzern Lucky Strike, habe er die Beschwerde vernommen, dass sie 100 Mitarbeiter entlassen mussten, weil der Stückl nicht mehr raucht. Jeden Vers schloss Köpf mit einem Halleluja-Ruf. Das ergab dann in etwa ein 20-faches Halleluja aus Respekt „vorm Dampfschiff, weil’s gar nimmer raucht“, wie es am Ende aus über tausend Kehlen klang.

Kurz vor halb eins drehten sie dann die Bässe für die Party auf, und Stückl gab zu Protokoll, dass er heute Mal früher heim wolle. Am Tag zuvor bei der Premiere habe er mit ein paar Spezln getrunken. Sieben Halbe, so viel schafft er sonst nie. „Sie sind einfach reingeflossen.“